«Τρελαίνει» κόσμο στις ΗΠΑ ο Αβδάλας – Συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις στο NCAA (vid)
Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ξανά πολύ καλός και συνέβαλε σημαντικά στη νίκη του Βιρτζίνια Τεκ επί του Σεντ Τζόσεφς που ανέβασε την ομάδα στο 3-0.
Η ομάδα του Βιρτζίνια Τεκ και ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζουν ακάθεκτοι στο πρωτάθλημα του NCAA, καθώς επικράτησαν με 94-59 του Σεντ Τζόσεφς για να καταγράψουν την τρίτη νίκη τους στη σεζόν σε ισάριθμα παιχνίδια.
Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ξανά από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του, καθώς σημείωσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, σε 25 λεπτά παιχνιδιού. Πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού ήταν ο συμπαίκτης του Αβδάλα, Αμάνι Χάνσμπερι με 19 πόντους.
Ο Αβδάλας έχει δείξει εξαιρετικά στοιχεία στις πρώτες του συμμετοχές στο κολλεγιακό πρωτάθλημα, με κορυφαία εμφάνιση μέχρι στιγμής αυτή της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στο Πρόβιντενς, όπου σημείωσε 33 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κάτι που οδήγησε στην ανάδειξή του ως ο κορυφαίος παίκτης της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC.
Δείτε highlights από την αναμέτρηση Βιρτζίνια Τεκ – Σεντ Τζόσεφς, όπου εντυπωσίασε ο Αβδάλας
