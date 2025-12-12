NCAA: Νέα τρομερή εμφάνιση και «τριαντάρα» του Αβδάλα (vid)
Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τη φανέλα του Βιρτζίνια Τεκ, με τον Έλληνα φόργουορντ να καταγράφει 30 πόντους στην τελευταία του εμφάνιση.
Το Βιρτζίνια Τεκ πηγαίνει… τρένο στο NCAA και έχει να ευχαριστεί για αυτό τον δικό μας, Νεοκλή Αβδάλα. Ο Έλληνας φόργουορντ εντυπωσιάζει… κοινό και «κριτικούς» κατά τη φετινή, πρώτη του σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το όνομά του έχει καταγραφεί ήδη στα μπλοκάκια των περισσότερων «κατασκόπων» των ομάδων του NBA.
Στην τελευταία του εμφάνιση, ο «Νίο» οδήγησε την ομάδα του σε ακόμη μια νίκη, καταγράφοντας 30 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 33 λεπτά, με το Βιρτζίνια Τεκ να επικρατεί 96-74 του Western Carolina. Με αυτή τη νίκη, το Βιρτζίνια Τεκ βελτίωσε το ρεκόρ του στο 9-2 και παραμένει μια από τις πιο «καυτές» ομάδες της σεζόν στο NCAA.
Ο δε Αβδάλας, στη σεζόν έχει πολύ καλούς μέσους όρους, γεμίζοντας την στατιστική του κατηγορία με 12,9 πόντους, 5,1 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ ανά αγώνα.
Δείτε όσα έκανε ο Αβδάλας
