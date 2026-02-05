sports betsson
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Το Σάββατο 7/2 η εθελοντική αιμοδοσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7
Ποδόσφαιρο 05 Φεβρουαρίου 2026, 16:12

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ετήσια εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7.

Την καθιερωμένη ετήσια εθελοντική αιμοδοσία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει και φέτος η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί όπως παραδοσιακά συμβαίνει, στο «Γ. Καραϊσκάκης», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του συλλόγου, «αγκαλιάζεται» κάθε χρόνο από πολύ κόσμο που δίνει το «παρών» στο φαληρικό γήπεδο, στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα ανιδιοτελούς προσφοράς και αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ετήσιο μνημόσυνο -στη συμπλήρωση των 45 χρόνων από την τραγωδία- θα τελεστεί την ίδια μέρα (7/2) στις 13:30 το μεσημέρι στο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη εθελοντική αιμοδοσία το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 στο χώρο της αίθουσας τύπου (είσοδος θυρών 33-35) στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και για την ασφάλεια των αιμοδοτών, η αιμοδοσία θα γίνεται με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 4800985.

Η αιμοδοσία γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μεταξά όπου υπάρχει Τράπεζα Αίματος για χρήση από τους Αιμοδότες.

Η θεσμοθέτηση της ετήσιας αιμοδοσίας στη μνήμη των Θυμάτων της Θύρας 7 αποτελεί μια ακόμη σημαντική κοινωνική συνεισφορά του Ολυμπιακού μας και είναι μεγάλη βοήθεια στους συνανθρώπους μας που το χρειάζονται.

Η Αιμοδοσία δίνει ζωή.

Η δωρεά αίματος είναι εντελώς ακίνδυνη και ανώδυνη, βοηθά τον οργανισμό μας να ανανεώνεται και διαρκεί μόνο 10 λεπτά».

Business
ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Πατήθηκε το κουμπί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ

Βιομηχανία
European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
Euroleague 05.02.26

Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ

Ο Δημήτρης Ιτούδης είναι σε καθεστώς πίεσης εδώ και ένα διάστημα, η Χάποελ Τελ Αβίβ χάνει συνέχεια και η διοίκηση και ο Όφερ Γιανάι κάνει σκέψεις για τον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
Μπάσκετ 05.02.26

Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο παραχώρησε δηλώσεις και μίλησε για την πορεία μέχρι τώρα, αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και για τις διαφορές ανάμεσα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και το NBA

Σύνταξη
Νόμος Κατσέλη: Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου
Υπολογισμός τόκων 05.02.26

Τρεις άμεσες εξελίξεις για τους δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον Νόμο Κατσέλη

Ο Νόμος Κατσέλη (Ν. 3869/2010) υπήρξε το βασικό «καταφύγιο» για χιλιάδες νοικοκυριά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου ανοίγει το δρόμο για σημαντική ελάφρυνση χιλιάδων δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου.

Σύνταξη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»
Ελλάδα 05.02.26

Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη στη «Βιολάντα»

Το φως της δημοσιότητας βλέπει φωτογραφία από το σημείο του εργοστασίου «Βιολάντα» όπου σημειώθηκε η διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη με θύματα πέντε εργαζόμενες

Σύνταξη
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 05.02.26

MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Το βραβείο του MVP Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα πήρε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος με τις εξαιρετικές του εμφανίσεις οδήγησε τον Ολυμπιακό σε συνεχόμενες νίκες στο διάστημα αυτό.

Σύνταξη
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
Ελλάδα 05.02.26

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
