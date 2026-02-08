magazin
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.02.2026 | 11:45
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και Μετρό – Αναλυτικά οι τροποποιήσεις
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβδομαδιαία 08 Φεβρουαρίου 2026, 13:30
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [08.02 – 14.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ήρθε η στιγμή να μάθεις να ακούς αυτά που σου λέει το ένστικτό σου. Ή τώρα ή ποτέ! Ειδικά αν είσαι σε φάση που καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, τότε δεν πρέπει να αγνοήσεις την παραπάνω συμβουλή, έτσι; Κλείσε κύκλους, σχέσεις και υποθέσεις που πρέπει και το ξέρεις και σταμάτα να το αναβάλλεις για αργότερα. Ήμαρτον πια!

DON’TS: Μην ψάχνεις ευκαιρία να αποδείξεις στους άλλους ότι εσύ και η πειθαρχία έχετε πάρει διαζύγιο! Πρέπει να το βρεις! Ειδικά αν θες να κάνεις ώριμες κινήσεις, για να βελτιώσεις το μέλλον σου. Μη βγεις εκτός προγράμματος. Μη φοβάσαι να κάνεις πράγματα, καθώς μόνο έτσι θα σου αποδείξεις ότι μπορείς! Έπρεπε να το ξέρεις ήδη, αλλά…

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Υπάρχει φιλικό, ήρεμο και ανάλαφρο κλίμα γύρω σου και αυτό είναι κάτι που εσύ πρέπει να το αξιοποιήσεις. Μπορείς, ας πούμε, να γίνεις πιο κοινωνικός και να έρθεις σε επαφή με αρκετό κόσμο. Είτε νέο είτε παλιό και γνώριμο. Άνοιξε την καρδιά και το μυαλό σου και πες τι ονειρεύεσαι. Παράλληλα, μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον.

DON’TS: Μη διστάσεις να ξεκόψεις από τα άτομα που δεν σε καταλαβαίνουν ή – πολύ απλά – δεν σου ταιριάζουν πια. Το ίδιο ισχύει και για τις υποχρεώσεις που έχεις, τις οποίες δεν πρέπει να αφήνεις σε εκκρεμότητα. Μην κωλώσεις να κόψεις εντελώς κάποιες συνήθειες, για να μπορέσεις μελλοντικά να τις αντικαταστήσεις με κάποιες πιο ωφέλιμες.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Γλύκανε λίγο πια! Παράλληλα, αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να βγεις από το καβούκι, δηλαδή το σπίτι σου, και να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός. Δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνεις! Αξιοποίησε τη γοητεία σου, για να μπορέσεις να δημιουργήσεις νέες ευκαιρίες και προοπτικές για τον εαυτό σου. Πρέπει να εξελιχθείς και να πας μπροστά επιτέλους!

DON’TS: Μη διστάσεις να περάσεις από κόσκινο τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς δεν είναι όλοι ό,τι δείχνουν. Κάποιοι, ας πούμε, είναι απλά για να’ ναι δίπλα σου. Οπότε μη διστάσεις να τους δώσει τα παπούτσια στο χέρι! Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με τις γνώσεις και τη μάθηση, καθώς κι αυτά υπέρ σου είναι! Μην αμελείς τους στόχους σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μιας και που είναι αρκετά όμορφο το κλίμα αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν το γυρνάς υπέρ σου; Μπορείς, ας πούμε, να σταματήσεις να είσαι στην τσίτα και να χαλαρώσεις. Το ξέρεις πως το έχεις ανάγκη. Μπορείς να οργανώσεις ένα όμορφο ταξίδι. Μπορείς να ψαχτείς και να εμπλουτίσεις τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις σου. Πρέπει να σε εξελίξεις!

DON’TS: Μην αγνοείς τα επαγγελματικά, καθώς είναι μία στιγμή που οι κόποι σου αναγνωρίζονται. Αν δε βαριέσαι να δουλέψεις σκληρά και δεν είσαι ασυνεπής, τότε μπορείς να πας αρκετά ψηλά στην καριέρα. Βέβαια δεν πρέπει να χάνεις την αυτοπεποίθησή σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις mindset, αν αυτό που έχεις τώρα, δεν σε πάει μπροστά.

Λέων

Λέων

DO’S: Ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις κατάματα τις ανάγκες και τις επιθυμίες που έχεις εδώ και πολύ καιρό, αλλά για κάποιον δικό σου λόγο τις έκρυβες κάτω από χαλάκι. Πρέπει να τις υλοποιήσεις, γι’ αυτό γίνεται αυτό! Άκου καλά τι σου λέει το ένστικτό σου, καθώς κάτι ξέρει και σε προειδοποιεί για πολλά, πριν καν να συμβούν! Άλλαξε λίγο τρόπο σκέψης.

