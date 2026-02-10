Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Πανικό εκπέμπει η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ξανά με την πλάτη στον τοίχο μετά την τραγωδία στη Χίο και προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα, κινείται πια εκτός κάθε ορίου θεσμικής συμπεριφοράς, καταφεύγοντας σε εκφοβισμούς για ποινικές διώξεις σε βάρος δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπάλων.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της πρακτικής βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες οι Παύλος Μαρινάκης και Μάκης Βορίδης και μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι μόνο επιδόθηκε σε επιχείρηση εκφοβισμού σε βάρος του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, αλλά επέμεινε σε αυτήν και την επόμενη μέρα, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο μέχρι και για «ένα κύκλωμα που δρα σε διάφορα Μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα. Δεν με νοιάζει ποια είναι. Αποσταθεροποίηση; Ιδεολογικά; Είναι ιδεοληπτικοί; Δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους και ο στόχος τους είναι η αποσταθεροποίηση».

Παρόλο λοιπόν που στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις ελέγχονται (από τον Τύπο και από την αντιπολίτευση) και λογοδοτούν, δεν είναι η πρώτη φορά που η σημερινή ελληνική κυβέρνηση τον αυτονόητο αυτόν έλεγχο δεν τον ανέχεται και επιχειρεί να του προσδώσει την ταμπέλα του «λαϊκισμού», των «ψευδών ειδήσεων» και τώρα ακόμα και της «αποστεθεροποίησης».

«Προειδοποίηση»

Έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε σήμερα (ΑΝΤ1) ότι «δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Δεν συνίσταται απειλή. Πουθενά στον κόσμο. Είναι μια προειδοποίηση και μάλιστα νόμιμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται όταν θεωρείς ότι ο άλλος παραποιεί τα λεγόμενά σου» και ότι «ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για άλλη μια φορά προέβη σε μια παραποίηση δεδομένων, η οποία συνιστά, ενδεχομένως να συνιστά, κάποια πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Άλλες φορές μπορεί να είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, άλλες φορές μπορεί να είναι και συκοφαντική δυσφήμιση, αν αυτό το οποίο μεταφέρει, γιατί δεν το μεταφέρει μόνο εκείνη τη στιγμή, το μεταφέρει και στο διαδίκτυο στη συνέχεια, συνιστά εν γνώσει του προσβολή».

Με την επίκληση αυτή σε νέα αδικήματα ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι μια μέρα πριν, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά το επίμαχο περιστατικό, κατηγορούσε -επικαλούμενος μάλιστα και τη «νομική του ιδιότητα»- τον δημοσιογράφο για το αδίκημα της «παραποίησης των δεδομένων», το οποίο όμως… δεν υπάρχει.

Η ουσία

Η πραγματική ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή επιχείρηση αποτροπής μέσα στα χωρικά μας ύδατα, όπου (κατά δήλωση και του δημάρχου στη Χίο) βρισκόταν η λέμβος των προσφύγων.

Ο Π. Μαρινάκης απάντησε ότι «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με δική του ευθύνη, την παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα. Αυτή είναι η έννοια της παράνομης εισόδου» και ότι «όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι, όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές φορές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές».

Με τον δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι εντός των χωρικών υδάτων, με βάση το Διεθνές Δίκαιο νοείται μόνο διάσωση και όχι αποτροπή, και να ρωτά: «Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;».

Επιχείρηση εκφοβισμού

Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέφυγε στον εκφοβισμό: «Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Όσο κι αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα τι προβλέπει ο νόμος. Τι πρέπει να κάνει το Λιμενικό Σώμα όταν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, είπα ακριβώς αυτή τη φράση, άρα αν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, δεν έχει εισβάλει. Έτσι; Άρα, σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου, έτσι; Γιατί αυτό που κάνετε είναι ποινικό να ξέρετε».

Και συνέχισε: «Δηλαδή, λέγεται «παραποίηση των δεδομένων». Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε τον λόγο, έτσι; Και δεν θα σπιλώνετε ούτε πρόσωπα, ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας».

Με αυτόν τον τρόπο ουδέποτε απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα αν το λιμενικό είχε εντολή αποτροπής, αν και εντός χωρικών υδάτων, ή διάσωσης.

Ο Βορίδης

Την ίδια ώρα και ο Μάκης Βορίδης επιδιδόταν σε άλλη μία επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις, αυτή τη φορά κατά του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου και του γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, επειδή ήταν εκείνοι που φρόντισαν να μεταβούν αμέσως στη Χίο και να έρθουν σε επαφή με τους διασωθέντες ναυαγούς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Μ. Βορίδης υποστήριξε ότι «εάν η καταγγελία του διοικητού του νοσοκομείου Χίου ότι πηγαίνουν διάφοροι και μάλιστα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν μαζί τους και διερμηνείς, οι οποίοι δεν είναι και αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι και πάνε και κάνουνε διερμηνείες ή ορμήνιες, καθοδηγήσεις […] αν εμπλέκεται οποισδήποτε σε μία καθοδήγηση παθόντων -αν τυχόν συμβαίνει αυτό- για να μην πούνε τα περιστατικά όπως συνέβησαν, αλλά για να τα πούνε με ένα τρόπο που ταιριάζει σε ένα ορισμένο αφήγημα, σε μια ορισμένη εκδοχή, με συγχωρείτε ξέρετε πώς λέγεται αυτό: ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα».

Αντιδράσεις

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σημείωσε πως «ο Μάκης Βορίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, άφησε αιχμές ότι για την υπόθεση της Χίου μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι για ‘ηθική αυτουργία σε ψευδομαρτυρία’. Γνωρίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να βρεθώ ‘μπλεγμένος’ για διαφορά θέματα. Σίγουρα όμως δεν θα είναι για τον πολλαπλασιασμό φανταστικών αιγοπροβάτων».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «ένα συγκεκριμένο μοτίβο αυταρχισμού, καθεστωτισμού και ανελευθερίας. Μια κόπια του Τραμπικού εγχειριδίου», καταλογίζοντας στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «έχει δώσει το ελεύθερο, αν όχι την εντολή, στα ακροδεξιά του φυντάνια να εξαπολύουν το δηλητήριο του μίσους, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η κυβέρνηση απαιτεί από τα κόμματα να αυτοακυρωθούν».

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «είναι ανεπίτρεπτο, και ίσως δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης να επιχειρεί να εκφοβίσει και εν τέλει να φιμώσει εκπρόσωπο του Τύπου. Να θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου επειδή ρωτήθηκε για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Να προειδοποιεί δημοσιογράφους ότι αν ξανατεθούν ερωτήματα με διατύπωση που δεν του αρέσει, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους και θα έχουν «τις συνέπειες του νόμου». […] Το να απειλεί δημοσιογράφο ο ασκών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, σημαίνει ότι η κυβέρνηση απειλεί την ελευθεροτυπία».