Πίζα – Ίντερ 0-2: Ο αρχηγός την οδήγησε στη νίκη
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες πέτυχε δυο γκολ κόντρα στην Πίζα και η Ιντερ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 σε ματς για την 13η αγωνιστική της Serie A.
- Στριμωγμένος ο Νετανιάχου - Ζητά προεδρική χάρη λόγω της δίκης του για διαφθορά
- Τουλάχιστον 212 νεκροί από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα - 200.000 έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια
- Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό
- Σε πίστα αγώνων έχουν μετατρέψει τη λεωφόρο Αρτέμιδος - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
Η Ίντερ πέρασε από την Πίζα επικρατώντας της τοπικής ομάδας εκτός έδρας με 2-0, χάρη στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος πήρε την ομάδα του από το χέρι και της έδωσε το τρίποντο για την 13η αγωνιστική της Serie A.
Έτσι οι «νερατζούρι» ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς και βρίσκονται στο -1 από την πρωτοπόρο Μίλαν, ενώ η Ρόμα βρίσκεται μαζί με την Ίντερ στους 27.
Το ματς ήταν ανοιχτό και στο 0-0 μέχρι το 69ο λεπτό, όταν Ο Εσπόζιτο πάσαρε και ο Λαουτάρο Μαρτίνες άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα του Κίβου. Ο Νικολό Μπαρέλα μπήκε στην περιοχή, γύρισε τη μπάλα και ο Αργεντινός στράικερ ήταν και πάλι εκεί για να «σπρώξει» τη μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης, με την Ίντερ να συνεχίζει στο κατόπι της Μίλαν.
Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής
Κόμο – Σασουόλο 2-0
Πάρμα – Ουντινέζε 0-2
Tζένοα – Βερόνα 2-1
Γιουβέντους – Κάλιαρι 2-1
Μίλαν – Λάτσιο 1-0
Λέτσε – Τορίνο 2-1
Πίζα – Ίντερ 0-1
30/11 19:00 Αταλάντα – Φιορεντίνα
30/11 21:45 Ρόμα – Νάπολι
1/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική
6/12 16:00 Σασουόλο – Φιορεντίνα
6/12 19:00 Ίντερ – Κόμο
6/12 21:45 Βερόνα – Αταλάντα
7/12 13:30 Κρεμονέζε – Λέτσε
7/12 16:00 Κάλιαρι – Ρόμα
7/12 19:00 Λάτσιο – Μπολόνια
7/12 21:45 Νάπολι – Γιουβέντους
8/12 16:00 Πίζα – Πάρμα
8/12 19:00 Ουντινέζε – Τζένοα
8/12 21:45 Τορίνο – Μίλαν
