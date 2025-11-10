Τι έκανε στο ντεμπούτο του στο NCAA ο Λευτέρης Μαντζούκας (vid)

Ο Λευτέρης Μαντζούκας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο NCAA με τη φανέλα του Οκλαχόμα Στέιτ, το οποίο επικράτησε με 87-63 του Τέξας.

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε μια θετική εμφάνιση, έχοντας απολογισμό 8 πόντους (4/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 0/1 βολή), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 18 λεπτά συμμετοχής και δείχνει ότι αν και χρειάζεται χρόνο προσαρμογής στα δεδομένα του αμερικάνικου μπάσκετ, πως θα βελτιωθεί και θα εξελιχθεί πολύ το παιχνίδι του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης όπου έκανε ντεμπούτο ο Μαντζούκας

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από την εμφάνιση του Μαντζούκα στο ντεμπούτο του, πρώτος σκόρερ στην αναμέτρηση ήταν ο Κρίστιαν Κόουλμαν με 16 πόντους, ενώ ο Βικτόριους Μίλερ ακολούθησε με 15.