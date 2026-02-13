20.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα στο φράγμα Αποσελέμη
Γεμίζει με νερό το φράγμα Αποσελέμη όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.
Αυξάνονται τα αποθέματα νερού στο φράγμα Αποσελέμη. Ειδικότερα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ενημερώνει ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες ώρες ευνοούν τη μεταφορά ποσοτήτων νερού στο φράγμα Αποσελέμη.
Η εγκατάσταση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, ήταν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και άρχισε να υποδέχεται τις αυξημένες ποσότητες νερού που ξεκίνησαν να εισρέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13/02/2026.
Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, στην εγκατάσταση εισέρχονται περίπου 20.000 κυβικά μέτρα νερού ανά ώρα, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων του ταμιευτήρα.
Αυξάνονται τα αποθέματα
Τα αποθέματα στον ταμιευτήρα το πρωί της Πέμπτης, ήταν 1.349.998 m3
Ο Ο.Α.Κ. παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου και την πορεία των εισροών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των υποδομών.
«Για την πληρέστερη και ορθή ενημέρωση των ΜΜΕ και του κοινού, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση με νεότερες ανακοινώσεις», αναφέρει καταλήγοντας η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.
*πηγή φωτογραφίας, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε
