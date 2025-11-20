NCAA: Νέα σπουδαία εμφάνιση για τον Αβδάλα, έπαιξαν Ροζακέας και Μαντζούκας (vids)
Ο Νεοκλής Αβδάλας συνεχίζει να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ και το Virginia Tech παραμένει αήττητο - Τι έκαναν με τη σειρά τους Ροζακέας και Μαντζούκας.
Ο Νεοκλής Αβδάλας φαίνεται πως θα απασχολεί για καιρό τους Αμερικανούς. Ο ταλαντούχος φόργουορντ πραγματοποιεί τρομερό ξεκίνημα στην καριέρα του στο NCAA και ήδη ακούγονται οι σειρήνες του ΝΒΑ. Στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα του Virginia Tech είχε ακόμη μια πολύ «γεμάτη» εμφάνιση, δείχνοντας τον πολύπλευρο μπασκετικό χαρακτήρα του, καταγράφοντας 11 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ στα 28 λεπτά που αγωνίστηκε.
Και όσο ο Αβδάλας ηγείται τις προσπάθειες της ομάδας του, το VT παραμένει αήττητο, μετά την τελευταία του νίκη με 78-61 επί του πανεπιστημίου Μπράιαντ, φτάνοντας τις 5 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
that step-back to the left 😮💨 pic.twitter.com/AFqpRADriT
— Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) November 20, 2025
Στην αναμέτρηση αυτή, ο 19χρονος γκαρντ-φόργουορντ που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα projects του ελληνικού μπάσκετ, είχε και τη βοήθεια του Τόμπι Λαουάλ που κατέγραψε 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
Οι Έλληνες παίκτες συνεχίζουν πάντως συνολικά να πραγματοποιούν πολύ καλές εμφανίσεις στο NCAA. Τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/11) αγωνίστηκαν με τη φανέλα των κολεγίων τους και οι Λευτέρης Μαντζούκας και Αναστάσης Ροζακέας.
Η ομάδα του πρώτου νίκησε το Σάουθ Φλόριντα με 103-95, με τον 22χρονο φόργουορντ να παίζει για 17 λεπτά με τους Οκλαχόμα Στέιτ, έχοντας απολογισμό 8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Από την άλλη, το κολέγιο του Ροζακέα γνώρισε την ήττα από το Μέριλαντ με 95-90. Ο 19χρονος σουτέρ που αποτελεί γέννημα θρέμμα των ακαδημιών του Ολυμπιακού πάτησε παρκέ για 24 λεπτά και έβαλε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
