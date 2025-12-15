NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις στο NCAA, καθώς έβαλε… τη σφραγίδα του στην επικράτηση του Βιρτζίνια Τεκ εναντίον του Μέριλαντ (82-53) βάζοντας 16 πόντους σχεδόν σε 30 λεπτά συμμετοχής (29:20).

Ο Έλληνας γκαρντ έκανε για ακόμη μία φορά πράγματα και θαύματα στο παρκέ με τη στατιστική να το αποδεικνύει. Με λίγα λόγια, ο Αβδάλας σκόραρε 16 πόντους, ενώ μοίρασε 7 ασίστ και παράλληλα πήρε, 3 κλεψίματα, 2 ριμπάουντ και έκανε 3 λάθη.

Η νίκη του Βιρτζίνια Τεκ και ο Αβδάλας

still driving in the fast lane 💨 📺 ACCNX pic.twitter.com/Yr8bBap7WL — Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) December 14, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ, το κολλέγιο του Αβδάλα πραγματοποίησε την 10η επικράτησή του σε συνολικά 12 αγώνες τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη, το Μόρνμαουθ του Σπάρταλη ηττήθηκε από το Φέαρφιλντ με 73-65 και έπεσε στο 5-6.

Ο Έλληνας άσος αγωνίστηκε για 27 λεπτά, ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα και πέτυχε 10 πόντους (4/11 δίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 1 λάθος.