Γιώργος Καπουτζίδης: Τι απαντά για το σάλο της φωτογραφίας μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή

Μια φωτογραφία που ανέβηκε στα social media, μια μέρα μετά την κηδεία του Γεράσιμου Μιχελή, στην οποία πόζαρε ο Γιώργος Καπουτζίδης με την Αγγελική Λάμπρη, τον Αργύρη Αγγέλου και τον Μιχάλη Μαρίνο προκάλεσε αρνητικά σχόλια.

Και αυτό συνέβη για το timing που επέλεξε ο Αργύρης Αγγέλου να την αναρτήσει.

Γιώργος Καπουτζίδης: «Έγινε πολύ μεγάλος σάλος για μια φωτογραφία»

«Ο κόσμος αναρωτήθηκε γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι φωτογραφία. Και έχουν δίκιο… Θέλω λοιπόν τώρα να μπορέσω να πω όλη την ιστορία αυτής της φωτογραφίας.

Μετά την κηδεία πήγαμε και φάγαμε τέσσερίς μας, με την Αγγελική, τον Αργύρη και τον Μιχάλη. Ο Αργύρης είχε χάσει τελείως την Αγγελική και τον Μιχάλη. Χάρηκε πάρα πολύ που μας είδε και τελειώνοντας, μας είπε να βγούμε μια φωτογραφία, και μάλιστα του είπε η Αγγελική ‘βρε Αργύρη μου έτσι, τώρα που είμαστε με τα μαύρα;’.

Ο Αργύρης είναι ένας φοβερά καλόψυχος άνθρωπος που όταν χαίρεται, χαίρεται πολύ, σαν 5χρονο παιδί. Όταν στεναχωριέται, πάλι στεναχωριέται πολύ! Οπότε την άλλη μέρα βλέπω και τη βάζει αυτή τη φωτογραφία.»

Ο σάλος που προκλήθηκε για την επίμαχη φωτογραφία

«Δεν μου ζήτησε κανένα site συγγνώμη. Δεν απάντησα γιατί έκρινα ότι δεν ήταν η ώρα να βγω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, κάνεις απλά ησυχία και η είδηση εκείνες τις ημέρες ήταν ότι ένας άνθρωπος έφυγε.

Δεν ήταν να βγω εγώ και να συζητάω για τη φωτογραφία», εξήγησε.

«Αυτό που κρατάω από εκείνη τη μέρα, ήταν ότι γύρισα σπίτι μου και διάβασα το βιβλίο που μου είχε χαρίσει και το άλλο ήταν ότι στην κηδεία του ακούστηκε ένα ηχητικό μήνυμα με τη φωνή του, που με έχει στιγματίσει, που έλεγε ότι ‘μετά από 50-100 χρόνια θα ήθελα να βγω και να φωνάξω δυνατά και να ρωτήσω, άραγε αυτή η αγάπη που έδωσα στον κόσμο χρησίμευσε σε κάτι;‘.

Ο “κακός” λοιπόν του “Παρά Πέντε” ήταν ένας φοβερά καλός άνθρωπος που πίστευε στην καλοσύνη. Και αυτό θα ήθελε να θυμάστε από εκείνον», κατέληξε.