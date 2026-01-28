Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία και ένας αργότερα στη χώρα μας έφυγαν πρόωρα από τη ζωή και η ΠΑΕ τους τίμησε κρεμώντας στη μπουτίκ της ομάδας τις φανέλες με τα ονόματά τους.
Απέραντη θλίψη σε όλη τη χώρα, τον αθλητικό κόσμο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά τον θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ σε τροχαίο στη Ρουμανία και ενός ακόμη αργότερα που τον πρόδωσε η καρδιά του στο άκουσμα του τραγικού συμβάντος.
Όλη την Τετάρτη, η Τούμπα και η Θύρα 4 είναι τόπος συγκέντρωσης, όπου απλός κόσμος και άνθρωποι του αθλητισμού φτάνουν για να τιμήσουν τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας, αφήνοντας ένα λουλούδι, ανάβοντας ένα κερί και κρεμώντας ένα κασκόλ.
Την ίδια ώρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σε μια από τις πολλές κινήσεις που θα ακολουθήσουν, θέλησε να τιμήσει και αυτή τη μνήμη των «αετόπουλων», αναρτώντας στη μπουτίκ της ομάδας στο γήπεδο οκτώ φανέλες με τα ονόματά τους και τον αριθμό «12». Όπως επίσης και άλλη μία που αναφέρει «ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026».
Δείτε το σχετικό βίντεο και τις εικόνες από την Τούμπα
- Σούταλο: Μετρά αντίστροφα για την έξοδο από τον Άγιαξ
- Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
- Ερυθρόλευκη… τρέλα: Κοκκινίζει το Άμστερνταμ – Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
- Διαιτητές Super League: «Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο»
- Ο Μπενίτεθ εγγυήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε καλύτεροι»
- Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson
- Συγκίνηση στην Τούμπα: Κρεμάστηκαν στη μπουτίκ οκτώ φανέλες για τους αδικοχαμένους οπαδούς (vid, pics)
- CEV Cup: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ανατροπή και πρόκριση στην Τσεχία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις