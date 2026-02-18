Καραμπάγκ-Νιουκάστλ 1-6: Μπαλάρα, λάμψη Γκόρντον με καρέ και τυπική υπόθεση η πρόκριση (vid)

Η Νιουκάστλ ισοπέδωσε την Καραμπάγκ. Το εκτός έδρας 6-1 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν τα λέει όλα. Οι «καρακάξες» ήταν σε μεγάλη μέρα και δεν χαρίστηκαν. Τρομερή εμφάνιση από τον Άντονι Γκόρντον που πέτυχε τέσσερα γκολ.

Η Νιουκάστλ δεν άφησε περιθώρια στους γηπεδούχους για το ποιος θα είναι το αφεντικό. Στο 8’ το ματς ήταν στο 2-0 και το ημίχρονο έληξε 5-0 υπέρ της! Πλέον, μετά τον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League, η πρόκριση στους «16» είναι τυπική υπόθεση για τη Νιουκάστλ.

Ο Άντονι Γκόρντον, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που πετυχαίνει τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο αγώνα του Champions League, μετά τον Λουίζ Αντριάνο της Σαχτάρ Ντόνετσκ εναντίον της Μπάτε Μπορίσοφ, τον Οκτώβριο του 2014. Είναι ο δεύτερος σκόρερ στο Champions League με δέκα γκολ.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Νιουκάστλ καθώς στο 3’ ο Αντονι Γκόρντον πέτυχε το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων με πλασέ, μετά από ασίστ του Μπερν. Επικίνδυνη επίθεση της Νιουκάστλ στο 7’, όμως ο Κοχάλσκι απέκρουσε σε κόρνερ σουτ Μπαρνς.

Το 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων στο 8’ με κεφαλιά του Τιό, μετά από ωραία ψηλή σέντρα του Τρίπιερ.

Η Νιουκάστλ συνέχισε την επέλασή της και χρειάστηκαν αρκετές επεμβάσεις του Κοχάλσκι για να τη σταματήσει. Όμως, η …ψαλίδα άνοιξε μετά το 30΄, καθώς ο Γκόρντον με εύστοχο πέναλτι έκανε το 3-0 και στο 33’, ξανά ο Γκόρντον πέτυχε χατ τρικ, καθώς βρέθηκε τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, τον απέφυγε και με σουτ πέτυχε το 4-0, μετά από πάσα του Βαλτομάντε.

Ο Γκόρντον έκανε καρέ (και 5-0 για τη Νιουκάστλ) στο 45+1’ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Κοχάλσκι.

Κι όμως, στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή μπάλας ήταν 50-50. Όμως, οι «καρακάξες» έκαναν 18 σουτ και κανένα οι γηπεδούχοι!

Η πρώτη τελική της Καραμπάγκ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε με σύστημα 5-2-2-1 κατέληξε σε γκολ! Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 55’ με πλασέ του Τζαφαργκουλίεφ.

Ο Μέρφι μπήκε αλλαγή στο 68΄και στο 72’ έκανε το 6-1 για τη Νιουκάστλ με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η Νιουκάστλ μπορούσε κι άλλα γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Γκόρντον έκανε πάρτι και δεν είναι τυχαίο ότι έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Premier League, προκειμένου να τον εντάξουν στη δύναμή τους το καλοκαίρι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ (3’) της Νιουκάστλ δεν άφησε περιθώρια ελπίδων στην Καραμπάγκ. Η φιλοξενούμενη ομάδα έδειξε από την αρχή ποιος θα είναι το αφεντικό καθώς πριν το δεκάλεπτο το σκορ ήταν 0-2.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μεντίνα, ο στόπερ της Καραμπάγκ θα πρέπει να ξεχάσει γρήγορα αυτό το παιχνίδι, αν και

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Νορβηγός Εσκάς κλήθηκε στο VAR και έδωσε το πρώτο πέναλτι στη Νιουκάστλ (32’), ενώ υπέδειξε απευθείας το δεύτερο σε ανατροπή του Γκόρντον από τον γκολκίπερ Κοχάλσκι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Ντιεπέρινκ είχε πολύ δουλειά: 1) Εκανε για οφσάιντ το δεύτερο γκολ της Νιουκάστλ και το γκολ της Καραμπάγκ, όμως όλα ήταν κανονικά, 2) Στο 22’ εξέτασε πιθανή κόκκινη στον Βολτεμάντε για φάουλ στον Μπικάλιο, 3) Στο 30’ κάλεσε τον Εσκάς να δώσει το πέναλτι στο χέρι του Σίλβα,

ΣΚΟΡΕΡ: 55’ Τζαφαργκουλίεφ – 3’ 32’ (με πέν.), 33’, 45+1΄(με πέν.) Γκόρντον, 8’ Τιό, 72’ Μέρφι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοχάλσκι, Σίλβα, Μουσταφαζάντα (24’ Μπολτ), Μεντίνα, Τζαφαργκουλίεφ, Μπικάλιο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε (46’ Χουσεΐνοφ), Μοντιέλ (85’ Κάντι), Ζουμπίρ (85’ Αντάι), Ντουράν (88’ Γκουρμπανλί).

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Πόουπ, Χολ, Μπερν, Τιό, Τρίπιερ (77’ Ζοέλιντον), Τονάλι, Γουίλοκ (68’ Ράμσεϊ), Ελάνγκα (68’ Μέρφι), Μπαρνς (87’ Νέιβ), Βολτεμάντε, Γκόρντον (68΄Οσούλα).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 24 Φεβρουαρίου (22:00)