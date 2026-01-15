Ο Τάσος, ο Τεττέη και τα άλλα παιδιά (με τον Κάτρη)!

Η πρόκριση του Παναθηναϊκού στους προημιτελικούς του Κυπέλλου, συνιστούσε υποχρέωση για τους ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ο ρεαλιστικός στόχος για να τελειώσουν τη σεζόν με ένα τρόπαιο, εκτός και αν πραγματοποιήσουν την υπέραση στο Europa League. Αλλά αυτό, μένει να μας το αποδείξουν σύντομα, αρχής γενομένης με το παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη την προσεχή Πέμπτη.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη είχε την υπογραφή του Τάσου Μπακασέτα. Κατά την άποψη του υπογράφοντος, όχι τόσο για το χατ-τρικ, όσο για την προσαρμογή και την απόδοση του. Σε ένα σύστημα 4-4-2, ο Μπακασέτας έπαιξε ως «οχτάρι» στο πλευρό του Πέδρο Τσιριβέγια. Έπρεπε να κινείται πολύ πιο χαμηλά στο τερέν απ’ ότι έχει συνηθίσει, μαρκάρει πολύ περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας δεν διαμαρτυρήθηκε για τα καθήκοντα του και τα διεκπαιρέωσε στο ακέραιο, αποσπώντας τα εγκώμια του Ράφα στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ.

Ο Μπακασέτας ήταν πειθαρχημένος και έκλεινε σωστά τους χώρους του, ενώ μπήκε στις μονομαχίες και κέρδισε πολλές. Προφανώς, ο «Μπάκα» είχε τις αδυναμίες του, αφού δεν διακρίνεται για τις ανασταλτικές αρετές του, όμως το πάθος και η αυταπάρνηση του κάλυψαν τα πάντα. Το πρώτο γκολ του 32χρονου μεσοεπιθετικού επιτεύχθηκε με μία εκτέλεση που τον χαρακτηρίζει: άμεσο και δυνατό χτύπημα με το αριστερό πόδι από μακρινή απόσταση και χωρίς περιθώριο στον γκολκίπερ να αντιδράσει. Στα άλλα δύο γκολ ο Μπακασέτας εκτέλεσε με ψυχραιμία τα πέναλτι και επέτρεψε στον Παναθηναϊκό να εξασφαλίσει σκορ ασφαλείας και να μην αγχωθεί.

Ειδική μνεία αξίζουν ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης. Για το θράσος, για την έλλειψη φόβου, δεν λύγισαν από το βάρος της φανέλας και την κρισιμότητα του προημιτελικού. Ο Τεττέη ήταν ασταμάτητος και οι έμπειροι και σκληροί στόπερ του Άρη υπέφεραν στην κυριολεξία. Ο Έλληνας στράικερ χρειάζεται ένα γκολ για να πιστέψει ακόμα περισσότερο στις ικανότητες του.

Μπράβο στον Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο οποίος παρότι δεν διακρίνεται για την τεχνική του, ανταποκρίθηκε ως «ψευτοεννιάρι» και με αστείρευτες δυνάμεις, πίεσε μέχρι και τους… αναπληρωματικούς του Άρη. Ο Πολωνός επιθετικός πριν λίγες μέρες έψαχνε ομάδα για να φύγει, όμως στο ΟΑΚΑ λειτούργησε σαν μην έχει συμβεί το παραμικρό.

Ατομικά μιλώντας, δεν υστέρησε κανένας. Το πιο σημαντικό ήταν πως όλοι προσπάθησαν. Όταν όλοι οι αθλητές παλεύουν, ακόμα και όταν έχουν κακή απόδοση, ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα ανταγωνιστικός. Αυτός είναι ο σκοπός του Μπενίτεθ και επιδιώκει να προσδώσει αυτό το χαρακτηριστικό στον Παναθηναϊκό. Μακάρι να τα καταφέρει και να αποβάλλει άπαξ και δια παντός τη μαλθακότητα που επικρατούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα…

Υ.Γ.: «Θέλω να αναφερθώ και στον Γιώργο Κάτρη που ήταν το τελευταίο παιχνίδι μαζί μας και θέλω να του ευχηθώ τα καλύτερα και εκεί που θα πάει να τον προσέχουν πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί που μπορεί να είναι στην Εθνική Ελλάδος τα επόμενα χρόνια». Λόγια του προπονητή Νίκου Λεβαδειακού, Νίκου Παπαδόπουλου για τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου εντάσσεται ξανά στον Παναθηναϊκό.

Ο Κάτρης επιστρέφει στο «Γεώργιος Καλαφάτης» μετά από 1,5 χρόνο στη Λιβαδειά, όπου έπαιξε 31 επίσημα ματς και ωρίμασε πάρα πολύ. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του Παπαδόπουλου, ενός προπονηητή η δουλειά του οποίο απολαμβάνει καθολική αποδοχή στην Ελλάδα και πλέον εναπόκειται στον Μπενίτεθ, να δημιουργήσει τις συνθήκες για την αξιοποίηση του.