ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Κωνσταντέλια με Παναθηναϊκό και Άρη

Νοκ άουτ τέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας για τα σημαντικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι σε Παναθηναϊκό και Άρη για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τη Super League αντίστοιχα.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός, καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής επιβεβαίωσαν τις μυϊκές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει. Η κατάσταση του Κωνσταντέλια θα επανεκτιμάται καθημερινά και θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος πέρασε ως αλλαγή στο ματς με τον Πανσερραϊκό και υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Τρίτης.

Βολιάκο: «Βλέπω την αγάπη που έχουν όλοι για τον ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 4-1 τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα, ωστόσο το αγωνιστικό μέρος πέρασε στο περιθώριο, καθώς σε πρώτο «πλάνο» ήταν όλη την ώρα οι συγκλονιστικές εκδηλώσεις για τους αδικοχαμένους οπαδούς του δικεφάλου. Αυτό τόνισε ο Αλεσάντρο Βολιάκο στις δηλώσεις του, ένας εκ των σκόρερ της ομάδας, μετά την αναμέτρηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βολιάκο στην κάμερα της NOVA:

«Βλέπω το πάθος και την αγάπη που έχουν όλοι για τον ΠΑΟΚ. Παίξαμε σήμερα για τους οπαδούς μας που ήταν εδώ στο γήπεδο και αυτούς που χάθηκαν. Έχω δει το πάθος και την αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ. Είμαστε ακόμα πιο ενωμένοι. Ο ΠΑΟΚ είναι μία οικογένεια. Έπρεπε να αντιδράσουμε και να παίξουμε γι’ αυτά τα επτά παιδιά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι παιχνίδι με το παιχνίδι για τον κόσμο μας και την ομάδα. Είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έχουμε σωστή νοοτροπία».