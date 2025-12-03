sports betsson
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νεοκλής Αβδάλας: Μια ακόμη σπουδαία «παράσταση» στο NCAA (vids)
Μπάσκετ 03 Δεκεμβρίου 2025 | 10:05

Νεοκλής Αβδάλας: Μια ακόμη σπουδαία «παράσταση» στο NCAA (vids)

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά όντας ο πρωταγωνιστής στη νίκη του Virginia Tech επί του South Carolina.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight

Σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του NCAA εξελίσσεται ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος συνεχίζει να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του. Ο «Νίο» εντυπωσιάζει τόσο το κοινό όσο και τους και… σκάουτερς του NBA, οι οποίοι πλέον τον παρακολουθούν όλο και πιο στενά ενόψει του επόμενου draft.

Στο τελευταίο ματς του Virginia Tech ο 19χρονος γκαρντ ήταν και πάλι εξαιρετικός, γεμίζοντας τις στατιστικές κατηγορίες και βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει σε μια δύσκολη νίκη (86-83) επί του South Carolina στην παράταση και να βελτιώσει έτσι το ρεκόρ της στο 7-2. Ο ταλαντούχος Έλληνας κατέγραψε 13 πόντους με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ξεκινώντας βασικός και παίζοντας για 35 λεπτά.

Έως τώρα στη σεζόν, τα νούμερα του Αβδάλα είναι συνολικά εξαιρετικά, έχοντας 13,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ, όντας εκ των πρωταγωνιστών στην εξαιρετική πορεία του Virginia Tech που είναι φέτος μια από τις καλύτερες ομάδες του NCAA.

Για την ιστορία, τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο γήπεδο βρέθηκαν ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 17 «κατάσκοποι» του NBA από 13 διαφορετικές ομάδες και είναι προφανές ότι ένας από τους παίκτες που τσέκαραν… εξονυχιστικά ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας που ανεβάζει σταθερά τις «μετοχές» του στο αμερικανικό μπάσκετ.

Δείτε τα σχετικά βίντεο

Headlines:
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 03.12.25

Ο Κένεθ Φαρίντ για τις εντυπώσεις από Ελλάδα και Παναθηναϊκό και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την ανάδειξή του σε MVP του Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα, τις εντυπώσεις του από τον Παναθηναϊκό και τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο και ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει
Culture Live 03.12.25

Netflix vs Diddy: «Κλεμμένα βίντεο», βεντέτες και ένας πόλεμος που φουντώνει

Το Netflix απορρίπτει ως «εντελώς ψευδείς» τις καταγγελίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο του ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί «κλεμμένο» προσωπικό υλικό και δίνεται σε έναν «εχθρό» να αφηγηθεί τη ζωή του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τα Νέα της Αγοράς 03.12.25

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Συνέδριο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να υλοποιεί πρωτοβουλίες υψηλής ποιότητας για την επαγγελματική εκπαίδευση, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων

Σύνταξη
Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα
Τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται 03.12.25

Αγρότες – Σέρρες: Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Οι αγρότες απαντούν στις κυβερνητικές απειλές με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων - Στις Σέρρες οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και κατευθύνονται στο Τελωνείο του Προμαχώνα

Σύνταξη
Βόλος: Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος
Στον Βόλο 03.12.25

Μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του κατέρρευσε 57χρονος - Οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν

Ο 57χρονος άνδρας ένιωσε αδιαθεσία λίγο αφότου έφτασε στο γραφείο και στη συνέχεια κατέρρευσε - Διασώστες του ΕΚΑΒ τού έκαναν ΚΑΡΠΑ αλλά δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Τι ακολουθεί 03.12.25

Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία για την Ουκρανία - Άλυτα τα βασικά ζητήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Η κατάσταση επί εδάφους, πόλεμος πληροφοριών για το Ποκρόφσκ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο