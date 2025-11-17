Εξαιρετικός Μαντζούκας στο NCAA: Σημείωσε double-double στη νίκη του Οκλαχόμα Στέιτ (vid)

Συνεχίζει την ανοδική του πορεία στο πρωτάθλημα του NCAA ο Λευτέρης Μαντζούκας, καθώς στη νίκη του Οκλαχόμα Στέιτ επί του Τέξας A&M-CC πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στη φετινή σεζόν.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας φόργουορντ σημείωσε double-double με 10 πόντους, με 2/2 δίποντα και 2/6 τρίποντα, και 10 ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής, ενώ όλοι του οι πόντοι προήλθαν στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Αυτή ήταν η τρίτη του συμμετοχή στο NCAA, στην οποία είχε μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής από τους προηγούμενους αγώνες, δείχνοντας ότι σταδιακά προσαρμόζεται στο κολεγιακό επίπεδο.

Μετά από τέσσερα παιχνίδια, το Οκλαχόμα Στέιτ μετράει ισάριθμες νίκες, ενώ ο Λευτέρης Μαντζούκας έχει 7 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Δείτε τα highlights και το double-double που πέτυχε ο Μαντζούκας