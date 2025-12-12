Ίντερ: Ο Μαρότα προανήγγειλε μεταγραφική ηρεμία τον Ιανουάριο

«Μεταγραφική αγορά Ιανουαρίου; Δεν προβλέπω σημαντικές κινήσεις». Η δήλωση αυτή ανήκει στον πρόεδρο της Ίντερ Τζουζέπε Μαρότα και περικλείει τη φιλοσοφία της ομάδας στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι «νερατζούρι» υπό την καθοδήγηση του Κριστιάν Κίβου βρίσκονται στην τρίτη θέση της Serie A, με 30 βαθμούς, έχουν ένα βαθμό λιγότερο από τις Μίλαν και Νάπολι και όπως δείχνουν τα πράγματα δεν θέλουν να αλλοιώσουν τη χημεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η Ίντερ υπό τον Κίβου παίζει με πιο επιθετική φιλοσοφία, πίεση υψηλότερα στο γήπεδο, μεγαλύτερη τακτική ευελιξία και με στόχο να μετατρέψει την κατοχή μπάλας σε ευκαιρίες πιο άμεσα. Αντί να «κολλά» σε ένα μόνο σχέδιο, η ομάδα αλλάζει και προσαρμόζεται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται ο αγώνας και αλλάζει διαρκώς τακτική.

Οι «νερατζούρι», ως έναν βαθμό, είναι ικανοποιημένοι και αυτός είναι ο λόγος που δεν προβλέπονται ανατροπές. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ιντερ Τζουζέπε Μαρότα δήλωσε: «Κοιτάμε με πολλή προσοχή τον Ιανουάριο. Ο Αουζίλιο και ο Μπατσίν (σ.σ. ο υπεύθυνος μεταγραφών και ο υπεύθυνος σκάουτινγκ και βοηθός του πρώτου, αντίστοιχα) είναι σε εγρήγορση, αν υπάρξουν ευκαιρίες θα τις λάβουμε υπόψη. Αλλά αυτό το ρόστερ ικανοποιεί το πρόγραμμά μας και τις ανάγκες του προπονητή. Δεν προβλέπω σημαντικές κινήσεις. Ανανέωση συμβολαίων; Με τον Κάρλος Αουγκούστο είμαστε σε μια ήρεμη κατάσταση. Θα αντιμετωπίσουμε με ηρεμία όλες τις καταστάσεις, ανταμείβοντας όσους το αξίζουν. Ο σύλλογος είναι πολύ προσεκτικός στον σεβασμό των συμβατικών υποχρεώσεων».

Το συμβόλαιο του Αουγκούστο λήγει το καλοκαίρι του 2028 και οι δυο πλευρές συζητούν για την επέκτασή του μέχρι το 2030. Όπως φάνηκε από τη δήλωση Μαρότα δεν βιάζονται.

Βέβαια, τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι ο Μαρότα είναι ευχαριστημένος από την διαχείριση του Κίβου. «Χάσαμε παιχνίδια με μεγάλες ομάδες, αλλά παίχτηκαν στα ίσια και επομένως τα επεισόδια ήταν αυτά που καθόρισαν τις ήττες», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ιντερ.

Η εκτός έδρας μετακίνηση για το ιταλικό Σούπερ Καπ (18-22/12) στο Ριάντ υποχρέωσε ουσιαστικά την Ίντερ να επισπεύσει το καθιερωμένο ραντεβού με τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του συλλόγου, στην οποία συμμετείχαν επίσης η ομάδα U23 και οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης έγιναν οι δηλώσεις του Μαρότα. Η εκδήλωση της Ίντερ υπήρξε επίσης μια ευκαιρία για συσπείρωση σε ένα τμήμα της σεζόν πολύ βαρύ σε υποχρεώσεις, ανάμεσα σε πρωτάθλημα, το ίδιο το Σούπερ Καπ και τα δύο τελευταία παιχνίδια στο Champions League.