NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Οι τρομερές εμφανίσεις του Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA συνεχίζονται και μαζί με αυτές συνεχίζονται τα βραβεία και ο ενθουσιασμός γύρω από το όνομά του.

Ο 19χρονος γκαρντ του Βιρτζίνια Τεκ, αναδείχθηκε Rookie of the Week στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (σ.σ. στην περιφέρεια που αγωνίζεται η ομάδα του) και οι «κατάσκοποι» του NBA ήδη τρίβουν τα χέρια τους για τον… μικρό Ντόντσιτς, όπως τον έχουν «βαφτίσει» τα αμερικανικά social media.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά κατά τη φετινή σεζόν που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τις 10 Νοεμβρίου, όταν τότε είχε πάρει το βραβείο για πρώτη φορά.

Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, ο Αβδάλας είχε μέσο όρο 23 πόντους με 54% στο ποσοστό εντός παιδιάς, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει καταγράψει μέσους όρους με 14,6 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η σχετική ανάρτηση του Βιρτζίνια Τεκ