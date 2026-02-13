newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Ελλάδα 13 Φεβρουαρίου 2026, 08:00

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Spotlight

Το βλέμμα τους στραμμένο στο Σύνταγμα έχουν τόσο οι αγρότες όσο και η κυβέρνηση για το συλλαλητήριο με τα τρακτέρ σήμερα 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. Η δυναμική του συλλαλητηρίου θα κρίνει πολλά για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων των αγροτών, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει την «απόβαση» τους στην πρωτεύουσα ήδη από την περίοδο των μπλόκων.

Την ίδια στιγμή, η απογοήτευση των κτηνοτρόφων μετά την πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό (την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου), έχει αποθαρρύνει αρκετούς από την περαιτέρω συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, μιας και θεωρούν πως το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν, η ευλογιά των προβάτων δηλαδή, δεν προωθήθηκε ως αίτημα δεόντως κατά την περίοδο των μπλόκων όταν την ίδια στιγμή, η κτηνοτροφία είναι ο τομέας που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πίεση.

Πως θα γίνει η κάθοδος στην Αθήνα: Τρακτέρ, λεωφορεία και Ι.Χ

Οσον αφορά τον τρόπο που θα κάνουν οι αγρότες την είσοδο τους στην Αθήνα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και ένας εκ των δύο εκπροσώπων (μαζί με τον Ρίζο Μαρούδα) του νευραλγικού για τις κινητοποιήσεις μπλόκου της Νίκαιας, μιλώντας στο in έδωσε τις λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου.

«Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία μας, στην Αθήνα θα κατέβουν 80 με 100 τρακτέρ από όλη την Ελλάδα. Από την Λάρισα θα κατέβουν 28 τρακτέρ. Πολλά θα είναι και τα πούλμαν – μόνο από τον νομό Λάρισας θα ξεκινήσουν 10 με 12 λεωφορεία- αλλά και τα Ι.Χ. Το ραντεβού μας είναι στις 12.30 στις Αφίδνες. Στην Αθήνα θα φτάσουμε γύρω στις 15.00 -15.30 και θα γίνει μια πρώτη στάση στην Ομόνοια. Από εκεί θα ξεκινήσει η πορεία προς Σύνταγμα όπου και θα παραταχθούν τα τρακτέρ. Θα ακολουθήσουν ομιλίες από εκπροσώπους πολλών μπλόκων αλλά και αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων. Οι αγρότες με τα τρακτέρ θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και η αποχώρηση μας θα γίνει το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα οι συντονιστές του συλλαλητηρίου είναι σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ για την κάθοδο τους στην Αθήνα.

Οσο για το στόχο του συλλαλητηρίου ο κ. Αλειφτήρας σημειώνει τα εξής: «Είναι η συνέχιση ενός μεγάλου αγώνα που δώσαμε για 55 μέρες, ένας αγώνας για την επιβίωση των αγροτών. Θέλουμε η κυβέρνηση να γνωρίζει πως θα είμαστε σταθερά απέναντι της με την παρουσία μας, όσο τα αιτήματα μας δεν ικανοποιούνται. Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα που μας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός τον Ιανουάριο δεν έχει υλοποιηθεί. Η έκπτωση στο ρεύμα και στο πετρέλαιο, οι διορθώσεις σε ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, η πληρωμή όσων αγροτών δεν έχουν ακόμα λάβει τη βασική ενίσχυση,  όλα έχουν μείνει στα λόγια. Περιμένουμε και ελπίζουμε στη συμμετοχή και τη στήριξη των Αθηναίων για να σφυγμομετρήσουμε και εμείς το κλίμα γύρω από τον αγώνα μας».

Κάλεσμα στήριξης στο συλλαλητήριο των αγροτών από τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας

Οι αγρότες ελπίζουν πως η κινητοποίηση στην Αθήνα μπορεί να τους δώσει μια βάση για να διεκδικήσουν περισσότερα, μιας και όπως λένε, υπάρχουν και άλλες δημοσιονομικές δυνατότητες από την κυβέρνηση.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, είπε σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη πως: «μέχρι το τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία» και πρόσθεσε πως έρχεται παράλληλα νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Η απογοητευτική συνάντηση στο Μαξίμου – «Αλλη μια συνάντηση με δικά τους παιδιά»

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη σύσκεψη με κτηνοτρόφους στο Μαξίμου την περασμένη Τρίτη, σε συνέχεια της προαναγγελίας που είχε γίνει κατά την πρώτη συνάντησή του πρωθυπουργού με αγρότες από αποσχισθέντα μπλόκα, πριν από μερικές εβδομάδες, απογοήτευσε βαθιά τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, από τους 22 συμμετέχοντες κτηνοτρόφους μόνον οι επτά ήταν εκπρόσωποι/συμμετέχοντες σε μπλόκα ή εκλεγμένα όργανα ευρείας αποδοχής. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τέσσερα μέλη της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών)- ο πρόεδρος της Ενωσης και του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς, το μέλος του εποπτικού συμβουλίου και γενικός διευθυντής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου, Μάνος Κωνσταντιδέλλης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστα Χαλκιδικής, Αγγελος Τσιαρτσιαφλής.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, όπως συνέβη και στην πρώτη συνάντηση του πρωθυπουργού με αγρότες και κτηνοτρόφους από αποσχισθέντα μπλόκα αλλά και «αγαπημένα, γαλάζια παιδιά» -συγγενείς και φίλοι- , έτσι και σε αυτή τη συνάντηση, η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήταν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σταθερά δίπλα στην κυβέρνηση και είναι ενάντιοι στις μαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι προσκλήσεις για τη συνάντηση του Μαξίμου ήταν προσωπικές και έγιναν από το γραφείο του υπουργού. Δεν είχαμε εικόνα της τελικής σύνθεσης. Και φυσικά είδαμε ξανά κτηνοτρόφους που δεν συμμετέχουν στα μπλόκα και στα συλλογικά όργανα, αλλά έχουν προσωπικές σχέσεις με στελέχη της κυβέρνησης και επιστρατεύονται όποτε χρειαστεί» λέει στο in ο κ. Μόσχος.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε (με εννέα εκπροσώπους) και η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, η οποία δεν συμμετείχε στα μπλόκα και ήταν αντίθετη με τις κινητοποιήσεις, ενώ η στάση της τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους, είναι σταθερά στο πλευρό της κυβέρνησης για αυτό και η εν λόγω ομοσπονδία έχει απαξιωθεί.

Οσο για το αποτέλεσμα της συνάντησης, αυτό σύμφωνα με τον κ. Μόσχο ήταν: «χειρότερο και από την περασμένη φορά».

Οπως εξηγεί ο κ. Μόσχος: «Μας επανέλαβαν πολλές φορές, σε όλους τους τόνους, πως δεν υπάρχει plan b για την ευλογιά και δεν θα γίνει καμία συζήτηση για το εμβόλιο. Βέβαια, την ίδια στιγμή, παραδέχτηκαν πως γίνονται παράνομοι εμβολιασμοί, γεγονός που συνεχίζει να μας φαίνεται απαράδεκτο. Ρωτήσαμε αν αυτή την περίοδο υπάρχει μείωση των κρουσμάτων λόγω των παράνομων εμβολιασμών. Δεν πήραμε απάντηση. Αντιθέτως, εισπράξαμε έντονο εκνευρισμό αλλά και ερωτήσεις για τις πηγές των πληροφοριών μας, όταν θέσαμε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που αναδείχθηκε στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον βουλευτή Βασίλη Κόκκαλη, για τις επιδοτήσεις που δίνονται σε «κτηνοτρόφους» χωρίς ζωικό κεφάλαιο αλλά και τη συνέχιση των πληρωμών επιδοτήσεων με εικονικά βοσκοτόπια, θέμα που είχε αναδείξει το in.

Δεδομένης της άρνησης της κυβέρνησης για εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, όλα όσα έπεσαν στο τραπέζι αυτής της σύσκεψης, με πιο βασικό την ανασύσταση των κοπαδιών για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους, αναφέρονταν σε έναν μελλοντικό, αόριστο χρόνο.

Ο πόλεμος για το εμβόλιο και το μούδιασμα των κτηνοτρόφων

Ο Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος του Αγροτικού-Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου υπενθυμίζει κάτι σημαντικό στο θέμα της ευλογιάς: για να προχωρήσει ένας κτηνοτρόφος σε ανασύσταση του κοπαδιού που έχασε, πρέπει να περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα ευλογιάς στη χώρα. «Αν αυτό συμβεί για παράδειγμα σε δύο χρόνια, μέχρι τότε αυτός ο κτηνοτρόφος είναι άνεργος και…στον αέρα»

Ο ίδιος σημειώνει ακόμα πως αρκετοί κτηνοτρόφοι μετά την τελευταία συνάντηση με τον πρωθυπουργό, είναι πια αμήχανοι και μουδιασμένοι απέναντι στο θέμα των κινητοποιήσεων. «Τα αιτήματα μας έμειναν πίσω στις κινητοποιήσεις και αρκετοί κουράστηκαν από αυτόν τον πολυήμερο αγώνα που δεν απέδωσε τίποτα στους κτηνοτρόφους».

Οσο για την πορεία της ευλογιάς αλλά και τη διαχείριση της από την κυβέρνηση, οι κτηνοτρόφοι είναι απαισιόδοξοι.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της EFSA, η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Ευλογιάς απάντησε σε όσα αναφέρει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων.

Αυτή τη φορά, η εθνική επιτροπή αναφέρει πως δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του εμβολίου σε ευρωπαϊκές φυλές προβάτων αλλά και πως δεν υπάρχει μέθοδος διαφοροποίησης της νόσου από το εμβόλιο. Τα παραπάνω συνεχίζουν σταθερά να αντικρούουν με επιχειρήματα και έγγραφα οι κτηνοτρόφοι και οι επιστήμονες που τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού, υπενθυμίζοντας πως η χώρα μας έχει κάνει και άλλες φορές στο παρελθόν εμβόλια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Με τα κρούσματα της ευλογιάς να βρίσκονται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ύφεση λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ισχυρίζεται πως στην παρούσα φάση το θέμα κοντρολάρεται.  Ολοι στρέφουν τώρα το βλέμμα στην άνοιξη και την περίοδο του Πάσχα όταν και το δεύτερο crash test θα δείξει στην πράξη αν η χώρα μας μπορεί να πετύχει το στοίχημα της εκρίζωσης ή αν θα θυσιάσει και άλλα ζώα αρνούμενη τον εμβολιασμό.

Ο κ. Μπαϊραχτάρης είναι απαισιόδοξος. «Πέρυσι, την ίδια εποχή η καμπύλη της πορείας των κρουσμάτων ήταν ανάμεσα στο 0,1% με 0,2%. Εναν χειμώνα μετά, είμαστε στο 0,7%. 10 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν την 1η εβδομάδα  του Φεβρουαρίου. Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή μέσα σε επτά μέρες. Μας μιλούν μόνο για μέτρα βιοασφάλειας και αστυνόμευση, όμως δεν μπορούν να τα ενισχύσουν, να τα στηρίξουν και να τα παρακολουθήσουν».

Για όλα τα παραπάνω θέματα, ο Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της πρόσφατης συνάντησης με τους κτηνοτρόφους, αναφερόμενος στη στάση του επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν, Ολιβερ Βάρχελι, υποστήριξε ότι υπάρχει συμφωνία για ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας, ενώ –όπως είπε– η Κομισιόν αφήνει ανοικτό, εφόσον το επιλέξει η χώρα, το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμού. Ανοιχτό άφησε, τέλος, το ενδεχόμενο στήριξης εισοδήματος των κτηνοτρόφων και το 2026, «αν δεν έχουμε τη δυνατότητα ανασύστασης κοπαδιών», σημειώνοντας πως «αποζημίωση εισοδήματος θα υπάρξει – είναι δέσμευση του πρωθυπουργού».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Φαινόμενο Zeigarnik: Ο εγκέφαλος τακτοποιεί τις εκκρεμότητες

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 12.02.26

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκατοντάδων αχυρανθρώπων με 380 επιχειρήσεις και χρέη 43 εκατ. ευρώ

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών
Ελλάδα 12.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος είχε δηλωθεί κλεμμένη από τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στην περιοχή των Εξαρχείων - Ο ανήλικος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη
36η δικάσιμος 12.02.26

Κακλαμάνης: Επίθεση κατά του πολιτεύματος οι υποκλοπές – Το πρόβλημα δεν είναι το έγκλημα, αλλά η συγκάλυψη

Ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, έθεσε το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Ο καθένας, κύριε πρόεδρε, επιλέγει πώς θα τον θυμούνται – υπάρχει το παράδειγμα του Σαρτζετάκη, υπάρχει και το παράδειγμα του Κόλλια»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Κατασκοπεία: Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες – Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του
Κατασκοπεία 12.02.26

Αυτοί είναι οι Κινέζοι πράκτορες - Φωτογραφίες ντοκουμέντα του σμήναρχου με τους στρατολογητές του

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ονόματα που γνώριζε και έδωσε στις αρχές ο 54χρονος σμήναρχος, δεν αντιστοιχούν στα πραγματικά πρόσωπα, αλλά είναι δεδομένο για τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ότι πρόκειται για Κινέζους κατασκόπους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Ο κομματικός Τασούλας και ο υπερθεσμικός Τσίπρας

Για πρώτη φορά η προεδρία μοίρασε επιλεγμένα ένα non paper (άτυπη ενημέρωση) για τα όσα συζητήθηκαν στη μιάμισης ώρας συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;
Culture Live 13.02.26

Παρασκευή και 13: Γιατί θεωρείται ημέρα γκαντεμιάς;

Το 2026 φέρνει όχι μία αλλά τρεις Παρασκευές και 13, αναζωπυρώνοντας θρύλους για κακοτυχία. Από τον Μυστικό Δείπνο έως τους Ναΐτες Ιππότες, η ημερομηνία κουβαλά βαριά ιστορία και δεισιδαιμονίες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel
Με σπασμένα φρένα 13.02.26

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Το F1 με τον Μπραντ Πιτ πήρε το «πράσινο φως» για το sequel

Ούτε ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των μηχανοκίνητων αγώνων ταχύτητας δεν θα περίμενε ότι η ταινία F1 με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, θα ήταν μια από τις εκπλήξεις του 2025.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο οδικός χάρτης μέχρι το συνέδριο – Οι διαφωνίες για την εκλογή αντιπροσώπων

Το ΠΑΣΟΚ εισέρχεται στην τελική ευθεία του προσυνεδριακού του διαλόγου, με διαφωνίες για την εκλογή συνέδρων και την κατανομή τους ανά δήμο. Το παρασκήνιο από τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ την Τετάρτη, τα στρατόπεδα και οι «ναρκοθετημένοι» κόμβοι του επόμενου διαστήματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση – Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων
Διεθνής Οικονομία 13.02.26

Απανωτά σοκ, ελλείψεις προσφοράς και στεγαστική κρίση - Οι λόγοι που το σπίτι έχει γίνει η κύρια ανησυχία των Ευρωπαίων

Η στεγαστική κρίση ταλανίζει τα τελευταία χρόνια πολλούς ευρωπαίους. Από το 2010, οι μέσες τιμές πώλησης κατοικιών στην ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 55,4% και τα ενοίκια κατά 26,7%

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Αγορά εργασίας: Οι τέσσερις δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Το μέλλον 13.02.26

Οι δεξιότητες που θα κάνουν τη διαφορά στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης - Ο άνθρωπος παραμένει ο «εγκέφαλος»

Η είσοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας εγείρει ανησυχία για τον τρόπο που η αγορά εργασίας θα προσαρμοστεί. Καθώς οι μηχανές αναλαμβάνουν τη «βαριά δουλειά» της επεξεργασίας δεδομένων ο ανθρώπινος παράγοντας μετατοπίζεται σε όσα δεν μπορεί να κωδικοποιήσει ένας αλγόριθμος και αυτό απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες...

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο