Ίντερ – Λάτσιο 2-0: Πήρε το ντέρμπι και έπιασε στην κορυφή τη Ρόμα
Η Ίντερ επικράτησε εύκολα της Λάτσιο με 2-0 στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Μετά την αποψινή τους νίκη, οι «νερατζούρι» βρίσκονται στην κορυφή της Serie A, μαζί με τη Ρόμα.
Η Ίντερ νίκησε τη Λάτσιο με 2-0 στο «Τζουζέπε Μεάτσα». Οι «νερατζούρι» δεν έκαναν τα εύκολα… δύσκολα, επικράτησαν άνετα και πλέον, είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Serie A, μαζί με τη Ρόμα.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά το ματς και μόλις στο 3′, ο Λαουτάρο άνοιξε το σκορ. Οι «νερατζούρι» είχαν ήδη επιβάλλει το ρυθμό τους στο παιχνίδι και συνέχισαν να «απειλούν» μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λαουτάρο είχε μία χαμένη ευκαιρία, να διπλασιάσει τα τέρματά του, στο 58′. Όμως, ο Μπονί λίγα λεπτά αργότερα, στο 61′ έκανε το 2-0 με πλασέ στο πίσω δοκάρι.
Στο 77′ ήταν η σειρά των φιλοξενούμενων να «απειλήσουν» με τον Πρόβστγκααρντ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και απέκρουσε ο Ζόμερ. Υπήρξαν ακόμη κάποιες απόπειρες των παικτών της Λάτσιο να «βρουν δίχτυα», μέχρι το τέλος του ματς, ωστόσο το παιχνίδι έληξε με το τελικό 2-0.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Πίζα – Κρεμονέζε 1-0
Κόμο – Κάλιαρι 0-0
Λέτσε – Βερόνα 0-0
Γιουβέντους – Τορίνο 0-0
Πάρμα – Μίλαν 2-2
Αταλάντα – Σασουόλο 0-3
Μπολόνια – Νάπολι 2-0
Τζένοα – Φιορεντίνα 2-2
Ρόμα – Ουντινέζε 2-0
Ίντερ – Λάτσιο 2-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
22/11, 16:00 Κάλιαρι – Τζένοα
22/11, 16:00 Ουντινέζε – Μπολόνια
22/11, 19:00 Φιορεντίνα – Γιουβέντους
22/11, 21:45 Νάπολι – Αταλάντα
23/11, 13:00 Βερόνα – Πάρμα
23/11, 16:00 Κρεμονέζε – Ρόμα
23/11, 19:00 Λάτσιο – Λέτσε
23/11, 21:45 Ίντερ – Μίλαν
24/11, 19:30 Τορίνο – Κόμο
24/11, 21:45 Σασουόλο – Πίζα
