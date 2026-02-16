Ο Μπεπέ Μαρότα κορυφαίος μάνατζερ του ιταλικού αθλητισμού

Ο Μπεπέ Μαρότα αναδείχθηκε μάνατζερ του αθλητισμού της χρονιάς στην Ιταλία, σύμφωνα με την έκτη έκδοση της έρευνας Sponsor Value Manager, που πραγματοποιείται από τις StageUp και Ipsos Doxa. Πρόκειται για μια μελέτη που δεν αποτυπώνει απλώς τη δημοφιλία των διοικητικών στελεχών, αλλά συνδυάζει τη δημόσια αναγνωρισιμότητα με το επίπεδο αποδοχής τους από την ιταλική κοινωνία.

Η πρωτιά του Μαρότα θεωρείται ενδεικτική ενός σύγχρονου μοντέλου ηγεσίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου οι αγωνιστικές επιτυχίες συμβαδίζουν με τη χρηστή οικονομική διαχείριση. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της StageUp, Τζοβάνι Παλάτσι, η πορεία του στην Ίντερ αποτελεί «σχολικό παράδειγμα» διοίκησης: κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη δεύτερη αστέρωσή του συλλόγου, παρουσία σε τελικό Champions League και, κυρίως, ιστορικό οικονομικό αποτέλεσμα στη σεζόν 2024-25 με 546 εκατ. ευρώ έσοδα και καθαρά κέρδη 35 εκατ. ευρώ.

Ο τίτλος του «manager της χρονιάς» απονέμεται βάσει ενός σύνθετου δείκτη που συνυπολογίζει τη συνολική αναγνωρισιμότητα και το επίπεδο εκτίμησης, αλλά και τη μεταβολή αυτών των μεγεθών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με 316 βαθμούς, ο Μαρότα άφησε πίσω του τον Αντόνιο Περκάσι της Αταλάντα και τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις της Νάπολι. Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Άντζελο Μπινάγκι, πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας τένις, επωφελούμενος από τη διεθνή εκτόξευση του ιταλικού τένις, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο υπουργός Αθλητισμού Αντρέα Αμπόντι.

Η έρευνα φωτίζει και ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο: τη σχεδόν καθολική αναγνωρισιμότητα των αθλητικών παραγόντων στην Ιταλία. Πάνω από το 80% των πολιτών δηλώνει ότι γνωρίζει τουλάχιστον έναν διοικητικό παράγοντα, ποσοστό που παραμένει υψηλό τόσο στους νέους 18-24 ετών (75,6%) όσο και στις μεγαλύτερες ηλικίες 55-64 ετών (82,7%). Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ντε Λαουρέντις παραμένει ο πιο αναγνωρίσιμος παράγοντας συλλόγου, μπροστά από τον Τζον Έλκαν και τον ίδιο τον Μαρότα.

Στο πεδίο της θεσμικής διοίκησης, ο Τζοβάνι Μαλαγκό διατηρεί την πρωτιά ως ο πιο γνωστός παράγοντας, ενώ σε όρους καθαρής εκτίμησης –με βαθμολογία άνω του 6 σε κλίμακα 1-10– ξεχωρίζουν πρόσωπα εκτός ποδοσφαίρου. Ο Μάσιμο Τζανέτι της Βίρτους Μπολόνια προηγείται στους συλλόγους, ενώ το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής συνολικά καταγράφει ο νέος πρόεδρος της CONI, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: στην Ιταλία ο αθλητικός μάνατζερ δεν είναι απλώς διαχειριστής ομάδων ή θεσμών, αλλά δημόσιο πρόσωπο με πολιτισμική βαρύτητα. Και στη φετινή αποτύπωση, ο Μπεπέ Μαρότα ενσαρκώνει όσο κανείς άλλος αυτή τη σύνθεση επιτυχίας, αξιοπιστίας και κοινωνικής αποδοχής.