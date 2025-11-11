Ο… τυφώνας «Νίο» χτυπά το NCAA: Ιστορικό επίτευγμα για τον Νεοκλή Αβδάλα (pic, vid)
Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει... συστηθεί για τα καλά στο αμερικανικό μπασκετικό κοινό, πραγματοποιώντας τρομερές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα.
Την εβδομάδα που πέρασε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός με τη φανέλα του πανεπιστημίου Virginia Tech, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του κόντρα στο Πρόβιντενς, κατά την οποία κατέγραψε 33 πόντους, με 5/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, με τα σχετικά βίντεο να γίνονται ακαριαία viral στα social media.
Κάπως έτσι, έφτασε και σε ένα ιστορικό επίτευγμα για το κολέγιό του. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ταυτόχρονα κορυφαίος παίκτης και rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια ACC, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί στην ιστορία του Virginia!
Κατά την εβδομάδα που πέρασε, είχε μέσο όρο 20 πόντους, 7,5 ασίστ, 3 μπλοκ και 4 ριμπάουντ. Ο «Νίο», όπως τον αποκαλούν στις ΗΠΑ, έχει ήδη εντυπωσιάσει το μπασκετικό κοινό της χώρας και πολλοί μιλούν για ένα «project» με τέτοιο ταλέντο που πολύ σύντομα θα λάμψει και στο NBA…
𝙗𝙞𝙜 𝙙𝙖𝙬𝙜 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙪𝙨 😤 @neoo1721
Neo had people buzzing Saturday 🇬🇷🤯 @neoo1721 pic.twitter.com/HYgQgkxr2j
— Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
➡️ https://t.co/PGyWxHTOS3
🎟️ https://t.co/6ucPIoPrGj pic.twitter.com/0f7vmdRmD1
— Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) November 10, 2025
Δείτε ξανά την τρομερή εμφάνισή του
If you were locked in on college football Saturday, you MISSED OUT 🔥
Neo Avdalas delivered the performance of the weekend in college basketball. 33 points in a true breakout against Providence. Mike Young’s squad has one of them ones. 👀🟠@HokiesMBB | @hokiesports | #GoHokies pic.twitter.com/5biwCiNGux
— ACC Digital Network (@theACCDN) November 10, 2025
