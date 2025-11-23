Ίντερ – Μίλαν 0-1: Ο Πούλισικ έδωσε το ντέρμπι στους Ροσονέρι

Με πρωταγωνιστή τον Κριστιάν Πούλισικ, η Μίλαν επικράτησε της Ίντερ με 1-0 στο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Serie A και ανέβηκε στους 25 βαθμούς και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (σ.σ μαζί με την Νάπολι), αφήνοντας την αντίπαλό της στους 24 και στην 4η. Στο -2 από την κορυφή και την Ρόμα οι Ροσονέρι. Μεγάλο ματς και από τον Μενιάν, που απέκρουσε πέναλτι του Τσαλχάνογλου στο 73’ και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Οι Νερατζούρι μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και απείλησαν στο 4ο λεπτό με κεφαλιά – ψαράκι του Τουράμ, αλλά ο Μενιάν του είπε «όχι». Στο 27’ οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ σε κεφαλιά του Ατσέρμπι, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τσαλχάνογλου, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα ο Τσαλχάνογλου δοκίμασε το πόδι του, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 37’ οι γηπεδούχοι έχασαν μια ακόμα ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Λαουτάρο. Ο Αργεντινός σούταρε, αλλά ο Μενιάν και το δοκάρι έσωσαν τη Μίλαν.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα δεδομένα άλλαξαν. Οι Ροσονέρι μπήκαν καλύτερα και στο 54’ ο Πούλισικ έκανε το 1-0. Ο Αμερικανός πήρε το ριμπάουντ, μετά την απόκρουση του Ζόμερ στο σουτ του Σαλεμάκερς και με πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ για τη Μίλαν. Στο 59’ η Ίντερ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, αλλά το σουτ του Μπαστόνι έφυγε άουτ. Στο 70’ ο Πάβλοβιτς πάτησε τον Τουράμ και μετά την εξέταση της φάσης στο VAR δόθηκε πέναλτι υπέρ της Ίντερ. Ο Τσαλχάνογλου το εκτέλεσε, αλλά ο Μενιάν έπεσε σωστά κι απέκρουσε.

Στο 81’ οι γηπεδούχοι απείλησαν ξανά, με προβολή του Ακάντζι, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Μίλαν να παίρνει τη νίκη με 1-0.

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Κάρλος Αουγούστο, Ντιμάρκο, Ακάντζι, Ατσέρμπι (85’ Ντιούφ), Μπαρέλα (85’ Εσπόζιτο), Τσαλχάνογλου, Σούτσιτς, Τουράμ, Λαουτάρο Μαρτίνες (66’ Μπονί).

ΜΙΛΑΝ: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Μόντριτς, Φοφανά, Μπαρτεζάγκι, Ραμπιό, Πούλισικ, Λεάο (86’ Λόφτους Τσικ)

Τα αποτελέσματα:

Κάλιαρι – Τζένοα 3-3

Ουντινέζε – Μπολόνια 0-3

Φιορεντίνα – Γιουβέντους 1-1

Νάπολι – Αταλάντα 3-1

Βερόνα – Πάρμα 1-2

Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3

Λάτσιο – Λέτσε 2-0

Ίντερ – Μίλαν 0-1

24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο

24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική:

28/11 21:45 Κόμο – Σασουόλο

29/11 16:00 Τζένοα – Βερόνα

29/11 16:00 Πάρμα – Ουντινεζε

29/11 19:00 Γιουβέντους – Κάλιαρι

29/11 21:45 Μίλαν – Λάτσιο

30/11 13:30 Λέτσε – Τορίνο

30/11 16:00 Πίζα – Ίντερ

30/11 19:00 Αταλάντα – Φιορεντίνα

30/11 21:45 Ρόμα – Νάπολι

01/12 21:45 Μπολόνια – Κρεμονέζε