DON’TS: Μη μένεις μόνο στους εφήμερους ενθουσιασμούς, καθώς πρόκειται για πυροτεχνήματα που όπως έρχονται, έτσι γρήγορα φεύγουν! Ψάξε να βρεις το κάτι πιο σταθερό. Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή και να εμπλουτίσεις τις γνώσεις σου. Παράλληλα, μην κωλώσεις να κάνεις σχέδια πιο μακροπρόθεσμα μεν, πιο υλοποιήσιμα δε.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Επικεντρώσου στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου σε αυτόν τον τομέα. Μάθε πως όταν είσαι υπομονετικός και συγκαταβατικός και περισσότερους ανθρώπους έχεις δίπλα σου, αλλά και οι δουλειές σου βγαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα. Παράλληλα, κόψε και την κριτική! Ήμαρτον με αυτό το χούι πια!

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν και σε ζορίζουν ψυχολογικά, καθώς πρέπει επιτέλους να βρεις τη δύναμη να τα λύσεις. Έχει κάποιο όφελος το να τα κουβαλάς και να τα αφήνεις να σε επιβαρύνουν; Μάλλον όχι! Όμως δεν πρέπει να αγνοείς ούτε τα οικονομικά σου, καθώς και αυτά θέλουν λίγη δουλίτσα παραπάνω, έτσι; Έτσι!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Σταμάτα να ασχολείσαι με την κατσίκα του γείτονα και κοίτα τη δική σου. Κοινώς ασχολήσου με τον εαυτό σου και δες πως μπορείς να σε φροντίσεις. Μπορείς, ας πούμε, να ξεκινήσεις γυμναστική ή να βρεις κάποιο χόμπι, για να ανανεωθείς και να χαμογελάσεις ξανά. Και η καθημερινότητα, όμως, έχει βαλτώσει, οπότε κάτι πρέπει να κάνεις κι εκεί.

DON’TS: Μην συνεχίζεις να έχεις συνήθειες που σε βλάπτουν ή απλά δεν σε πάνε μπροστά, καθώς πρέπει να αντικατασταθούν με κάτι ωφέλιμο και υγιές. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς, επειδή οι συνεργασίες σου περνάνε από τεστ αντοχής, καθώς αυτό λειτουργεί κάπως σαν κόκκινο. Οτιδήποτε μείνει στο τέλος, είναι αυτό που αξίζει πραγματικά.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Υπάρχει κέφι, διάθεση και δημιουργικότητα στην ατμόσφαιρα, οπότε πρέπει εσύ να τα αξιοποιήσεις υπέρ σου. Παράλληλα, πρέπει να βρεις τις απλές και μικρές χαρές της ζωής και να τις απολαύσεις, καθώς αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλα. Κοινώς σταμάτα να είσαι μίζερος και να εστιάζεις στα αρνητικά, καθώς σε αγχώνεις τσάμπα!

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Μην αγνοείς την υγεία και την ευεξία σου. Μην αφήνεις τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες για την τελευταία στιγμή, γιατί και λάθη γίνονται και μπορεί και να μην προλάβεις. Μη διστάσεις, λοιπόν, να φτιάξεις ένα πρόγραμμα. Δεν πρέπει να παρεκκλίνεις από αυτό όμως.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σου προτείνω να πάρεις τον χρόνο σου και να κλειστείς στον εαυτό σου, καθώς πρέπει να τα βρεις με το μέσα σου. Μπορείς να στραφείς προς το σπίτι και την οικογένειά σου. Αν καταφέρεις να λύσεις τα θεματάκια που υπάρχουν εκεί, τότε μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις ποιοτικές στιγμές. Κάνε καμιά ανακαίνιση, αν αυτό επιθυμείς!

DON’TS: Μην αφήνεις τη δημιουργική σου διάθεση να πηγαίνει χαμένη, καθώς μπορείς να διασκεδάσεις πολύ μέσω αυτής. Μην εστιάζεις στο φαίνεσθαι ή σε αυτό που λάμπει, καθώς και δεν είναι πάντα χρυσός, αλλά και μπορεί να μην είναι κάτι μόνιμο. Στα ερωτικά, ας πούμε, μην αγνοείς τον χαρακτήρα του άλλου για χατίρι της εξωτερικής εμφάνισης.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να ξαποστάσεις και να πάρεις μία ανάσα, καθώς αυτή η εβδομάδα δεν έχει και κάτι το τρανταχτό. Πρόκειται για ήρεμη και ευχάριστη εβδομάδα δηλαδή. Μπορείς, λοιπόν, να γίνεις λίγο πιο γλυκός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, καθώς ξέρεις, κι έτσι μπορείς να έχεις πειθώ. Βελτίωσε τις οικογενειακές σου σχέσεις. Τώρα μπορείς!

DON’TS: Μη διστάσεις να οργανώσεις κάποια εκδρομή, για να ανανεωθείς ή απλά για να ξεσκάσεις. Μη φοβηθείς να αναλάβεις κάποιες παραπάνω ευθύνες, στα επαγγελματικά, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βάλεις τα θεμέλια για να εξελιχθείς και να ανέβεις μερικά σκαλοπάτια. Μην κωλώσεις να μιλήσεις για τα συναισθήματά σου στο αμόρε, αν έχεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Φέρε τα οικονομικά στο επίκεντρο της προσοχής σου – καλά δεν κάνεις και κάτι άλλο τελευταία! Μάθε, λοιπόν, πως αυτά πάνε καλύτερα κι, άρα, μπορείς να ξοδέψεις κάτι παραπάνω για σένα. Φρόντισε, όμως, αυτό το κάτι να προάγει την χαρά και την ασφάλεια. Αλλιώς ξέχνα το! Πρόσεξε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί τα έχεις κάνει…

DON’TS: Μη μιλάς χωρίς να έχεις κάτι ουσιαστικό να πεις. Κοινώς μη μιλάς, απλά και μόνο για να μιλήσεις! Μην κατεβάζεις αμάσητη οποιαδήποτε πληροφορία φτάνει στα χέρια σου, γιατί μπορεί να είναι και εντελώς λάθος. Στα ερωτικά, μην είσαι αχάριστος γενικώς, ειδικά αν έχεις ήδη σχέση. Μην κοιτάς μόνο τους κενούς ανθρώπους, αν ψάχνεις σχέση.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Έχεις Αφροδίτη στο ζώδιό σου, άρα έχεις γοητεία, καλή διάθεση κι αυτοπεποίθηση. Τι καλύτερο; Μπορείς να πας κομμωτήριο, να πας γυμναστήριο, να πας για ψώνια. Γενικώς μπορείς να κάνεις κάποια αλλαγή στην εμφάνισή σου, καθώς αυτό είναι κάτι που ευνοείται. Ή μπορείς να χαλαρώσεις και να περάσεις όμορφες στιγμές μόνος ή με παρέα!

DON’TS: Μην σκας άλλο, γιατί ο Κρόνος, που σε ταλαιπωρούσε, φεύγει από πάνω σου και μπορείς πια να πάρεις μια ανάσα. Ωστόσο μην κάνεις βλακείες που δείχνουν ότι δεν έχεις μάθει το μάθημά σου, γιατί εύκολα ανατρέπεται αυτή η θετική κατάσταση. Στα επαγγελματικά, μην κάνεις χαζές κινήσεις! Μην κρύβεις τα συναισθήματά σου γενικώς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Γιαούρτι – φέτα: Τα δύο προϊόντα που απογειώνουν την ελληνική γαλακτοβιομηχανία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

SuperAgers: Το γενετικό πλεονέκτημα που κρατά το μυαλό «ξυράφι» στα 80

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

inWellness
Πως μας επηρεαζει το burnout;
Αλλαγές 08.02.26

Πως μας επηρεαζει το burnout;

Μελέτες δείχνουν ότι το burnout μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα συναισθήματά μας και παίρνουμε αποφάσεις.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της
Βίντεο 08.02.26

Επική τούμπα της Cardi B όταν πήγε να κάνει lap dance σε ρομπότ και αυτό έπεσε πάνω της

Η Cardi B χάρισε άθελά της ένα viral στιγμιότυπο στους δρόμους του Σαν Φρανσίσκο, όταν επιχείρησε να κάνει lap dance σε ένα ρομπότ, με το μηχάνημα να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει πάνω της

Σύνταξη
Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026
Μια υπενθύμιση 08.02.26

Η Σαρλίζ Θερόν, ο Νέλσον Μαντέλα κι η εμφάνιση-έκπληξη στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026

Η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν, γεννημένη στη Νότια Αφρική, εμφανίστηκε με την επίσημη ιδιότητά της ως πρέσβειρα ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας εμπνευσμένο από τον Νέλσον Μαντέλα στο πλήθος στο Στάδιο Σαν Σίρο την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;
Όλα όσα είπε 08.02.26

Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Δούκισσα Νομικού: Τι έχει «πάρει» ο Παντελής Τουτουντζής από τις τρεις σταρ;

Μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση του με την Ελένη Φουρέιρα, ο Παντελής Τουτουντζής τόνισε ότι προέχει ο άνθρωπος πίσω από τη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε και στους στενούς δεσμούς του με τη Δούκισσα Νομικού και την Άννα Βίσση

Σύνταξη
Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»
«Πάμε!» 07.02.26

Ο Άνταμ Σάντλερ νοσταλγεί τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στην ταινία «Χτυπημένος από έρωτα»

Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Άνταμ Σάντλερ στάθηκε στη συνεργασία του με τον αείμνηστο Φίλιπ Σίμορ Χόφμαν στην σουρεαλιστική κωμωδία «Χτυπημένος από έρωτα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιώργος Παπαστεφάνου – Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του
Ιστορία ερτζιανών 07.02.26

Γιώργος Παπαστεφάνου - Η απάντηση που έδωσε στον Μάνο Χατζιδάκι κι οδήγησε στη δυσμενή μετάθεσή του

«Ο Γιάννης Βόγλης μου ζήτησε δανεικά για να κολλήσει σε μια κοπέλα, την οποία και παντρεύτηκε» θα πει σε άλλο σημείο της πιο πρόσφατης συνέντευξής του ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Παπαστεφάνου.

Σύνταξη
Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν – Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση
Έχει στυλ (και σεξαπίλ) 07.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι φόρεσε ένα δερμάτινο σετ μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτήν - Αλλά τα παπούτσια της έκλεψαν την παράσταση

Η Μάργκοτ Ρόμπι φόρεσε ένα σύνολο της Vivienne Westwood με παπούτσια Christian Louboutin ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για την προώθηση της νέας της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila
Βίντεο 07.02.26

Γιώργος Λιάγκας, Eurovision και Ισραήλ: H μισή Ευρώπη είναι εναντίον σας και ασχολείστε με το αν η Evangelia έκλεψε το Hava Nagila

Σάλος προκλήθηκε μετά από κατηγορίες από το Ισραήλ ότι το τραγούδι Παρέα της Evangelia θυμίζει το παραδοσιακό Hava Nagila, ενώ σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα ακόμη και το καλλιτεχνικό της όνομα θεωρείται ότι παραπέμπει στο εβραϊκό τραγούδι

Σύνταξη
«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου
«Μην την ενοχλήσουμε» 07.02.26

«Την έκανα follow, μπορείτε να κοιμηθείτε»: Τίτλοι τέλους στην κόντρα Μαίρη Συνατσάκη- Κατερίνα Καινούργιου

«Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά εγώ πάντως το follow το έχω κάνει και της στέλνω συνέχεια τις ευχές μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαίρη Συνατσάκη για την Κατερίνα Καινούργιου

Σύνταξη
Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν
Διαπόμπευση 07.02.26

Mega-Cancel: Το προσωπικό του πρώην πρίγκιπα Άντριου αρνείται να εργαστεί για αυτόν στη σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν

Από την αποχώρηση από το Royal Lodge μέχρι τη μοναχική εγκατάσταση στο Σάντριγχαμ, ο άλλοτε πρίγκιπας Άντριου αντιμετωπίζει κοινωνική και οικογενειακή απομόνωση, καθώς νέα έγγραφα για την υπόθεση Έπσταϊν επαναφέρουν το όνομά του στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ
«Ας φάνε Whole Foods» 07.02.26

«Μελανί Αντουανέτα»: Περούκες, οργή και «όχι άλλα φέουδα» στην πρεμιέρα της Μελάνια Τραμπ

Ακτιβιστές καλλιτέχνες υποδέχθηκαν τους επίτιμους καλεσμένους στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία Μελάνια με συνθήματα κατά των Τραμπ και της αυλής τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: «Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον – Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

«Πάγωσε» το κοινό με τη σοβαρή πτώση της Λίντσεϊ Βον - Ούρλιαζε από τον πόνο (vid)

Η Λίντσεϊ Βον υπέστη σοβαρή πτώση και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Σύνταξη
Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο – Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών
Η ανακοίνωση 08.02.26

Άγγιξε τα 6,5 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο - Συστάσεις προς τους κατοίκους οικισμών στο Διδυμότειχο

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής έγινε γνωστή η τραγωδία με δύο μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους στο Διδυμότειχο - Εντοπίστηκαν σε παρέβρια περιοχή

Σύνταξη
Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 08.02.26

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Στις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι, αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους στο σύνολό τους και ζήτησαν την εξέταση των ταξιδιωτικών εγγράφων από την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
Culture Live 08.02.26

«Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl

Μετά το εντυπωσιακό άνοιγμα των 7,2 εκατ. δολαρίων, η «Melania» δοκιμάζεται στο box office του Super Bowl, με προβλέψεις για απότομη πτώση, την ώρα που η Amazon MGM επιμένει στη στρατηγική της κινηματογραφικής διανομής πριν το streaming

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
Ουκρανία: Επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους
Η ανάρτηση Ζελένσκι 08.02.26

Η Ουκρανία επιβάλλει κυρώσεις σε ξένους προμηθευτές εξαρτημάτων για ρωσικούς πυραύλους

«Εισάγουμε νέες κυρώσεις ακριβώς σε βάρος τέτοιων εταιριών – προμηθευτές εξαρτημάτων καθώς και κατασκευαστές πυραύλων και drone», τονίζει η Ουκρανία

Σύνταξη
Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: Οι επαφές του σμηνάρχου με τον Κινέζο σύνδεσμο, ερευνώνται δύο απόστρατοι
Το κρυπτογραφημένο κινητό 08.02.26

Το ταξίδι του σμηνάρχου στο Πεκίνο, οι επαφές με τον Κινέζο σύνδεσμο στην Αθήνα - Ερευνώνται δύο απόστρατοι

Ο 54χρονος σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας, κρατείται στο Αεροδικείο Καρέα - Θα απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη - Πώς επικοινωνούσε με τον σύνδεσμό του

Σύνταξη
«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)
Euroleague 08.02.26

«Έφυγε» από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών της Μακάμπι – Οι ανακοινώσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού (pics)

Η οικογένεια της Μακάμπι πενθεί καθώς έφυγε από τη ζωή ένας εκ των ιδιοκτητών του συλλόγου ο Ντέιβιντ Φέντερμαν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός

Σύνταξη
Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί – Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν
1 Ιουλίου 2020 08.02.26

Από την παράνομη πολυτέλεια στο κελί - Η καθημερινότητα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή σε βίντεο των αρχείων του Έπσταϊν

Νέο βίντεο που περιλαμβάνεται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν παρέχει μια ματιά εκ των έσω στην μεσημεριανή ρουτίνα της καταδικασμένης για σεξουαλικά εγκλήματα Γκισλέιν Μάξγουελ, πριν μεταφερθεί σε φυλακή ελάχιστης ασφάλειας τον Αύγουστο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει
Opinion 08.02.26

Nαυάγιο στη Χίο: Η συζήτηση που δεν συμφέρει

Πολλά περιθώρια για σοβαρή συζήτηση δεν αφήνει και το γεγονός πως για τη διερεύνηση των συνθηκών του «περιστατικού» το υπουργείο Ναυτιλίας έχει διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης με τον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο να ταυτίζονται

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Όταν το ποδόσφαιρο βγαίνει από την αυλή

Tο πείραμα της Ιμπίθα και η μάχη για πιο συμπεριληπτικά σχολεία - Ρυθμίσεις και απαγορεύσεις σε τουλάχιστον 20 δημόσια σχολεία ανοίγουν μια ευρύτερη συζήτηση για τον ρόλο του πιο δημοφιλούς σπορ στην καθημερινότητα των παιδιών

Γεώργιος Μαζιάς
Γερουλάνος: «Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 08.02.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι η προοδευτική δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα» λέει ο Γερουλάνος

«Το ΠΑΣΟΚ έχει και την ιστορία και τις προτάσεις και τα στελέχη, για να πείσουμε ότι μπορούμε αν θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν χώρα», σημείωσε ο Γερουλάνος

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Ελλάδα 08.02.26

Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος  - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει

Σύνταξη
Σεντ Τρούιντεν: Big in Japan
Ποδόσφαιρο 08.02.26

Big in Japan

Όταν η Σεντ Τρούιντεν έγινε γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός – Κολυδάς: Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο
Χάρτες 08.02.26

Με βροχές και πτώση θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα - Η προειδοποίηση Κολυδά, ποιες περιοχές θα είναι στο επίκεντρο

Ο καιρός τις επόμενες μέρες - Ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι οι διαδοχικές διελεύσεις βαρομετρικών χαμηλών σε συνδυασμό με τους νοτιάδες, ενδέχεται να δημιουργήσουν συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας
Stoiximan GBL 08.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο