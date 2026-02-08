Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με δίδυμο Ταρέμι και Ελ Κααμπί στην 11άδα παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (21:00), για την 20η αγωνιστική της Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός χρησιμοποιεί μαζί τον Ιρανό και τον Μαροκινό, βάζοντας στα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής τους Ροντινέι και Ποντένσε, αφήνοντας στον πάγκο τους Τσικίνιο και Ζέλσον Μαρτίνς. Θέση στο αρχικό σχήμα παίρνει και ο Σιπιόνι, με τον Αργεντινό να βρίσκεται δίπλα στον συμπατριώτη του, Έσε, με τον Μουζακίτη να μένει εκτός 11άδας.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ποντένσε και Ροντινέι στα δύο άκρα και τον Ταρέμι με τον Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Ποντένσε, Ροντινέι, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Μουζακίτης και Γιαζίτσι.