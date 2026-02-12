Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 12.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σήμερα πρέπει και να δεις τα πράγματα πιο χαλαρά, αλλά και να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου με αισιοδοξία. Εύκολη υπόθεση, έτσι; Πέρνα στην ενεργό δράση άμεσα και προχώρησε τα πλάνα σου. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει σωστή οργάνωση από πριν. Άκουσέ με! Απόφυγε το να επιβάλλεις τις απόψεις σου. Κοινώς κράτα τις για σένα!
DON’TS: Μη γίνεις νευρικός και απότομος στις απαντήσεις σου λόγω του ότι έχεις πολύ άγχος. Μην αφήσεις τις αμφιβολίες που έχεις να δημιουργήσουν χάσμα και απόσταση μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων, επειδή αποκτάς μία τυπική συμπεριφορά απέναντί τους. Χωρίς να σου φταίνε εντωμεταξύ! Μη γίνεις ούτε απόλυτος, ούτε αμετακίνητος.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, παρατήρησε προσεκτικά τις καταστάσεις γύρω σου, κράτησε κάποιες σημειώσεις και έπειτα χρησιμοποιήσέ τες, για να οργανώσεις σωστά τις επόμενες κινήσεις σου. Διαχώρισε τα άτομα του κύκλου σου ανάμεσα σε αυτά που είναι άξιοι εμπιστοσύνης και σε αυτά που πρέπει να προσέχεις και να πηγαίνεις τοίχο- τοίχο.
DON’TS: Μην αφήνεις τη νευρικότητα να δημιουργεί προβλήματα ή να σε κάνει επιφυλακτικό με τα λάθος άτομα. Μην πάρεις αποστάσεις απότομα και μη δείξεις την ενόχλησή σου με περίεργο τρόπο. Μη μιλάς αφιλτράριστα, γιατί φέρνεις τους γύρω σου σε άβολη θέση. Αν είναι δυνατόν! Μη διστάσεις, όμως, να ανοιχτείς. Μην κάνεις αλόγιστα έξοδα.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα βελτιώνονται επαφές και επικοινωνίες με τους απέναντι. Άσε, λοιπόν, αυτή την συνθήκη να σου φτιάξει το κέφι! Μάλιστα έτσι μπορείς να ανταλλάξεις απόψεις και να μάθεις κάποια παραπάνω πράγματα που θέλεις και σε ενδιαφέρουν. Μετά, όμως, πρέπει να αξιοποιήσεις σωστά τις πληροφορίες που έλαβες, αλλιώς τσάμπα κόπος.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις τις ζόρικες υποθέσεις να σε ζορίσουν. Ακούγεται εύκολο κι απλό, αλλά είναι όντως; Μη διστάσεις να πάρεις πρωτοβουλίες μεν, μην αφήσεις κανέναν να χωθείς στις δουλειές σου δε. Βέβαια δεν πρέπει ούτε κι εσύ να χώσεις τη μύτη σου, έτσι; Μη διστάσεις να προσεγγίσεις τα άτομα που έχετε απομακρυνθεί.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να χαλαρώσεις, μιας και που νιώθεις πιο σίγουρος για τις κινήσεις που θέλεις ή πρέπει να κάνεις. Βέβαια πρέπει να είσαι σε θέση να εντοπίσεις άμεσα τις καταστάσεις που προέχουν να επιλυθούν, για να αποφύγεις διαρροή χρόνου και ενέργειας. Πρόσεχε συζητήσεις με φίλους, γιατί ίσως προκύψουν εντάσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τον εκνευρισμό και την τάση σου να γίνεσαι απόλυτος να δημιουργήσουν αποστάσεις χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Μην παίρνεις όλα τα σχόλια που ακούς στα σοβαρά. Δε γουστάρεις καθόλου το ότι ορισμένοι προσπαθούν να μπουν στις δουλειές και στα χωράφια σου. Μην το αφήσεις μεν, stay calm δε!
Λέων
DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες, προκειμένου να επικοινωνήσεις με τους απέναντι, ώστε να λύσεις παρεξηγήσεις ή να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Μπορείς να ανοιχτείς, απλά όχι με όλους. Παράλληλα, βρες ποιοι μπορούν να σε βοηθήσουν ή σου αφήνουν περιθώρια να διεκδικήσεις αυτό το κάτι παραπάνω που θέλεις γενικώς. Απόφυγε να πιεστείς!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη γίνεσαι νευρικός λόγω του ότι κάποιες καταστάσεις εξακολουθούν να είναι λίγο μετέωρες. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα που κάνεις με την αφορμή ότι κάνεις ψυχοθεραπεία έτσι, γιατί τα οικονομικά σου δεν τα βλέπω καλά. Μην τα παίρνεις όλα πάνω σου, γιατί that way δε βλέπω τα πλάνα σου να προχωράνε.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θετικές εξελίξεις και το πρόγραμμα ρολάρει σχεδόν μόνο του. Αυτές οι συνθήκες, λοιπόν, εκτός του ότι σου φτιάχνουν αρκετά το κέφι, σε βοηθούν στο να κλείσεις κάποιες από τις υποθέσεις σου εκεί. Μάλιστα ίσως υπάρξει η ευκαιρία να σου δοθεί ανατροφοδότηση σχετικά με τη δουλειά σου από τους ανώτερους.
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι δεν έχεις κανέναν ανάγκη παίρνοντας απότομες αποστάσεις, επειδή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Κι αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι, σωστά; Πώς κάνεις έτσι; Μη γίνεσαι απόλυτος κι άβολος, γιατί δίνεις στους άλλους να καταλάβουν ότι κάτι κρύβεις, χωρίς απαραίτητα αυτό να ισχύει. Άρα πρόσεχε!
Ζυγός
DO’S: Το ότι επικοινωνείς σωστά με τους άλλους σου δημιουργεί όμορφα συναισθήματα. Αξιοποίησε τα, λοιπόν, ώστε να προχωρήσεις τα θέλω σου και να διεκδικήσεις αυτά που θες. Παράλληλα, μπορείς να εξωτερικεύσεις και το δημιουργικό σου κομμάτι. Ενίσχυσε και τις επαφές με τα άτομα που εμπιστεύεσαι και εκτιμάς. Απόφυγε γκρίνια και νεύρα!
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις συναντήσεις που κάνεις και σου δείχνουν ότι πρέπει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες παραπάνω. Αυτό ισχύει σίγουρα για τα επαγγελματικά, ίσως να σχετίζεται, όμως, και με τα πάντα! Μη διστάσεις, λοιπόν, να αλλάξεις λίγο το πρόγραμμά σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να χωρέσεις όλες σου τις υποχρεώσεις μέσα.
Σκορπιός
DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις βελτιωμένη ψυχολογία, σου προτείνω να ασχοληθείς περισσότερο με τα ερωτικά σου, καθώς τα έχεις παραμελήσει αρκετά τελευταία. Επικοινώνησε με την άλλη πλευρά, με τον δικό σου τρόπο, καθώς ακόμα κι αυτό είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό, βήμα. Μπορεί και να εκπλαγείς – θετικά – με τις εξελίξεις!
DON’TS: Μην αγνοείς την στήριξη των δικών σου ανθρώπων – ακόμα και αν αυτή αφορά τα οικονομικά. Ωστόσο μην ξοδεύεις αλόγιστα και μην αμελείς τις υποχρεώσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με κάποιους συναδέλφους σου. Μήπως να επικοινωνήσεις λίγο τα θέλω σου, μπας και το βρείτε κάπου στη μέση; Λέω εγώ τώρα!
Τοξότης
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις άνετα, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν κατάλληλες ευκαιρίες, ώστε να λύσεις κάποιες παρεξηγήσεις και να βελτιώσεις το γενικότερο κλίμα γύρω σου. Βέβαια πρέπει να προσπαθήσεις να κατανοήσεις το πώς έχουν τα πράγματα. Στα επαγγελματικά, πάρε αποστάσεις, για να αποφύγεις τα νεύρα και τους καυγάδες.
DON’TS: Μην είσαι απόμακρος από όλους κι από όλα. Μη βαριέσαι να προσπαθήσεις παραπάνω, καθώς έτσι θα φανεί η δουλειά σου. Μη διστάσεις να δουλέψεις λίγο πιο ομαδικά, καθώς η σημερινή μέρα το απαιτεί. Γενικώς μην είσαι τόσο αρνητικός με το οτιδήποτε είναι διαφορετικό από το δικό σου mindset. Μην πέφτεις ψυχολογικά χωρίς λόγο.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε σήμερα να ξεκουραστείς και να χαλαρώσεις αρκετά, προκειμένου να μπορέσεις, παράλληλα, να προετοιμαστείς κατάλληλα για τις μέρες που έρχονται. Άρα μπορείς να πάρεις κάποιες αποστάσεις και να αποφύγεις να ασχοληθείς με οτιδήποτε σου είναι αχρείαστο ή ακόμα και έντονο. Άλλη όρεξη δεν είχες, ας πούμε, σωστά;
DON’TS: Στα ερωτικά, το κλίμα είναι περίεργο. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να γίνεις νευρικός και απότομος, ή να αντιδράσεις απρόβλεπτα, έτσι; Μην είσαι σκληρός κι απόλυτος στον τρόπο σου λόγω του ότι προσπαθείς να μάθεις κάποια παρασκηνιακά πράγματα. Μην ανακοινώσεις ακόμα τα projects πάνω στα οποία θα δουλέψεις μελλοντικά.
Υδροχόος
DO’S: Μιας και που έχεις μία έντονη κοινωνική διάθεση σήμερα, κανόνισε να βρεθείς με τους φίλους σου, ώστε να μπορέσεις να διοχετεύσεις την ένταση που έχει μαζευτεί μέσα σου από το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν κάποια πλάνα που θέλεις να τα βάλεις μπροστά εδώ και καιρό; Σήμερα ίσως υπάρξουν ευκαιρίες για να το κάνεις. Άρπαξέ τες!
DON’TS: Μην ασχοληθείς με τίποτα το αρνητικό και έντονο. Μην ασχοληθείς ούτε και με άτομα που έχετε διαφορετικές απόψεις ή έχετε διαπληκτιστεί το προηγούμενο διάστημα. Και αύριο μέρα είναι! Μην είσαι απρόσεκτος και ανοργάνωτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Στα επαγγελματικά, μη βιαστείς να κλείσεις τώρα καινούργιες συμφωνίες.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, νιώθεις ότι υπάρχει πίεση και περίεργη διάθεση. Σου προτείνω, λοιπόν, να πάρεις τις αποστάσεις σου, ώστε να μπορέσεις με τρόπο να διαχωρίσεις τη θέση σου από αυτούς που δημιουργούν αυτό το κλίμα. Προσπάθησε να κρατήσεις τις ισορροπίες σου. Φρόντισε να κρατάς μία ουδέτερη στάση και να κοιτάς τη δουλειά σου.
DON’TS: Μην αφήνεις τις απαιτήσεις που υπάρχουν να σε αγχώνουν, γιατί αυτό σου αφαιρεί μεγάλο μέρος της ελευθερίας των κινήσεών σου και ίσως έτσι να δυσκολευτείς να λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Μη διστάσεις να βάλεις όρια μεν, μη γίνεις σκληρός στον τρόπο σου δε. Μην μπεις στην τσίτα λόγω των έντονων συζητήσεων που προκύπτουν.
