Η Ντόρτμουντ εύκολα (2-0) την Αταλάντα

Η διαφορά δυναμικότητας φάνηκε από το ξεκίνημα. Η Ντόρτμουντ επέβαλε τον ρυθμό της και δεν άφησε πολλά περιθώρια στην Αταλάντα. Το 2-0 ήρθε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ.

Σε ένα ματς που άρχισε με καθυστέρηση 15 λεπτών επειδή άργησε να φτάσει στο Signal Iduna Park το πούλμαν της Ντόρτμουντ, όλα κρίθηκαν στο πρώτο μέρος.

Μόλις στο 3ο λεπτό η Μπορούσια πήρε προβάδισμα νωρίς στο παιχνίδι. Ο Ριέρσον από τα δεξιά έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Γκιρασί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καρνεσέκι.

Τρία λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου 45λεπτου οι Γερμανοί πέτυχαν και δεύτερο γκολ.

Ο Γκιρασί ξέφυγε από τον Τζιμσίτι, πάτησε περιοχή από τα αριστερά, τροφοδότησε στην άλλη πλευρά τον Μπάιερ, ο οποίος πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-0. Στη συνέχεια χάθηκαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Γκολ άλλο δεν μπήκε. Η Ντόρτμουντ πήρε δίκαια προβάδισμα για την πρόκριση. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Αταλάντα και το απέδειξε. Οι «μπεργκαμάσκι» πρέπει να βρουν ισορροπία στην άμυνα τους για να αποκτήσουν δικαίωμα στο όνειρο της ανατροπής στη ρεβάνς. Δύσκολο.

Κορυφαίος της αναμέτρησης στη Βεστφαλία ο Ζερχού Γκιρασί.

Δεν είχε προβλήματα η διαιτησία του Ολλανδού Σερντάρ Γκοζουμπουγιούκ.

Η ρεβάνς θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη στο Μπέργκαμο.

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στους «16» είτε την είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ρετζιάνι, Άντον, Μπενσεμπαϊνί, Ριέρσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα (83’ Ζάμπιτσερ), Σβένσον, Μπάιερ (70’ Αντεγέμι), Μπραντ (69’ Τσουκουεμέκα), Γκιρασί (83’ Σίλβα).

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι (46’ Χιέν), Κολάζινατς, Τζαπακόστα (72’ Μπελανόβα), Ντε Ρουν (63’ Σουλεμανά), Έντερσον, Μπερνασκόνι, Πάσαλιτς, Ζαλέβσκι (82’ Σάμαρτζιτς), Σκαμάκα (46’ Κρστοβιτς).