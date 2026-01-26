«Ο Καλάμπρια μπορεί να επιστρέψει άμεσα στην Ιταλία » (pic)
Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που θέλουν το Ντάβιντε Καλάμπρια να επιστρέφει στην Serie A ακόμα και στη μεταγραφική του Ιανουαρίου.
Ο Νταβίντε Καλάμπρια ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2025 και έχει συμπληρώσει ήδη παραπάνω από έξι μήνες στη χώρα μας.
Ο Ιταλός μπακ ήρθε ως ελεύθερος και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2028 και φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει Ματέο Μορέτο ωστόσο υποστήριξε ότι ο έμπειρος ακραίος οπισθοφύλακας βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων της πατρίδας του και δεν αποκλείεται να επιστρέψει στην Ιταλία ακόμα και στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.
Συγκεκριμένα, ο Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι την τελευταία εβδομάδα του μεταγραφικού «παραθύρου» μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που θα τον φέρουν πίσω στην Serie A, δίχως πάντως να κατονομάσει τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον άσο του «Τριφυλλιού».
