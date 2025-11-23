Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League με τον Τάισον να καθαρίζει για τον Δικέφαλο του Βορρά με δύο γκολ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης υπήρξαν όμορφες στιγμές στο γήπεδο της Τούμπας. Ο επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη έδωσε τη φανέλα του στον μικρό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιάννη Παπαστεφανάκη.
«Μετά από το τέλος της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ, ο Ανδρέας Τετέι έδωσε τη φανέλα του στον μικρό Γιάννη Παπαστεφανάκη, όπως ακριβώς του είχε υποσχεθεί», ανέφερε η Κηφισιά στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτηση της Κηφισιάς
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
