Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3: Ανατροπή και προβάδισμα πρόκρισης για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)

Μία άτυχη στιγμή του Ντεμπελέ αποδείχθηκε η κίνηση-ματ για την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Λουί Ντε»! Ο τραυματισμός του 28χρονου μεσοεπιθετικού στα μισά του πρώτου μέρους έφερε στο γήπεδο τον Ντουέ και το 2-0 της Μονακό έγινε 3-2 για την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον νεαρό άσο να έχει δύο γκολ και μία ασίστ. Απόλυτο φαβορί για την πρόκριση στους «16» του Champions League πλέον η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ενόψει τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Η Μονακό μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Ο Γκολόβιν έκανε σέντρα από τα αριστερά, ο Σαφόνοβ έχασε τη φάση και ο Μπαλογκάν σε κενό τέρμα έκανε το 1-0.

Στο 19′ μάλιστα ο ίδιος παίκτης έγραψε και το 2-0 με ωραίο τελείωμα από ασίστ του Ακλιούς. Δύο λεπτά μετά όμως ο Κβαρατσχέλια κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Βιτίνια νικήθηκε από τον Κεν που κράτησε σε εκείνο το σημείο το μηδέν παθητικό για την ομάδα του.

Στο 27′ έγινε η κίνηση που άλλαξε την ιστορία του ματς καθώς ο Ντουέ πέρασε στη θέση του Ντεμπελέ που είχε ενοχλήσεις. Μόλις δύο λεπτά χρειάστηκε ο Ντουά για να σκοράρει και στο 29′ με διαγώνιο σουτ μείωσε σε 2-1.

Στο 32′ ο Σαφόνοβ έσωσε σε σουτ του Αντινγκρά και στο 41′ ο Χακίμι με σουτ από ασίστ του Ντουέ έκανε το 2-2.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Γκολόβιν αποβλήθηκε μέσω VAR για εγκληματικό μαρκάρισμα στον Βιτίνια και η Παρί δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Πίεσε, έχασε ευκαιρίες με Νέβες, Εμερί και στο 67′ έφτασε στο 3-2 με σουτ του Ντουέ από ασίστ του Εμερί.

Στα επόμενα λεπτά έψαξε και ένα τέταρτο γκολ για να έχει μεγαλύτερη άνεση στη ρεβάνς, αλλά δεν κατάφερε να το βρει.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η γρήγορη ισοφάριση της Παρί σε συνδυασμό με την αποβολή της Μονακό, οδήγησαν στην απόλυτη ανατροπή σκηνικού.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η είσοδος του Ντουέ στο ματς ήταν αυτή που άλλαξε τα πάντα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Γκολόβιν δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ (αν και είχε ασίστ) και με την αποβολή του έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έδωσε κατευθείαν το πέναλτι υπέρ της Παρί ο Μανθάνο ενώ χρειάστηκε το VAR για να μετατρέψει την κίτρινη στον Γκολόβιν σε κόκκινη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR τσέκαρε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης το 2-1 του Ντουέ ενώ κάλεσε τον Μανθάνο στη φάση της αποβολής του Γκολόβιν.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπαλογκάν (1’, 18’) / Ντουέ (29’, 67’), Χακίμι (41’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΟΝΑΚΟ: Κεν, Βάντερσον (70′ Κουλιμπαλί), Τέζε, Φαές, Κάιο Ενρίκε, Καμαρά, Ζακάρια, Αντινγκρά (70′ Μπάμπα), Ακλιούς (58′ Ντιατά), Γκολόβιν, Μπαλογκάν (83′ Μπίερεθ).

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Κβαρατσχέλια (69’Κανγκ Ιν Λι), Μπαρκολά (81′ Γκονσάλο Ράμος), Ντεμπελέ (27′ Ντουέ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Η ρεβάνς ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Μονακό είναι προγραμματισμένη για τις 25/2 στις 22:00.