Ολυμπιακός: Το Σάββατο 7/2 το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα πραγματοποιηθεί το μνημόσυνο για τα θύματα της Θύρας 7, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Φέτος, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία στο παλιό «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τον Φλεβάρη του 1981 (8/2/81), που έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της για την ώρα και το πότε θα γίνει το μνημόσυνο.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.