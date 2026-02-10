newspaper
Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση είναι (;) συμπτωματική

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026, 23:36

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Spotlight

Πανικό εκπέμπει η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται ξανά με την πλάτη στον τοίχο μετά την τραγωδία στη Χίο και προκειμένου να αποφύγει να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα, κινείται πια εκτός κάθε ορίου θεσμικής συμπεριφοράς, καταφεύγοντας σε εκφοβισμούς για ποινικές διώξεις σε βάρος δημοσιογράφων και πολιτικών της αντιπάλων.

Στην πρώτη γραμμή αυτής της πρακτικής βρέθηκαν τις τελευταίες μέρες οι Παύλος Μαρινάκης και Μάκης Βορίδης και μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όχι μόνο επιδόθηκε σε επιχείρηση εκφοβισμού σε βάρος του δημοσιογράφου Χρήστου Αβραμίδη στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, αλλά επέμεινε σε αυτήν και την επόμενη μέρα, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο μέχρι και για «ένα κύκλωμα που δρα σε διάφορα Μέσα και εξυπηρετεί διάφορα συμφέροντα. Δεν με νοιάζει ποια είναι. Αποσταθεροποίηση; Ιδεολογικά; Είναι ιδεοληπτικοί; Δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρά τους και ο στόχος τους είναι η αποσταθεροποίηση».

Παρόλο λοιπόν που στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις ελέγχονται (από τον Τύπο και από την αντιπολίτευση) και λογοδοτούν, δεν είναι η πρώτη φορά που η σημερινή ελληνική κυβέρνηση τον αυτονόητο αυτόν έλεγχο δεν τον ανέχεται και επιχειρεί να του προσδώσει την ταμπέλα του «λαϊκισμού», των «ψευδών ειδήσεων» και τώρα ακόμα και της «αποστεθεροποίησης».

«Προειδοποίηση»

Έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε σήμερα (ΑΝΤ1) ότι «δεν υπάρχει απειλή με νόμιμα μέσα. Δεν συνίσταται απειλή. Πουθενά στον κόσμο. Είναι μια προειδοποίηση και μάλιστα νόμιμη και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται όταν θεωρείς  ότι ο άλλος παραποιεί τα λεγόμενά σου» και ότι «ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος για άλλη μια φορά προέβη σε μια παραποίηση δεδομένων, η οποία συνιστά, ενδεχομένως να συνιστά, κάποια πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα. Άλλες φορές μπορεί να είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, άλλες φορές μπορεί να είναι και συκοφαντική δυσφήμιση, αν αυτό το οποίο μεταφέρει, γιατί δεν το μεταφέρει μόνο εκείνη τη στιγμή, το μεταφέρει και στο διαδίκτυο στη συνέχεια, συνιστά εν γνώσει του προσβολή».

Με την επίκληση αυτή σε νέα αδικήματα ο Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να διασκεδάσει και τις εντυπώσεις για το γεγονός ότι μια μέρα πριν, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κατά το επίμαχο περιστατικό, κατηγορούσε -επικαλούμενος μάλιστα και τη «νομική του ιδιότητα»- τον δημοσιογράφο για το αδίκημα της «παραποίησης των δεδομένων», το οποίο όμως… δεν υπάρχει.

Η ουσία

Η πραγματική ουσία της υπόθεσης είναι ότι ο δημοσιογράφος είχε ρωτήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν το Λιμενικό έκανε επιχείρηση διάσωσης ή επιχείρηση αποτροπής μέσα στα χωρικά μας ύδατα, όπου (κατά δήλωση και του δημάρχου στη Χίο) βρισκόταν η λέμβος των προσφύγων.

Ο Π. Μαρινάκης απάντησε ότι «η δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορά μας και να αποτρέπει, με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος και χωρίς να θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με δική του ευθύνη, την παράνομη είσοδο στη χώρα μας, ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα. Αυτή είναι η έννοια της παράνομης εισόδου» και ότι «όταν υπάρχει μια τέτοια επιχείρηση, καθήκον του Λιμενικού Σώματος είναι, όσο παραπάνω μπορεί, παραπάνω πολλές φορές και από τα όρια των δυνατοτήτων των ανθρώπων αυτών, να σώζουν και ανθρώπινες ζωές».

Με τον δημοσιογράφο να επισημαίνει ότι εντός των χωρικών υδάτων, με βάση το Διεθνές Δίκαιο νοείται μόνο διάσωση και όχι αποτροπή, και να ρωτά: «Τώρα παραδεχτήκατε μόλις ότι η επιχείρηση ήταν αποτροπής; Σωστά κατάλαβα;».

Επιχείρηση εκφοβισμού

Τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέφυγε στον εκφοβισμό: «Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Όσο κι αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ψευδείς εντυπώσεις, σας είπα τι προβλέπει ο νόμος. Τι πρέπει να κάνει το Λιμενικό Σώμα όταν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, είπα ακριβώς αυτή τη φράση, άρα αν κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, δεν έχει εισβάλει. Έτσι; Άρα, σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου, έτσι; Γιατί αυτό που κάνετε είναι ποινικό να ξέρετε».

Και συνέχισε: «Δηλαδή, λέγεται «παραποίηση των δεδομένων». Και να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια, τα οποία πολλές φορές τα έχετε ξεπεράσει. Και επειδή πέραν όλων των άλλων έχω και τη νομική ιδιότητα, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε, γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστώ και εγώ να κινηθώ νομικά. Να είστε πολύ προσεκτικός, δεν έχετε τον λόγο, έτσι; Και δεν θα σπιλώνετε ούτε πρόσωπα, ούτε κανέναν. Αρκετά με την ασυλία σας».

Με αυτόν τον τρόπο ουδέποτε απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα αν το λιμενικό είχε εντολή αποτροπής, αν και εντός χωρικών υδάτων, ή διάσωσης.

Ο Βορίδης

Την ίδια ώρα και ο Μάκης Βορίδης επιδιδόταν σε άλλη μία επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις, αυτή τη φορά κατά του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου και του γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη, επειδή ήταν εκείνοι που φρόντισαν να μεταβούν αμέσως στη Χίο και να έρθουν σε επαφή με τους διασωθέντες ναυαγούς.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Μ. Βορίδης υποστήριξε ότι «εάν η καταγγελία του διοικητού του νοσοκομείου Χίου ότι πηγαίνουν διάφοροι και μάλιστα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν μαζί τους και διερμηνείς, οι οποίοι δεν είναι και αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι και πάνε και κάνουνε διερμηνείες ή ορμήνιες, καθοδηγήσεις […] αν εμπλέκεται οποισδήποτε σε μία καθοδήγηση παθόντων -αν τυχόν συμβαίνει αυτό- για να μην πούνε τα περιστατικά όπως συνέβησαν, αλλά για να τα πούνε με ένα τρόπο που ταιριάζει σε ένα ορισμένο αφήγημα, σε μια ορισμένη εκδοχή, με συγχωρείτε ξέρετε πώς λέγεται αυτό: ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα».

Αντιδράσεις

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νάσου Ηλιόπουλου, ο οποίος σημείωσε πως «ο Μάκης Βορίδης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, άφησε αιχμές ότι για την υπόθεση της Χίου μπορεί να βρεθούμε μπλεγμένοι για ‘ηθική αυτουργία σε ψευδομαρτυρία’. Γνωρίζω ότι με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να βρεθώ ‘μπλεγμένος’ για διαφορά θέματα. Σίγουρα όμως δεν θα είναι για τον πολλαπλασιασμό φανταστικών αιγοπροβάτων».

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «ένα συγκεκριμένο μοτίβο αυταρχισμού, καθεστωτισμού και ανελευθερίας. Μια κόπια του Τραμπικού εγχειριδίου», καταλογίζοντας στον Κυρ. Μητσοτάκη ότι «έχει δώσει το ελεύθερο, αν όχι την εντολή, στα ακροδεξιά του φυντάνια να εξαπολύουν το δηλητήριο του μίσους, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Η κυβέρνηση απαιτεί από τα κόμματα να αυτοακυρωθούν».

Θέση στο ζήτημα πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «είναι ανεπίτρεπτο, και ίσως δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, ο εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης να επιχειρεί να εκφοβίσει και εν τέλει να φιμώσει εκπρόσωπο του Τύπου. Να θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου επειδή ρωτήθηκε για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο. Να προειδοποιεί δημοσιογράφους ότι αν ξανατεθούν ερωτήματα με διατύπωση που δεν του αρέσει, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους και θα έχουν «τις συνέπειες του νόμου». […] Το να απειλεί δημοσιογράφο ο ασκών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου, σημαίνει ότι η κυβέρνηση απειλεί την ελευθεροτυπία».

Stream newspaper
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνέχεια του πάρτι 10.02.26

Στοιχεία της ΑΑΔΕ επιβεβαιώνουν τη συνέχιση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

6.996 ΑΦΜ έλαβαν δικαιώματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τιμολόγια ζωοτροφών, σχεδόν 8.000 πήραν επιδοτήσεις επειδή... έπαιρναν και πριν - περισσότερα τα κρητικά ΑΦΜ από τους δηλωμένους κτηνοτρόφους του νησιού.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ
Διπλωματία 10.02.26

Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

«Η στάση μας αξιολογείται» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, όσον αφορά το ποια θα είναι η απάντηση της Ελλάδας στην πρόσκληση Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες
Ευρωκοινοβούλιο 10.02.26

Η Mercosur ξανά στο τραπέζι: Ηχηρό «όχι» των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ σε μια χειρότερη συμφωνία για τους αγρότες

«Δεν είμαστε απέναντι στο διεθνές εμπόριο. Είμαστε απέναντι σε συμφωνίες που θυσιάζουν την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, για βραχυπρόθεσμα εμπορικά οφέλη άλλων κλάδων», λένε για τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα
Media 11.02.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Ανοίγει παράθυρο σε πυρηνικά όπλα

Τουρκία - Συναγερμός από δηλώσεις Φιντάν • Στη σκιά της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν σήμερα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η γειτονική χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σύνταξη
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Γλίτωσαν την ήττα στο 90+6′ οι «κόκκινοι διάβολοι»

Με γκολ του Σέσκο στο 90'+6' η Γιουνάιτεντ απέφυγε την ήττα κόντρα στη Γουέστ Χαμ (1-1) όμως και κρατήθηκε στην 4η της βαθμολογίας, μετά το 2-2 της Τσέλσι με τη Λιντς.

Σύνταξη
Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)
Ποδόσφαιρο 11.02.26

Τσέλσι – Λιντς 2-2: Ισοπαλία σοκ για τους «μπλε» (2-2) – Μία ακόμη ήττα για την Τότεναμ (1-2)

Η Τσέλσι ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 ως το 66′, όμως η Λιντς έκανε μεγάλη επιστροφή στο Στάμφορντ Μπριτζ αποσπώντας 2-2, για την 26η αγωνιστική της Premier League. Έχασαν έδαφος για την 4άδα οι μπλε.

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
