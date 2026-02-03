«Πολύ κοντά στον Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ»
Ο ΠΑΟΚ πλησιάζει στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ, για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας.
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ο Σάντσες αποτελεί τον εκλεκτό του Λουτσέσκου, ο οποίος έχει ξεχωρίσει τον παίκτη.
Θετικός για να πάει στον ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες
Ο παίκτης είναι θετικός στο να ολοκληρωθεί το deal, καθώς επιθυμεί να αγωνιστεί στην Ευρώπη, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ήδη καλύψει το σκέλος των οικονομικών απαιτήσεων της Γοδόι Κρούζ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ, αφορά προσφορά της τάξεως των 2,5 εκατομμύρια ευρώ και όπως όλα δείχνουν η αργεντίνικη ομάδα βρίσκεται κοντά στο να τα βρει σε όλα με τους ασπρόμαυρους και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για έναν διεθνή Μεξικάνο δεξιό μπακ που παίζει και αριστερά, από τον οποίον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ξεχώρισαν την ποιότητα, την εμπειρία, τις παραστασεις από την Ευρώπη (Πόρτο και Άγιαξ), και κυρίως ότι είναι αυτό ήθελε ο τεχνικός του κλαμπ.
