«Ο Καλάμπρια θέλει να γυρίσει στην Ιταλία»
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν στο εξωτερικό, ο Νταβίντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και ήδη προτάθηκε σε δύο ομάδες της Serie A.
Τάσης φυγής φαίνεται πως έχει ο Νταβίντε Καλάμπρια από τον Παναθηναϊκό, με τον Ιταλό μπακ να έχει προταθεί σε δύο ομάδες της Serie A, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε σε ανάρτησή του πως «ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού, Νταβίντε Καλάμπρια θέλει να επιστρέψει στη Serie A και προτάθηκε σε δύο ομάδες».
Τι αναφέρει ο Σκίρα για τον Καλάμπρια
#Panathinaikos’s right back Davide #Calabria wants to return to Serie A and has been offered to two clubs. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2026
Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στο εξωτερικό αναφέρουν πως ο Καλάμπρια θέλει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό, αφού δημοσιογράφος της Relevo και της Marca επίσης αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα πριν μερικές μέρες. Μάλιστα, φαίνεται πως η διοίκηση των Πράσινων είναι ενήμερη για τα «θέλω» του Ιταλού μπακ.
Ποιες είναι οι ομάδες όμως που έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον στην πατρίδα του; Η Φιορεντίνα που παλεύει να γλιτώσει τον υποβιβασμό και αι η Λάτσιο που εάν και εφόσον προσφέρει μια ευκαιρία στην Ρώμη.
Τη φετινή σεζόν ο Καλάμπρια έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας τρεις ασίστ σε περισσότερα από 1.500 λεπτά. Έχει να αγωνιστεί από τις 22/1 και το ματς με την Φερεντβάρος, λόγω τραυματισμού και επέστρεψε πριν μερικές μέρες στις προπονήσεις των Πράσινων, για να βρεθεί στην αποστολή ενόψει Κηφισιάς.
