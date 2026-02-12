sports betsson
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη
Μπάσκετ 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Ιστορική πρεμιέρα του NCAA στη Ρώμη

Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ ανοίγουν τη σεζόν 2026-27 στο PalaTiziano – Στο προσκήνιο και πιθανή παρουσία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Σε μια κίνηση με έντονο αθλητικό, πολιτιστικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα, το NCAA ετοιμάζεται να γράψει ιστορία μεταφέροντας για πρώτη φορά επίσημο αγώνα έναρξης σεζόν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα στη Ρώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, τα πανεπιστήμια Βιλανόβα και Νοτρ Νταμ βρίσκονται στο τελικό στάδιο συμφωνίας ώστε να αναμετρηθούν την 1η Νοεμβρίου 2026 στο PalaTiziano, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σεζόν 2026-27 του κολεγιακού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η αναμέτρηση, που αναμένεται να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, σηματοδοτεί ένα ορόσημο για το ιταλικό μπάσκετ, καθώς πρόκειται για επίσημο παιχνίδι κανονικής περιόδου του NCAA και όχι για φιλικό ή τουρνουά προετοιμασίας. Το PalaTiziano, με χωρητικότητα που προσεγγίζει τις 11.000 θέσεις μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις του, προετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα γεγονός που αναμένεται να εξαντλήσει τα εισιτήρια μέσα σε λίγες ώρες από την έναρξη της διάθεσής τους.

Ο οικονομικός αντίκτυπος της διοργάνωσης εκτιμάται ιδιαίτερα σημαντικός για τη Ρώμη. Οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για άμεση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να ξεπεράσει τα 8 έως 12 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την άφιξη χιλιάδων Αμερικανών φιλάθλων, αποφοίτων και χορηγών.

Τα ξενοδοχεία της ιταλικής πρωτεύουσας αναμένεται να καταγράψουν υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντική θα είναι και η κίνηση σε εστίαση, μεταφορές και τουριστικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι εμπορικές συμφωνίες γύρω από το παιχνίδι αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα, με το NCAA να διατηρεί ισχυρά συμβόλαια μετάδοσης που αποτιμώνται σε δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση για το σύνολο των διοργανώσεων.

Οι δύο ιστορικοί κολεγιακοί οργανισμοί έχουν ήδη ξεκινήσει επαφές με ιταλικούς θεσμικούς φορείς, ενώ στο εγχείρημα φέρεται να εμπλέκονται και ιδιωτικοί χορηγοί που θα καλύψουν μέρος των λειτουργικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, της ασφάλειας και της τηλεοπτικής παραγωγής.

Το συνολικό οργανωτικό κόστος ενός τέτοιου διεθνούς αγώνα εκτιμάται ότι μπορεί να προσεγγίσει τα 4 έως 6 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μεταφορά αποστολών, εγκαταστάσεις προπόνησης, διαμονή, ασφάλιση και τεχνική υποστήριξη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η πληροφορία ότι στελέχη των δύο πανεπιστημίων έχουν έρθει σε επικοινωνία με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος είναι απόφοιτος της Βιλανόβα. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον ρόλο του, δεν αποκλείεται μια συμβολική ή και ενεργή παρουσία του στο γεγονός, κάτι που θα προσέδιδε επιπλέον διεθνή προβολή και βαρύτητα στην αναμέτρηση.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η σύγκρουση Βιλανόβα–Νοτρ Νταμ θεωρείται εμπορικά ελκυστική και ανταγωνιστικά ισορροπημένη, με τα δύο προγράμματα να διαθέτουν πλούσια ιστορία, τίτλους και σταθερή παρουσία στην ελίτ του κολεγιακού μπάσκετ. Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για ιδρύματα με ισχυρό καθολικό υπόβαθρο και διεθνές αποτύπωμα, στοιχείο που συνδέεται συμβολικά με τη Ρώμη.

Η διεξαγωγή του αγώνα εντάσσεται στη στρατηγική διεθνοποίησης του NCAA και της αμερικανικής πανεπιστημιακής αθλητικής βιομηχανίας, η οποία αναζητά νέες αγορές, εμπορικές συνέργειες και παγκόσμιο κοινό. Για την Ιταλία, το γεγονός αποτελεί ευκαιρία ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού και περαιτέρω ανάδειξης της χώρας ως προορισμού για μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Εφόσον οριστικοποιηθεί η συμφωνία και υπάρξει η επίσημη ανακοίνωση, η 1η Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει ημερομηνία-σταθμό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, με τη Ρώμη να γίνεται για μία βραδιά το επίκεντρο του κολεγιακού αθλητισμού παγκοσμίως.

