Στο γήπεδο της Τούμπας ο Φάμελλος – Άφησε λευκό τριαντάφυλλο για τους νεκρούς οπαδούς
«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος
- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί - Προχωρούν σε νέα 48ωρη Τρίτη και Τετάρτη
- Ο Λεκορνί περνά το σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ψηφοφορία στη Βουλή - «Λάστιχο» το Σύνταγμα
- Αυτό το ελληνικό νησί είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα μέρη της Ευρώπης για το 2026
- Τέλος σε απάτη με «βιτρίνα» μια Ferrari έβαλε η εφορία - Πώς τους τσάκωσαν
Ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας εις μνήμην των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.
Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.
Ακολούθως σε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους. Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».
«Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια»
Συνέχισε λέγοντας πως «οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο. Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε».
Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:
- Ζωγράφου: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πανεπιστημιούπολη για διακίνηση ναρκωτικών – 4 συλλήψεις
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου
- Ισραήλ: Το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα θα ξανανοίξει την Κυριακή – Αίτημα της Χαμάς να ξανανοίξει άμεσα
- Το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα για πρώτη φορά με επίσημα στοιχεία – Η ανισότητα σε αριθμούς
- Έπος: Η Λεβερκούζεν έκανε ανάρτηση με… GTA για την κλήρωση με τον Ολυμπιακό – «Ah sh*t here we go again» (pic)
- Αλφειός: Δεκάδες νεκρά πρόβατα στον ποταμό – Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια
- ΕE: Υιοθέτηση κοινής θέσης υπέρ του μαροκινού σχεδίου για αυτονομία στη Δυτική Σαχάρα
- Βασιλιάς Κάρολος: Προ των ευθυνών του για το ματωμένο Στέμμα – «Μοναρχικό δουλεμπόριο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις