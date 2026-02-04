Συμφώνησε με την Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες ο ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ και Κρουζ Αζούλ τα βρήκαν για τον Χόρχε Σάντσες και ο Μεξικανός μπακ αναμένεται την Πέμπτη στη χώρα μας για να υπογράψει στον Δικέφαλο του Βορρά.
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
- Αυτοκίνητα του Street View βγαίνουν για περιοδεία στην Ελλάδα – Πώς μπορείτε να ζητήσετε θόλωση των εικόνων
- Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν
- Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ, για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με τον μεξικανικό σύλλογο και θα κάνει τον παίκτη δικό του με κανονική μεταγραφή, προσθέτοντας ποιότητα και βάθος στο δεξί άκρο της άμυνας.
Μάλιστα, ο Σάντσες αναμένεται στη χώρα μας το πρωί της Πέμπτης για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Ποιος είναι ο Χόρχε Σάντσες
Ο Σάντσες ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Σάντος Λαγκούνα, όπου ξεχώρισε πριν μεταγραφεί στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία καθιερώθηκε σε υψηλό επίπεδο. Το 2022 έκανε το άλμα στην Ευρώπη για τον Άγιαξ, ενώ ακολούθησε δανεισμός στην Πόρτο. Διεθνής με την εθνική Μεξικού, επέστρεψε στην Κρουζ Αζουλ και πλέον αναμένεται στη χώρα μας, για να συνεχίσει την καριέρα του.
- Συμφώνησε με την Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες ο ΠΑΟΚ
- Ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το περιστατικό του Μπαρτζώκα στο Ντουμπάι
- Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ιταλία για τον Νιλικίνα
- Υδραϊκός – Ολυμπιακός 8-22: Με άνεση στο Final-4 οι «ερυθρόλευκοι»
- Το όνειρο της Nιούελς: Μegaproject για την επιστροφή του Μέσι
- Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια κρίση εξουσίας που ταράζει το σαουδαραβικό ποδόσφαιρο
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Οριστικά στο Πανθεσσαλικό ο τελικός
- Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις