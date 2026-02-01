Στην Τούμπα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ (vid)

Στην Τούμπα βρέθηκε το πρωί της Κυριακής αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα στη Ρουμανία και τους υποδέχθηκαν οι άνθρωποι της ασπρόμαυρης ΠΑΕ και τους ευχαρίστησαν.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Βασίλης Παρθενόπουλος, οι συνεργάτες του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης και Σάββας Καμπερίδης, οι διεθνείς παίκτες Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, καθώς και ο τζένεραλ μάνατζερ, Δημήτρης Κοντός, αλλά και ο head of operations, Σάββας Αρώνης, άφησαν λουλούδια έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Δείτε το βίντεο με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός που τίμησε τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ο κ. Παρθενόπουλος είπε: «Η μόνη σκέψη είναι στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Δυστυχώς ήταν άτυχοι. Το πένθος είναι βαρύ για την Ελλάδα και τους γονείς. Θα είμαστε δίπλα τους και η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. Τα συλλυπητήρια εκ μέρους όλης της ομάδας και του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

Ο Ντίνος Μήτογλου ανέφερε: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι «πράσινοι» βρίσκονται από το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη εν όψει της σημερινής αναμέτρησης με τον Άρη Betsson για την Stoiximan GBL (16:00).