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ 12.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 12.02.26

Η φωτοβολίδα που έριξε η ΕΠΟ για τη διαιτησία

'Ανθρακες ο... θησαυρός: Έδωσε στη δημοσιότητα επιστολή εντυπώσεων για τα αυτονόητα που επιβάλλει η UEFA στην ΕΠΟ λόγω της σύμβασης διαιτησίας, η οποία είναι σε ισχύ εδώ και πολλά χρόνια

Βάιος Μπαλάφας
Σβιάτεκ – Σάκκαρη 1-2: Θρίαμβος για τη Μαρία, απέκλεισε τη Σβιάτεκ και προκρίθηκε στους «4» της Ντόχας! (vids)
Qatar Open 12.02.26

Θρίαμβος για τη Σάκκαρη, απέκλεισε τη Σβιάτεκ, Νο2 του παγκόσμιου τένις! (vids)

Αν και έχασε το πρώτο σετ από την σπουδαία Ίγκα Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο), η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλη ανατροπή και προκρίθηκε στα ημιτελικά της Ντόχα για 3η φορά στην καριέρα της.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές
Περιβάλλον 13.02.26

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με καταστροφική περιβαλλοντική μόλυνση εξαιτίας ανάκλησης – δώρο στους ρυπαντές

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακάλεσε το θεμελιώδες επιστημονικό πόρισμα ότι τα αέρια του θερμοκηπίου απειλούν την ανθρώπινη ζωή και ευημερία και χάνει το δικαίωμα ρύθμισης.

Σύνταξη
Google: «Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17
Τεχνολογία 13.02.26

«Πάγωσε» προσωρινά η beta έκδοση του Android 17 - Τι ανακοίνωσε η Google

Αν και η Google είχε αρχικά προγραμματίσει να κυκλοφορήσει σήμερα τη πρώτη Beta του Android 17, φαίνεται ότι υπήρξε μια αλλαγή σχεδίων της τελευταίας στιγμής. Η εταιρεία ενημερώνει τώρα ότι η έκδοση «θα κυκλοφορήσει σύντομα».

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»!
Copa del Rey 13.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 4-0: Μυθική εμφάνιση και «αγκαλιά» με τον τελικό οι «Ροχιμπλάνκος»!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey και βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρόκριση στον τελικό!

Σύνταξη
O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων
Η Ουκρανία δεν χάνει 12.02.26

O Ζελένσκι τα παίζει όλα για όλα – Δεν θα κλείσουμε συμφωνία ανεξαρτήτως όρων

«Σκληρό παιχνίδι» από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι «βιαζόμαστε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να βιαστούμε να κλείσουμε μια συμφωνία, ανεξάρτητα από τους όρους».

Σύνταξη
Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»
Αισθησιασμός 12.02.26

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ φοβόταν ότι «οι γυναίκες στη βιομηχανία θα με μισούσαν και οι άντρες θα μου έκαναν κακό»

Η Μάργκαρετ Κουάλεϊ, η οποία πραγματοποίησε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο πριν καν κλείσει τα 20 της χρόνια, μίλησε για το άγχος που βίωνε στα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!
Μπάσκετ 12.02.26

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Με τριπλέτα «φωτιά» οι Πειραιώτες!

Βεζένκοφ (23π.), Φουρνιε (18π.), και Ντόρσεϊ (17π.) σημείωσαν 58 από τους 92 πόντους των ερυθρόλευκων κι έτσι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-86 του Ερυθρού Αστέρα στο ΣΕΦ, παρουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Susie Dent 12.02.26

Ειδικός προειδοποιεί: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψα
Ελλάδα 12.02.26

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 40χρονου – Τον εγκατέλειψαν τραυματία και πέθανε

Οι τρεις συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα - Ο 37χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία ενώ η 28χρονη και ο 40χρονος για συνέργεια

Σύνταξη
Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο
«Ρωσικού τύπου εκβιασμός» 12.02.26

Ουγγαρία: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Όρμπαν ότι «του έστησε παγίδα» με ερωτικό βίντεο

Ο Πέτερ Μαγιάρ ισχυρίστηκε ότι η πρώην φίλη του τον παρέσυρε λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν χρησιμοποιεί μεθόδους μυστικών υπηρεσιών για να τον δυσφημίσει

Σύνταξη
Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ
Fizz 12.02.26

Κιμ Καρντάσιαν – Λιούις Χάμιλτον: Αβάσταχτο το νέο ειδύλλιο για τον Κάνιε Γουέστ

Η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον έχει φέρει νέα δεδομένα στη ζωή της, αλλά και αμηχανία στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Βρετανός οδηγός υπήρξε για χρόνια μέλος του ίδιου στενού κύκλου

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 12.02.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ

LIVE: Μπρέντφορντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Άρσεναλ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» στο Σύνταγμα – Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν
Πανελλαδικό συλλαλητήριο 12.02.26

Αντίστροφη μέτρηση για την «κάθοδο» των αγροτών στο Σύνταγμα - Τι ώρα φτάνουν, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Μετά από 55 μέρες στα μπλόκα αγρότες από όλη τη χώρα ζεσταίνουν τις μηχανές για «απόβαση» στο κέντρο των Αθηνών και θέλουν το λαό μαζί τους. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Τροχαία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
