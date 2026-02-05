Ολυμπιακός: Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το μνημόσυνο των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Φέτος, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία στο παλιό «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τον Φλεβάρη του 1981 (8/2/81), που έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για την ώρα και το πότε θα γίνει το μνημόσυνο.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.
