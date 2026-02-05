Το Σάββατο 7/2 η εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7

Την καθιερωμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει και φέτος η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί όπως παραδοσιακά συμβαίνει, στο «Γ. Καραϊσκάκης», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του συλλόγου, «αγκαλιάζεται» κάθε χρόνο από πολύ κόσμο που δίνει το «παρών» στο φαληρικό γήπεδο, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ετήσιο μνημόσυνο -στη συμπλήρωση των 45 χρόνων από την τραγωδία- θα τελεστεί την ίδια μέρα (7/2) στις 13:30 το μεσημέρι στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.

Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.

Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά».