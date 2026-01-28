Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)

Απέραντη θλίψη σε όλη τη χώρα, τον αθλητικό κόσμο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία και ενός ακόμη αργότερα που τον πρόδωσε η καρδιά του στο άκουσμα του τραγικού συμβάντος.

Όλη την Τετάρτη, η Τούμπα και η Θύρα 4 είναι τόπος συγκέντρωσης, όπου απλός κόσμος και άνθρωποι του αθλητισμού φτάνουν για να τιμήσουν τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας, αφήνοντας ένα λουλούδι, ανάβοντας ένα κερί και κρεμώντας ένα κασκόλ.

Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε μια από τις πολλές κινήσεις που θα ακολουθήσουν, θέλησε να τιμήσει και αυτή τη μνήμη των «αετόπουλων», αναρτώντας στη μπουτίκ της ομάδας στο γήπεδο οκτώ φανέλες με τα ονόματά τους και τον αριθμό «12». Όπως επίσης και άλλη μία που αναφέρει «ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026».

Δείτε το σχετικό βίντεο και τις εικόνες από την Τούμπα