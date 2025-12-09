Πόσο αύξησε η κακοκαιρία Byron τα αποθέματα νερού στον Μόρνο
Πόσο έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου τις τελευταίες ημέρες; - Στοιχεία για τα αποθέματα νερού
Σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας Byron. Πόσο όμως έβρεξε στην περιοχή του Μόρνου;
Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το τετραήμερο 03-06/12/2025, μόνο 43 χιλιοστά κατεγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.
Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών.
Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής.
Η μέση τιμή των τελευταίων 10 ετών για την ετήσια βροχής ως τις 08/12 είναι περίπου 800 χιλιοστά.
