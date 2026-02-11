Αρβανίτης: Όταν το κυβερνητικό θράσος γίνεται απειλή – Ερώτηση στην Κομισιόν για τον εκφοβισμό σε δημοσιογράφους

Ερώτηση για τις τακτικές εκφοβισμού απέναντι σε δημοσιογράφο από τον Έλληνα κυβερνητικό εκπρόσωπο κατέθεσε ο Κώστας Αρβανίτης, πρόεδρος της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρωτώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν τέτοιες πρακτικές συνάδουν με το δικαιοκρατικό κεκτημένο της Ένωσης και αν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προστασίας των δημοσιογράφων.

«Όταν η κυβέρνηση στοχοποιεί τον δημοσιογράφο αντί να δίνει καθαρές απαντήσεις για 15 νεκρούς, το πρόβλημα δεν είναι η ερώτηση, αλλά η αντίληψή της περί λογοδοσίας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει ο κ. Αρβανίτης, «η προσωπική επίθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε δημοσιογράφο επειδή έκανε τη δουλειά του είναι αντιθεσμική και απαράδεκτη για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Και επισημαίνει πως «αν και η έντονη ανησυχία για την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ελλάδα έχει καταγραφεί και στο καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2024 για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στη χώρα μας, η κυβέρνηση διολισθαίνει αντί να βελτιώνει την εικόνα της χώρας».

«Στις δημοκρατίες, τα ερωτήματα δεν απαντώνται με υπαινιγμούς για νομικά αντίποινα»

«Ο Χρήστος Αβραμίδης έθεσε ένα σαφές και κρίσιμο ερώτημα: εάν η επιχείρηση του Λιμενικού στη Χίο ήταν διάσωση ή αποτροπή, όταν το αποτέλεσμα ήταν 15 νεκροί. Στις δημοκρατίες, τα ερωτήματα δεν απαντώνται με προσωπικές επιθέσεις και υπαινιγμούς για νομικά αντίποινα, αλλά με σαφήνεια, διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη θεσμική λειτουργία και στα όριά της», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «στη θάλασσα, πρωτεύον καθήκον είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η διερεύνηση του τι συνέβη και ο δημόσιος έλεγχος δεν συνιστούν ‘αποσταθεροποίηση’ αλλά δημοκρατική υποχρέωση».

Παράλληλα, αναφέρει πως «οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα, ο κατεξοχήν θεσμικός συνομιλητής της ΕΕ για θέματα ΜΜΕ, μίλησαν για προσπάθεια εκφοβισμού ‘ανάξια μιας δημοκρατίας’ και κάλεσαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανακαλέσει. Για μια ακόμη φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη διασύρει τη χώρα διεθνώς».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει Οδηγία κατά των SLAPP, αναγνωρίζοντας ότι οι καταχρηστικές αγωγές αποτελούν απειλή για το κράτος δικαίου. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει ακόμη ενσωματώσει πλήρως την Οδηγία στο εθνικό μας δίκαιο», επισημαίνει ο κ. Αρβανίτης στην ερώτησή του, σημειώνοντας πως «η επίκληση ‘εθνικών συμφερόντων’ και ‘προπαγάνδας’ κάθε φορά που τίθενται αυτονόητα ερωτήματα είναι επικίνδυνη: όποιος προσπαθεί να ελέγξει την εξουσία, βαφτίζεται ύποπτος κι εχθρός. Και αυτό δεν συνιστά κανονικότητα σε καμία μορφή δημοκρατίας».