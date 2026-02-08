Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [08.02 – 14.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ήρθε η στιγμή να μάθεις να ακούς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Ή τώρα ή ποτέ! Ειδικά αν είσαι σε φάση που καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε δεν πρέπει να αγνοήσεις την παραπάνω συμβουλή, έτσι; Κλείσε κύκλους, σχέσεις και υποθέσεις που πρέπει και το ξέρεις και σταμάτα να το αναβάλλεις για αργότερα. Ήμαρτον πια!
DON’TS: Μην ψάχνεις ευκαιρία να αποδείξεις στους άλλους ότι εσύ και η πειθαρχία έχετε πάρει διαζύγιο! Πρέπει να το βρεις! Ειδικά αν θες να κάνεις ώριμες κινήσεις, για να βελτιώσεις το μέλλον σου. Μη βγεις εκτός προγράμματος. Μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα, καθώς μόνο έτσι θα σου αποδείξεις ότι μπορείς! Έπρεπε να το ξέρεις ήδη, αλλά…
Ταύρος
DO’S: Υπάρχει φιλικό, ήρεμο και ανάλαφρο κλίμα γύρω σου και αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να το αξιοποιήσεις. Μπορείς, ας πούμε, να γίνεις πιο κοινωνικός και να έρθεις σε επαφή με αρκετό κόσμο. Είτε νέο είτε παλιό και γνώριμο. Άνοιξε την καρδιά και το μυαλό σου και πες τι ονειρεύεσαι. Παράλληλα, μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον.
DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που δεν σε καταλαβαίνουν ή – πολύ απλά – δεν σου ταιριάζουν πια. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που έχεις, τις οποίες δεν πρέπει να αφήνεις σε εκκρεμότητα. Μην κωλώσεις να κόψεις εντελώς κάποιες συνήθειες, για να μπορέσεις μελλοντικά να τις αντικαταστήσεις με κάποιες πιο ωφέλιμες.
Δίδυμοι
DO’S: Γλύκανε λίγο πια! Παράλληλα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βγεις από το καβούκι, δηλαδή το σπίτι σου, και να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις! Αξιοποίησε τη γοητεία σου, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τον εαυτό σου. Πρέπει να εξελιχθείς και να πας μπροστά επιτέλους!
DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς δεν είναι όλοι ό,τι δείχνουν. Κάποιοι, ας πούμε, είναι απλά για να’ ναι δίπλα σου. Οπότε μη διστάσεις να τους δώσει τα παπούτσια στο χέρι! Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις γνώσεις και τη μάθηση, καθώς κι αυτά υπέρ σου είναι! Μην αμελείς τους στόχους σου.
Καρκίνος
DO’S: Μιας και που είναι αρκετά όμορφο το κλίμα αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν το γυρνάς υπέρ σου; Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα και να χαλαρώσεις. Το ξέρεις πως το έχεις ανάγκη. Μπορείς να οργανώσεις ένα όμορφο ταξίδι. Μπορείς να ψαχτείς και να εμπλουτίσεις τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σου. Πρέπει να σε εξελίξεις!
DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά, καθώς είναι μία στιγμή που οι κόποι σου αναγνωρίζονται. Αν δε βαριέσαι να δουλέψεις σκληρά και δεν είσαι ασυνεπής, τότε μπορείς να πας αρκετά ψηλά στην καριέρα. Βέβαια δεν πρέπει να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset, αν αυτό που έχεις τώρα, δεν σε πάει μπροστά.
Λέων
DO’S: Ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις κατάματα τις ανάγκες και τις επιθυμίες που έχεις εδώ και πολύ καιρό, αλλά για κάποιον δικό σου λόγο τις έκρυβες κάτω από χαλάκι. Πρέπει να τις υλοποιήσεις, γι’ αυτό γίνεται αυτό! Άκου καλά τι σου λέει το ένστικτό σου, καθώς κάτι ξέρει και σε προειδοποιεί για πολλά, πριν καν να συμβούν! Άλλαξε λίγο τρόπο σκέψης.
DON’TS: Μη μένεις μόνο στους εφήμερους ενθουσιασμούς, καθώς πρόκειται για πυροτεχνήματα που όπως έρχονται, έτσι γρήγορα φεύγουν! Ψάξε να βρεις το κάτι πιο σταθερό. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου. Παράλληλα, μην κωλώσεις να κάνεις σχέδια πιο μακροπρόθεσμα μεν, πιο υλοποιήσιμα δε.
Παρθένος
DO’S: Επικεντρώσου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου σε αυτόν τον τομέα. Μάθε πως όταν είσαι υπομονετικός και συγκαταβατικός και περισσότερους ανθρώπους έχεις δίπλα σου, αλλά και οι δουλειές σου βγαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα. Παράλληλα, κόψε και την κριτική! Ήμαρτον με αυτό το χούι πια!
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και σε ζορίζουν ψυχολογικά, καθώς πρέπει επιτέλους να βρεις τη δύναμη να τα λύσεις. Έχει κάποιο όφελος το να τα κουβαλάς και να τα αφήνεις να σε επιβαρύνουν; Μάλλον όχι! Όμως δεν πρέπει να αγνοείς ούτε τα οικονομικά σου, καθώς και αυτά θέλουν λίγη δουλίτσα παραπάνω, έτσι; Έτσι!
Ζυγός
DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με την κατσίκα του γείτονα και κοίτα τη δική σου. Κοινώς ασχολήσου με τον εαυτό σου και δες πως μπορείς να σε φροντίσεις. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις γυμναστική ή να βρεις κάποιο χόμπι, για να ανανεωθείς και να χαμογελάσεις ξανά. Και η καθημερινότητα, όμως, έχει βαλτώσει, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις κι εκεί.
DON’TS: Μην συνεχίζεις να έχεις συνήθειες που σε βλάπτουν ή απλά δεν σε πάνε μπροστά, καθώς πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι ωφέλιμο και υγιές. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς, επειδή οι συνεργασίες σου περνάνε από τεστ αντοχής, καθώς αυτό λειτουργεί κάπως σαν κόκκινο. Οτιδήποτε μείνει στο τέλος, είναι αυτό που αξίζει πραγματικά.
Σκορπιός
DO’S: Υπάρχει κέφι, διάθεση και δημιουργικότητα στην ατμόσφαιρα, οπότε πρέπει εσύ να τα αξιοποιήσεις υπέρ σου. Παράλληλα, πρέπει να βρεις τις απλές και μικρές χαρές της ζωής και να τις απολαύσεις, καθώς αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα. Κοινώς σταμάτα να είσαι μίζερος και να εστιάζεις στα αρνητικά, καθώς σε αγχώνεις τσάμπα!
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Μην αγνοείς την υγεία και την ευεξία σου. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες για την τελευταία στιγμή, γιατί και λάθη γίνονται και μπορεί και να μην προλάβεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να φτιάξεις ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτό όμως.
Τοξότης
DO’S: Σου προτείνω να πάρεις τον χρόνο σου και να κλειστείς στον εαυτό σου, καθώς πρέπει να τα βρεις με το μέσα σου. Μπορείς να στραφείς προς το σπίτι και την οικογένειά σου. Αν καταφέρεις να λύσεις τα θεματάκια που υπάρχουν εκεί, τότε μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις ποιοτικές στιγμές. Κάνε καμιά ανακαίνιση, αν αυτό επιθυμείς!
DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργική σου διάθεση να πηγαίνει χαμένη, καθώς μπορείς να διασκεδάσεις πολύ μέσω αυτής. Μην εστιάζεις στο φαίνεσθαι ή σε αυτό που λάμπει, καθώς και δεν είναι πάντα χρυσός, αλλά και μπορεί να μην είναι κάτι μόνιμο. Στα ερωτικά, ας πούμε, μην αγνοείς τον χαρακτήρα του άλλου για χατίρι της εξωτερικής εμφάνισης.
Αιγόκερως
DO’S: Μπορείς να ξαποστάσεις και να πάρεις μία ανάσα, καθώς αυτή η εβδομάδα δεν έχει και κάτι το τρανταχτό. Πρόκειται για ήρεμη και ευχάριστη εβδομάδα δηλαδή. Μπορείς, λοιπόν, να γίνεις λίγο πιο γλυκός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, καθώς ξέρεις, κι έτσι μπορείς να έχεις πειθώ. Βελτίωσε τις οικογενειακές σου σχέσεις. Τώρα μπορείς!
DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια εκδρομή, για να ανανεωθείς ή απλά για να ξεσκάσεις. Μη φοβηθείς να αναλάβεις κάποιες παραπάνω ευθύνες, στα επαγγελματικά, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βάλεις τα θεμέλια για να εξελιχθείς και να ανέβεις μερικά σκαλοπάτια. Μην κωλώσεις να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου στο αμόρε, αν έχεις.
Υδροχόος
DO’S: Φέρε τα οικονομικά στο επίκεντρο της προσοχής σου – καλά δεν κάνεις και κάτι άλλο τελευταία! Μάθε, λοιπόν, πως αυτά πάνε καλύτερα κι, άρα, μπορείς να ξοδέψεις κάτι παραπάνω για σένα. Φρόντισε, όμως, αυτό το κάτι να προάγει την χαρά και την ασφάλεια. Αλλιώς ξέχνα το! Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί τα έχεις κάνει…
DON’TS: Μη μιλάς χωρίς να έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις. Κοινώς μη μιλάς, απλά και μόνο για να μιλήσεις! Μην κατεβάζεις αμάσητη οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει στα χέρια σου, γιατί μπορεί να είναι και εντελώς λάθος. Στα ερωτικά, μην είσαι αχάριστος γενικώς, ειδικά αν έχεις ήδη σχέση. Μην κοιτάς μόνο τους κενούς ανθρώπους, αν ψάχνεις σχέση.
Ιχθύες
DO’S: Έχεις Αφροδίτη στο ζώδιό σου, άρα έχεις γοητεία, καλή διάθεση κι αυτοπεποίθηση. Τι καλύτερο; Μπορείς να πας κομμωτήριο, να πας γυμναστήριο, να πας για ψώνια. Γενικώς μπορείς να κάνεις κάποια αλλαγή στην εμφάνισή σου, καθώς αυτό είναι κάτι που ευνοείται. Ή μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές μόνος ή με παρέα!
DON’TS: Μην σκας άλλο, γιατί ο Κρόνος, που σε ταλαιπωρούσε, φεύγει από πάνω σου και μπορείς πια να πάρεις μια ανάσα. Ωστόσο μην κάνεις βλακείες που δείχνουν ότι δεν έχεις μάθει το μάθημά σου, γιατί εύκολα ανατρέπεται αυτή η θετική κατάσταση. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις χαζές κινήσεις! Μην κρύβεις τα συναισθήματά σου γενικώς.
