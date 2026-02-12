Συμπληρωματική χρηματοδότηση για έργα σε Δήμους της Βόρειας Εύβοιας

Συνάντηση πραγματοποίησαν ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Θανάσης Ζεμπίλης και οι δήμαρχοι των δήμων Ιστιαίας Αιδηψού κ. Γιάννης Κοντζιάς και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας κ. Γιώργος Τσαπουρνιώτης με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Αθανάσιο Κοντογεώργη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε συζητήθηκαν η πορεία ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας, η διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης του βόρειου οδικού άξονα, καθώς και η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), που χρηματοδοτεί έργα των δύο δήμων της Βόρειας Εύβοιας, σύμφωνα πάντα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να επισπευστεί η συμπληρωματική – πέραν των 13 εκατ. ευρώ που διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – χρηματοδότηση έργων, στους δύο δήμους συνολικού προϋπολογισμού 16.000.000 Ευρώ.

Στο συμπληρωματικό χρηματοδοτικό πακέτο, που θα προέλθει από πόρους του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης (ΕΠΑ 2026-2030) περιλαμβάνονται έργα αναπλάσεων, πολιτισμού, υποδομών και κοινωνικής μέριμνας.

Στη συνάντηση ήταν παρών και ο αντιδήμαρχος Τ.Υ. του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος.