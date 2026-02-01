sports betsson
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
«Ο Καλάμπρια θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»
Ποδόσφαιρο 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:40

«Ο Καλάμπρια θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν στο εξωτερικό, ο Νταβίντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και ήδη προτάθηκε σε δύο ομάδες της Serie A.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τάσης φυγής φαίνεται πως έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό, με τον Ιταλό μπακ να έχει προταθεί σε δύο ομάδες της Serie A, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του πως «ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στη Serie A και προτάθηκε σε δύο ομάδες».

Τι αναφέρει ο Σκίρα για τον Καλάμπρια

Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στο εξωτερικό αναφέρουν πως ο Καλάμπρια θέλει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αφού δημοσιογράφος της Relevo και της Marca επίσης αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα πριν μερικές μέρες. Μάλιστα, φαίνεται πως η διοίκηση των Πράσινων είναι ενήμερη για τα «θέλω» του Ιταλού μπακ.

Ποιες είναι οι ομάδες όμως που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον στην πατρίδα του; Η Φιορεντίνα που παλεύει να γλιτώσει τον υποβιβασμό και αι η Λάτσιο που εάν και εφόσον προσφέρει μια ευκαιρία στην Ρώμη.

Τη φετινή σεζόν ο Καλάμπρια έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά. Έχει να αγωνιστεί από τις 22/1 και το ματς με την Φερεντβάρος, λόγω τραυματισμού και επέστρεψε πριν μερικές μέρες στις προπονήσεις των Πράσινων, για να βρεθεί στην αποστολή ενόψει Κηφισιάς.

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Ελληνική οικονομία: Ο κίνδυνος της κόπωσης και η θύελλα που έρχεται

Μπάσκετ 01.02.26

Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Μπάσκετ 01.02.26

Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!

Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό
Champions League 01.02.26

Το «βαρύ» πρόγραμμα της Μπάγερ Λεβερκούζεν μέχρι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε με 3-1 της Άιντραχτ και συνεχίσει την ανοδική της πορεία. Ποια ματς έχουν οι «ασπιρίνες» μέχρι τον Ολυμπιακό και τι γίνεται με τον τραυματισμό του Μαρκ Φλέκεν.

Σύνταξη
Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Οικονομικό φρένο στην Bundesliga: Η DFL αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Ανώτατο όριο στα κόστη των ρόστερ, αυστηρές ποινές και στόχος η βιωσιμότητα – Τι σημαίνει το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τους συλλόγους της Bundesliga και το μέλλον του γερμανικού ποδοσφαίρου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
«Μια αλληγορία» 01.02.26

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Υπερχείλισαν ρέματα 01.02.26

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα - Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο

Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Τι είπε ο Λιβάνιος 01.02.26

Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Ισχυρό δίδυμο 01.02.26

Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl

Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Συναγερμός 01.02.26

Mεγάλη φωτιά στο κέντρο του Αγρινίου - Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες (Φωτογραφίες και βίντεο)

Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
ΠΑΣΟΚ 01.02.26

Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα

«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
