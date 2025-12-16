NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.
Οι τρομερές εμφανίσεις του Νεοκλή Αβδάλα στο NCAA συνεχίζονται και μαζί με αυτές συνεχίζονται τα βραβεία και ο ενθουσιασμός γύρω από το όνομά του.
Ο 19χρονος γκαρντ του Βιρτζίνια Τεκ, αναδείχθηκε Rookie of the Week στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (σ.σ. στην περιφέρεια που αγωνίζεται η ομάδα του) και οι «κατάσκοποι» του NBA ήδη τρίβουν τα χέρια τους για τον… μικρό Ντόντσιτς, όπως τον έχουν «βαφτίσει» τα αμερικανικά social media.
Freshman making moves 👀@HokiesMBB pic.twitter.com/SvLLbev13G
— ACC Men’s Basketball (@accmbb) December 15, 2025
Αυτή είναι η δεύτερη φορά κατά τη φετινή σεζόν που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τις 10 Νοεμβρίου, όταν τότε είχε πάρει το βραβείο για πρώτη φορά.
Την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, ο Αβδάλας είχε μέσο όρο 23 πόντους με 54% στο ποσοστό εντός παιδιάς, ενώ συνολικά στη σεζόν έχει καταγράψει μέσους όρους με 14,6 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Η σχετική ανάρτηση του Βιρτζίνια Τεκ
The league’s taking notes ✍️🇬🇷📈
➡️ https://t.co/fqy9K5K8Sh pic.twitter.com/nsYJR7jzoz
— Virginia Tech Men’s Basketball (@HokiesMBB) December 15, 2025
