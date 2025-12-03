Νεοκλής Αβδάλας: Μια ακόμη σπουδαία «παράσταση» στο NCAA (vids)

Σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του NCAA εξελίσσεται ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος συνεχίζει να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του. Ο «Νίο» εντυπωσιάζει τόσο το κοινό όσο και τους και… σκάουτερς του NBA, οι οποίοι πλέον τον παρακολουθούν όλο και πιο στενά ενόψει του επόμενου draft.

Στο τελευταίο ματς του Virginia Tech ο 19χρονος γκαρντ ήταν και πάλι εξαιρετικός, γεμίζοντας τις στατιστικές κατηγορίες και βοηθώντας την ομάδα του να φτάσει σε μια δύσκολη νίκη (86-83) επί του South Carolina στην παράταση και να βελτιώσει έτσι το ρεκόρ της στο 7-2. Ο ταλαντούχος Έλληνας κατέγραψε 13 πόντους με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ξεκινώντας βασικός και παίζοντας για 35 λεπτά.

Έως τώρα στη σεζόν, τα νούμερα του Αβδάλα είναι συνολικά εξαιρετικά, έχοντας 13,8 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,3 ριμπάουντ, όντας εκ των πρωταγωνιστών στην εξαιρετική πορεία του Virginia Tech που είναι φέτος μια από τις καλύτερες ομάδες του NCAA.

Για την ιστορία, τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο γήπεδο βρέθηκαν ούτε ένας, ούτε δύο αλλά 17 «κατάσκοποι» του NBA από 13 διαφορετικές ομάδες και είναι προφανές ότι ένας από τους παίκτες που τσέκαραν… εξονυχιστικά ήταν ο Νεοκλής Αβδάλας που ανεβάζει σταθερά τις «μετοχές» του στο αμερικανικό μπάσκετ.

Δείτε τα σχετικά βίντεο

just another night at the office 😏 @igb_Amani pic.twitter.com/eJj6rXl81F — Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) December 3, 2025