Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον φόρο τιμής στην Τούμπα την Κυριακή (vid)

Μέσα από ασπρόμαυρα πλάνα ενός βίντεο 10 λεπτών και 21 δευτερολέπτων, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μεταφέρει όλα όσα συγκινητικά συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (1/2) στην Τούμπα, στο πλαίσιο του αγώνα του δικεφάλου με τον Πανσερραϊκό (4-1) για την 19η αγωνιστική της Super League.

Κατάθεση στεφάνων από τις δυο ομάδες, ενός λεπτού σιγή πριν τη σέντρα, προσωρινή διακοπή του αγώνα στο 27ο λεπτό (27/1 συνέβη το ατύχημα) για οκτώ λεπτά (7 οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν συν ένας ακόμη από καρδιακό όταν έμαθε την τραγική είδηση) και ανάμα δεκάδων πυρσών σε όλη την Τούμπα, συνέθεσαν ένα πολύ φορτισμένο σκηνικό για την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο