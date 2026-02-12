DO’S: Σήμερα πρέπει και να δεις τα πράγματα πιο χαλαρά, αλλά και να τακτοποιήσεις τις δουλειές σου με αισιοδοξία. Εύκολη υπόθεση, έτσι; Πέρνα στην ενεργό δράση άμεσα και προχώρησε τα πλάνα σου. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει σωστή οργάνωση από πριν. Άκουσέ με! Απόφυγε το να επιβάλλεις τις απόψεις σου. Κοινώς κράτα τις για σένα!

DON’TS: Μη γίνεις νευρικός και απότομος στις απαντήσεις σου λόγω του ότι έχεις πολύ άγχος. Μην αφήσεις τις αμφιβολίες που έχεις να δημιουργήσουν χάσμα και απόσταση μεταξύ εσού και κάποιων ανθρώπων, επειδή αποκτάς μία τυπική συμπεριφορά απέναντί τους. Χωρίς να σου φταίνε εντωμεταξύ! Μη γίνεις ούτε απόλυτος, ούτε αμετακίνητος.