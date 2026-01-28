sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 18:49

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Άρης θέλησε να τιμήσει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ  που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας στο ματς με τη Λυόν στη Γαλλία.

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ βρέθηκε σήμερα (28/1) στην Τούμπα, με επικεφαλής τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες και τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκουγκουλιά. Τους ποδοσφαιριστές των κιτρινόμαυρων εκπροσώπησαν οι Ούρος Ράτσιτς, Γιώργος Αθανασιάδης και Τάσος Δώνης.

Ο Γιώργος Γκουγκουλιάς, ο οποίος όπως και οι υπόλοιποι κίτρινοι εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο σημείο δήλωσε: «Σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν χρώματα. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Είναι δύσκολο να χάνονται επτά νέα παιδιά να φεύγουνε σε ένα ταξίδι να πάνε δούνε την αγαπημένη τους ομάδα και να μη γυρνάνε πίσω», δήλωσε ο κ. Γκουγκουλιάς, εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων. Πρόσθεσε ότι η παρουσία του ήταν αυτονόητη: «Ήταν το αυτονόητο να έρθουμε να αφήσουμε ένα λουλουδάκι στη μνήμη των παιδιών που φύγαν έτσι άδικα». Οι δηλώσεις του κ. Γκουγκουλιά καταγράφηκαν ενώ κόσμος συνέχιζε να τοποθετεί αφιερώματα και να στέκεται σιωπηλός, με πολλούς να θυμούνται τις στιγμές πριν το ατύχημα και να μοιράζονται πληροφορίες για τις συνθήκες του ταξιδιού. Σε πολλά από τα κασκόλ και τα λουλούδια υπήρχαν χειρόγραφες σημειώσεις και μηνύματα που καλούσαν σε ενότητα και στήριξη των οικογενειών.

Στο ίδιο κλίμα, ο πρόεδρος του ΑΣ Αρη, Σίμος Αϊβαζίδης, επισκέφθηκε την Τούμπα και άφησε επίσης ένα λευκό τριαντάφυλλο. «Για όλη την Ελλάδα είναι μία άσχημη στιγμή. Ο αθλητισμός δεν έχει χρώμα, δεν έχει φανέλα, τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια των εκλιπόντων», δήλωσε ο κ. Αϊβαζίδης, προσθέτοντας: «Είναι πολλοί δύσκολες στιγμές για όλους, φίλοι, συγγενείς, καλή δύναμη σε όλους». Η παρουσία εκπροσώπων από άλλες ομάδες και η κοινή αυτή χειρονομία καταδεικνύουν την έκταση της συγκίνησης που προκαλεί το συμβάν. Παρά τη θλίψη, οι διοργανωτές του συλλογικού αποχαιρετισμού τόνισαν την ανάγκη για τάξη και σεβασμό στον χώρο, ενώ εκπρόσωποι των οπαδών ζήτησαν πληροφορίες για την εξέλιξη των ερευνών στη Ρουμανία και εκφράζουν την επιφύλαξή τους για την ακριβή διακρίβωση των αιτιών. Μικρές αντιπροσωπείες οργανώθηκαν ώστε να επιτραπεί η εναπόθεση λουλουδιών χωρίς συνωστισμό, και εκπρόσωποι οργανωμένων οπαδών δήλωσαν ότι θα παρακολουθούν τις έρευνες και θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές όπου χρειαστεί. Η ροή των επισκεπτών συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης:

«Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΑΡΗΣ αποτελούμενη από τον τεχνικό διευθυντή Ρούμπεν Ρέγες, τον τιμ μάνατζερ Γιώργο Γκουγκουλιά, τους ποδοσφαιριστές Ούρος Ράτσιτς, Γιώργο Αθανασιάδη και Τάσο Δώνη βρέθηκε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας αφήνοντας λουλούδια, μια φανέλα της ομάδας μας και ανάβοντας ένα κερί στη μνήμη των φιλάθλων του Π.Α.Ο.Κ. που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Σύνταξη
