Ταξί: Νέα τριήμερη απεργία από την Τρίτη – Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι η προκήρυξη απεργίας διαρκείας
Η εβδομάδα ξεκινά με νέες απεργίες στα ταξί. Το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών της Αττικής προκήρυξε νέα τριήμερη απεργία την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2.
Χειρόφρενο θα τραβήξουν και τα ταξί σε όλη τη χώρα για δύο ημέρες, την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.
Ο ΣΑΤΑ ζητά:
- Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
- Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
- Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
- Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
- Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
- Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
-στην απαξίωση του επαγγέλματος,
-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
