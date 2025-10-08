magazin
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή
TV 08 Οκτωβρίου 2025 | 11:49

Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Ο Γιώργος Καπουτζίδης δίνει τη δική του εξήγηση για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Spotlight

Μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, μια μέρα μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή, στην οποία πόζαρε ο Γιώργος Καπουτζίδης με την Αγγελική Λάμπρη, τον Αργύρη Αγγέλου και τον Μιχάλη Μαρίνο προκάλεσε αρνητικά σχόλια.

Και αυτό συνέβη για το timing που επέλεξε ο Αργύρης Αγγέλου να την αναρτήσει.

Γιώργος Καπουτζίδης: «Έγινε πολύ μεγάλος σάλος για μια φωτογραφία»

«Ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι φωτογραφία. Και έχουν δίκιο… Θέλω λοιπόν τώρα να μπορέσω να πω όλη την ιστορία αυτής της φωτογραφίας.

Μετά την κηδεία πήγαμε και φάγαμε τέσσερίς μας, με την Αγγελική, τον Αργύρη και τον Μιχάλη. Ο Αργύρης είχε χάσει τελείως την Αγγελική και τον Μιχάλη. Χάρηκε πάρα πολύ που μας είδε και τελειώνοντας, μας είπε να βγούμε μια φωτογραφία, και μάλιστα του είπε η Αγγελική ‘βρε Αργύρη μου έτσι, τώρα που είμαστε με τα μαύρα;’.

Ο Αργύρης είναι ένας φοβερά καλόψυχος άνθρωπος που όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ, σαν 5χρονο παιδί. Όταν στεναχωριέται, πάλι στεναχωριέται πολύ! Οπότε την άλλη μέρα βλέπω και τη βάζει αυτή τη φωτογραφία.»

Ο σάλος που προκλήθηκε για την επίμαχη φωτογραφία

«Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Δεν απάντησα γιατί έκρινα ότι δεν ήταν η ώρα να βγω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κάνεις απλά ησυχία και η είδηση εκείνες τις ημέρες ήταν ότι ένας άνθρωπος έφυγε.

Δεν ήταν να βγω εγώ και να συζητάω για τη φωτογραφία», εξήγησε.

«Αυτό που κρατάω από εκείνη τη μέρα, ήταν ότι γύρισα σπίτι μου και διάβασα το βιβλίο που μου είχε χαρίσει και το άλλο ήταν ότι στην κηδεία του ακούστηκε ένα ηχητικό μήνυμα με τη φωνή του, που με έχει στιγματίσει, που έλεγε ότι ‘μετά από 50-100 χρόνια θα ήθελα να βγω και να φωνάξω δυνατά και να ρωτήσω, άραγε αυτή η αγάπη που έδωσα στον κόσμο χρησίμευσε σε κάτι;‘.

Ο “κακός” λοιπόν του “Παρά Πέντε” ήταν ένας φοβερά καλός άνθρωπος που πίστευε στην καλοσύνη. Και αυτό θα ήθελε να θυμάστε από εκείνον», κατέληξε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

JP Morgan: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Βλέπει άνοδο έως 15%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Προσδόκιμο ζωής: Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που το αυξάνει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07.10.25

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel
Εξέλιξη 07.10.25

«Μια πρώτη επίδειξη σαν τελευταία»: Ο Matthieu Blazy κάνει το ντεμπούτο που όλοι περίμεναν στη Chanel

Μεταμορφώνοντας το Grand Palais σε ένα λαμπερό ηλιακό σύστημα, η πολυαναμενόμενη πρώτη συλλογή του Matthieu Blazy βασίστηκε σε ιδέες μοντερνισμού και ελευθερίας, σηματοδοτώντας ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για την Chanel

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 08.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το κακοστημένο θέατρο υπό τον τίτλο «δεν γνωρίζω – δεν θυμάμαι» συνεχίζεται στην Εξεταστική

«Οι μάρτυρες που έχουν διοριστεί από τη ΝΔ σε θέσεις ευθύνης, ο ένας μετά τον άλλον, δηλώνουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί τη λειτουργία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζουν οι πηγές ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
Παρασκήνιο 08.10.25

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ

Ο Χούπης θα αναγορευθεί σε επίτιμο διδάκτορα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύνταξη
Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια
Culture Live 08.10.25

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Με 36 ταινίες μικρού μήκους από 15 χώρες και κοινό άξονα τον άνθρωπο, το DOTS δεν ήταν απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση, αλλά μια συγκινητική σύνοψη της ανθρώπινης ευθραυστότητας και αξιοπρέπειας.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Επιλεκτική αμνησία από τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πέτρο Τζαβέλλα

«Η αμνησία του κ. Τζαβέλλα δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη του», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η σιωπή του είναι υποτιμητική για τους έντιμους αγρότες»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Μονόδρομος η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη και Βάρρα»
«Μεθοδεύσεις» 08.10.25

«Μονόδρομος η κατ' αντιπαράσταση εξέταση Βορίδη» - Ανακοίνωση Νέας Αριστεράς μετά την κατάθεση Βάρρα

«Πολύ περισσότερο μετά και τη μεθόδευση Μαξίμου μέσω του 'χαμένου' υπομνήματος του κ. Μυλωνάκη προχθές», προσθέτει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Συγκλονίζει ο Ματίας Αλμέιδα: «Η πίεση δεν είναι το ποδόσφαιρο – Είναι να τα έχεις όλα και να μην έχεις τίποτα»

Ο Ματίας Αλμέιδα άνοιξε την καρδιά του μετά τη μεγάλη νίκη της Σεβίλλης επί της Μπαρτσελόνα, μιλώντας για το συναισθηματικό βάρος που βιώνουν οι ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της καριέρας τους.

Σύνταξη
Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

Αθλητής του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε για παράνομο στοιχηματισμό

Διεθνής αθλητής του Παναθηναϊκού στο πινγκ πονγκ τιμωρήθηκε με προσωρινή ποινή από την Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού κατηγορείται για παράνομο στοιχηματισμό.

Σύνταξη
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Δεμένεγας: «Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.10.25

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν ο καρκίνος» – Τι είπε για τον Τεντόγλου ο άνθρωπος που έκανε τον κήπο του στίβο (vid)

Ο Γιώργος Δεμένεγας, που έκανε τον κήπο του στίβο μίλησε για την ζωή του, την «μάχη» του με τον καρκίνο και για την σχέση του με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο