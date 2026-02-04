Ο καλύτερος έφυγε νικητής από το «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος στη μεγαλύτερο διάρκεια του 90λεπτου, είχε τις πιο πολλές ευκαιρίες και έπειθε ότι ήξερε πως να πάρει το αποτέλεσμα. Το διπλό με 1-0 στην έδρα του Παναθηναϊκού κρίνεται δίκαιο, αν λάβουμε υπόψη τα άφθονα «δώρα» των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Στην υπεροχή των φιλοξενούμενων, προστέθηκαν οι επιπολαιότητες των γηπεδούχων που διευκόλυναν την επικράτηση τους στην Αθήνα.

Ζαρουρί, Γεντβάι, Τσέριν και με αποκορύφωμα το μαρκάρισμα του Καλάμπρια στη φάση του πέναλτι, βοήθησαν με τον τρόπο τους το έργο του Ραζβάν Λουτσέσκου. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε τη μόνη δυνατότητα για ένα τρόπαιο, οι ποδοσφαιριστές του φάνηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και μερικοί ήταν τραγικοί…

Ο ΠΑΟΚ πήρε ίσως λιγότερα απ’ ότι άξιζε, δεν καθάρισε από τώρα την πρόκριση, όμως είναι πλέον το ακλόνητο φαβορί για να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό σε μία εβδομάδα στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» ήταν συγκεντρωμένοι στον απόλυτο βαθμό και με ελάχιστες εξαιρέσεις, κέρδισαν τις μονομαχίες, συνδυάζονταν με… κλειστά μάτια και μπορούσαν να προηγηθούν πριν το πέναλτι του Γιακουμάκη. Κυρίως, όταν έπρεπε να «παγώσουν» τον ρυθμό, το έκαναν με χαρακτηριστική άνεση.

Ανώτερος ΠΑΟΚ, τυχερός Παναθηναϊκός

Στα πρώτα λεπτά ο ΠΑΟΚ πλαγιοκόπησε τον Παναθηναϊκό δεξιά. Στο 7′ ο Κένι έκανε τη χαμηλή σέντρα στο πρώτο δοκάρι και ο Μύθου πλάσαρε στην κίνηση άουτ. Στο 10′ ο Ζίβκοβιτς σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι και ο αφύλακτος Τάισον σούταρε, όμως ο Γεντβάι ήταν πάνω στη γραμμή για να αποσοβήσει το γκολ.

Στο 25’ ο ΠΑΟΚ ξαναβγήκε στην κόντρα, οταν αντί ο Ζαρουρί να σιγουρέψει την πάσα στον Καλάμπρια, έδωσε στον Πέλκα που έφυγε προς την περιοχή του Λαφόν και πάσαρε στον Μύθου, που δεν κατάφερε να «κρεμάσει» τον Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτη φορά στο 29’. Από το φάουλ του Αντίνο, ο Τσιφτσής έδιωξε με τις γροθιές και ο επερχόμενος Καλάμπρια σούταρε ψηλά άουτ. Ένα τρίλεπτο αργότερα, ο Τεττέη με ατομική ενέργεια σούταρε και ο Τσιφτσής απέκρουσε.

Στο 39′ ο Ζίβκοβιτς πάσαρε στον Οζντόεφ που μπήκε μόνος στην περιοχή, όμως έχασε το κοντρόλ και ο Λαφόν μπλόκαρε. Στο 44′, ο Τσέριν γύρισε επιπόλαια τη μπάλα προς τον Γεντβάι, ο Πέλκας πρόλαβε να κλέψει και βγήκε στο τετ-α-τετ, όμως ο Λαφόν απέκρουσε το πλασέ.

Ο Γιακουμάκης έδωσε το διπλό με πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την πιο επικίνδυνη στιγμή του Τριφυλλιού. Ο Λαφόν γέμισε προς τον Τεττέη, αυτός ξέφυγε από τον Μιχαηλίδη και πλάσαρε, αλλά σούταρε πάνω από τα δοκάρια. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα παιχνίδι κέντρου, μέχρι το 64′, από ένα πέναλτι δώρο του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Γεντβάι έδιωξε με κεφαλιά τη σέντρα του Οζντόεφ, ο Ιταλός αναίτια σήκωσε το πόδι και βρήκε τον Γιακουμάκη και ο Ευαγγέλου υπέδειξε το πέναλτι.

Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε εύστοχα και άνοιξε το σκορ, χωρίς να πανηγυρίσει σε ένδειξη σεβασμούς για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός άγγιξε την ισοφάριση στο 72′, όταν από τη σέντρα του Αντίνο, ο Τεττέη έκανε την κεφαλιά στο «γάμα» και ο Τσιφτσής απέκρουσε εντυπωσιακά. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ «πάγωσαν» τον ρυθμό, οι παίκτες του Μπενίτεθ ήταν αδύναμοι να αντιδράσουν και το 0-1 έμεινε ως τη λήξη.

Ο MVP: Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Έδινε τον τόνο για το πρέσινγ, για τη δημιουργία και με τις κινήσεις και τις πάσες του διασπούσε συνεχώς την άμυνα του Παναθηναϊκού.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Επί ίσοις όροις διεκδικούν τον τίτλο οι Γεντβάι και Ζαρουρί. Τον κερδίζει ο Κροάτης για την επιπόλαια απομάκρυνση του στη φάση του πέναλτι, που τη συμπλήρωσε ο Καλάμπρια με χειρότερη αντίδραση.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Το κερδισμένο πέναλτι και η ψυχραιμία του Γιακουμάκη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τα έκαναν όλα σωστά για να φτάσουν στην εστία του Λαφόν, εκτός από την εκτέλεση.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Αθηναίος Στέφανος Ευαγγέλου προσπάθησε με πολλά σφυρίγματα να κρατήσει υπό έλεγχο τον ρυθμό και το κατάφερε. Είχε καλή διαιτησία, ήταν κοντά στις φάσεις και υπέδειξε αμέσως το πέναλτι. Έχασε μόνο την δεύτερη κίτρινη στον Κένι, σε μαρκάρισμα στον Αντίνο.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κροάτης Ιβάν Μπέμπεκ πέρασε ήσυχο βράδυ και δεν χρειάστηκε να διορθώσει τον Ευαγγέλου.

ΣΚΟΡΕΡ: Γιακουμάκης 66′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσέριν (46′ Σβιντέρσκι), Κοντούρης (71′ Κάτρης), Μπακασέτας, Αντίνο, Ζαρουρί (71′ Παντελίδης), Τεττέη.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Πέλκας (61′ Χατσίδης), Ζίβκοβιτς, Τάισον (79′ Καμαρά), Μύθου (61′ Γιακουμάκης).