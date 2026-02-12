Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

Ενοχλημένος από την επιμονή των δημοσιογράφων να τον ρωτούν για τα αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στα social media κατά τη διάρκεια του Α’ ελληνικού Ημιτελικού για τη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος, που παρουσίασε τη βραδιά μαζί με την Κατερίνα Βρανά και τη Μπέττυ Μαγγίρα, μίλησε στην εκπομπή Happy Day σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού, κλήθηκε να σχολιάσει αν παρακολούθησε τα επικριτικά σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο όσο βρισκόταν σε εξέλιξη το σόου.

«Είναι σαν να λες ότι η δικιά μας η δουλειά δεν είναι και πολύ σημαντική»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως εκείνη τη στιγμή δεν είχε καμία δυνατότητα να ασχοληθεί με το τι γραφόταν online, καθώς βρισκόταν στα παρασκήνια και ήταν πλήρως συγκεντρωμένος στη ροή της βραδιάς. Όπως τόνισε, δεν θεωρεί ότι τα διαδικτυακά σχόλια υπερέχουν σε σημασία από τη δουλειά που έγινε επί σκηνής.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο τίθενται συχνά τα ερωτήματα, σημειώνοντας ότι ένα κομμάτι της δημοσιογραφικής πρακτικής μοιάζει να έχει μετατοπιστεί στην αναζήτηση του «ποιος είπε κάτι κακό», αντί να εστιάζει στο ίδιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

«Περάσαμε πολύ ωραία. Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια.

»Είναι σαν να λες ότι η δικιά μας η δουλειά δεν είναι και πολύ σημαντική και σημαντικά είναι τα σχόλια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.

»Εγώ πιστεύω ότι ίσως εσείς έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το ‘έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό’», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.