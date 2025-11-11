Ο… τυφώνας «Νίο» χτυπά το NCAA: Ιστορικό επίτευγμα για τον Νεοκλή Αβδάλα (pic, vid)

Την εβδομάδα που πέρασε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός με τη φανέλα του πανεπιστημίου Virginia Tech, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του κόντρα στο Πρόβιντενς, κατά την οποία κατέγραψε 33 πόντους, με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται ακαριαία viral στα social media.

Κάπως έτσι, έφτασε και σε ένα ιστορικό επίτευγμα για το κολέγιό του. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ταυτόχρονα κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία του Virginia!

Κατά την εβδομάδα που πέρασε, είχε μέσο όρο 20 πόντους, 7,5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Ο «Νίο», όπως τον αποκαλούν στις ΗΠΑ, έχει ήδη εντυπωσιάσει το μπασκετικό κοινό της χώρας και πολλοί μιλούν για ένα «project» με τέτοιο ταλέντο που πολύ σύντομα θα λάμψει και στο NBA…

Δείτε ξανά την τρομερή εμφάνισή του