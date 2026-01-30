Στο γήπεδο της Τούμπας ο Φάμελλος – Άφησε λευκό τριαντάφυλλο για τους νεκρούς οπαδούς

Ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας εις μνήμην των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Ακολούθως σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους. Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».

«Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια»

Συνέχισε λέγοντας πως «οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο. Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε».

Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου: