magazin
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

ps. post
scriptum

Εκφοβισμός δημοσιογράφων και βουλευτών της αντιπολίτευσης, ποινικοποίηση της κριτικής. Ετσι λειτουργούν τα καθεστώτα. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συμπτωματική;

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 11.02.2026]
Ημερήσια 11 Φεβρουαρίου 2026, 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 11.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στο να βρεις τι πρέπει να κάνεις, ώστε να φτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου. Πρέπει να βρεις και το πώς θα μπορέσεις να διαχειριστείς ορισμένες δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν κι αυτές! Βρες και τις κατάλληλες διεξόδους στα προβλήματά σου. Κάνε αυτό που πρέπει, δηλαδή, προκειμένου να αποφύγεις τις εντάσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς την αισιοδοξία σου, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να σε κρατήσει μακριά από τις εντάσεις. Μην απαντάς, όμως, στα σχόλια που γίνονται απλά για να σε εκνευρίσουν. Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει τις ισορροπίες σου. Μην είσαι απρόσεκτος ή επίμονος. Μη βιαστείς να υποστηρίξεις σιγανά ποταμάκια.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί μπορεί να πέσουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Δούλεψε περισσότερο πάνω στα οικονομικά σου, γιατί όλο και κάτι καλό μπορεί να βγει μέσω αυτής της διαδικασίας. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν επίσης κάποιες διευκολύνσεις που μπορούν να σε βγάλουν από δύσκολες καταστάσεις. Άρα σταμάτα να αγχώνεσαι.

DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να σε κάνουν να μεγαλοποιείς λόγια που ακούς και καταστάσεις που βλέπεις. Παράλληλα, μη δίνεις υποσχέσεις και μη δεσμεύεσαι, όταν ξέρεις ότι ίσως και να μην μπορέσεις να ανταποκριθείς, έτσι; Μην πιστεύεις ούτε τις πολλές υποσχέσεις κάποιων. Όμως μην είσαι ούτε και υπερβολικά απαιτητικός.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τις όμορφες ιδέες σου. Προσπάθησε να λύσεις τα θέματα που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ εσού και της σχέσης ή κάποιων συναδέλφων σου. Ή έστω ρίξε μια πρώτη γέφυρα επικοινωνίας. Be the bigger person. Πώς να το πω απλά; Έχε καλή διάθεση και άκου τους άλλους.

DON’TS: Μην πέσεις θύμα κάποιων ατόμων που δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μεν, σε «σπρώχνουν» να ανοιχτείς δε. Ύποπτο, δε νομίζεις; Πρόσεχε, λοιπόν, τις υποσχέσεις που ακούς. Όπως επίσης και τα οικονομικά. Έστω μην προχωρήσεις κάποια συνεργασία, αν δεν το έχεις κάνει πριν. Μην αφήσεις τίποτα να σου χαλάσει το μουντ.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα το πρόγραμμα μπορεί να είναι γεμάτο μεν, είναι άνετο και ευέλικτο δε. Επειδή εσύ έχεις περίεργη διάθεση, όμως, σου προτείνω να ασχοληθείς με τα διάφορα που υπάρχουν γύρω σου, προκειμένου να διοχετεύσεις αυτή την ενέργεια κάπου πιο παραγωγικά. Α! Και όλη την συσσωρευμένη σου ένταση. Αυτή πού την πας;

DON’TS: Μην αφήνεις τα οικονομικά σου θέματα χωρίς σωστή διαχείριση, γιατί σήμερα μπορούν και αυτά να τακτοποιηθούν (σχετικά) εύκολα. Μην αφήνεις ούτε τις ευκαιρίες που σου τραβάνε την προσοχή να περάσουν και να μην ακουμπήσουν, που λέμε. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλουν, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ή και υπερβολικός.

Λέων

Λέων

DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Έτσι αυτά θα βγουν και λίγο πιο εύκολα. Άρα γιατί να την χάσεις αυτή την ευκαιρία; Από την άλλη, ίσως υπάρξουν οι κατάλληλες «πάσες», για να το προχωρήσεις και λίγο παραπέρα. Δέξου τη βοήθεια των συναδέλφων εκείνων που είναι κοντά σου.

DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις επαφές, καθώς μέσω αυτών ίσως κάνεις κάποια γνωριμία που μπορεί να σε ωφελήσει στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά. Ωστόσο μη διστάσεις να κάνεις κι εσύ κάτι, για να ενισχύσεις και τους δύο τομείς. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά και παρασκηνιακές συζητήσεις, όσο κι αν θέλεις να μάθεις πολλά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί μία ήρεμη διάθεση, άρα προσπάθησε κι εσύ να πας στη δουλειά με ένα θετικό vibe. Να ξέρεις πως έτσι μόνο μπορείς να προχωρήσεις τις δουλειές σου άνετα και να τις πας πιο μακριά. Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός, για να μπορέσεις να εντοπίσεις έγκαιρα πιθανά εμπόδια ή και λάθη. Βρες, λοιπόν, και την άκρη τους.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς να λέγονται είτε από κάποιους συναδέλφους είτε από κάποια μέλη της παρέας σου. Μιλάμε για πολλή πληροφορία μαζεμένη, αλλά εσύ δεν πρέπει να χαωθείς από αυτό. Βέβαια δεν πρέπει ούτε και να υπερασπιστείς άτομα με το να μπλεχτείς σε καταστάσεις που καθόλου δεν σε αφορούν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις μία καλύτερη διάθεση, γιατί δεν εκφράζεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου λίγο πιο άνετα; Πάρε μέρος σε συζητήσεις με την προϋπόθεση να δεχτείς το feedback που σου δίνεται εκεί πέρα. Έτσι θα μπορέσεις να κάνεις όλα όσα έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου. Φλέρταρε με το να δείξεις το ενδιαφέρον σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν πρέπει να είσαι ούτε και υπερβολικός σε όσα βλέπεις να διαδραματίζονται. Μη λες μεγάλα λόγια και μην κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Σίγουρα δηλαδή, αλλά λέμε τώρα! Μη γιγαντώνεις κάποια γεγονότα, επειδή σε έχουν ενοχλήσει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Τα πράγματα φαίνεται πως ρολάρουν πολύ πιο εύκολα σήμερα, αρκεί να μην αφήσεις τίποτα να διαφύγει της προσοχής σου. Όμως υπάρχει μία κάποια ένταση στο σπίτι. Για να μην επηρεαστείς ακραία από αυτήν, μπορείς να βρεις ωφέλιμους τρόπους, για να τη διοχετεύσεις κάπου αλλού. Ίσως κάπου πιο παραγωγικά. Επικοινώνησε όσα θες!

DON’TS: Μην αρνείσαι να δεχτείς κάποια βοήθεια, προκειμένου να διευθετήσεις τα οικονομικά σου ζητήματα και να χαλαρώσεις, επιτέλους, λιγάκι. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, αλλά ούτε και στις απαντήσεις που δίνεις στα όσα ακούς. Μην λες μεγάλα λόγια. Γενικώς μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Δεν σε ωφελεί!

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μιας και που έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν επικοινωνείς πιο άνετα τα θέλω σου; Μπορείς να ανοιχτείς πάντως. Πάρε το θάρρος κι εξέτασε ξανά κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που σου είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, καθώς τώρα μπορεί να τις δεις με άλλο μάτι. Ποτέ δεν ξέρεις! Κινήσου άμεσα, για να έχεις τα αποτελέσματα που θες.

DON’TS: Μη δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις, καθώς σήμερα η αλήθεια είναι πως μπορείς να το κάνεις εύκολα. Μην είσαι απρόσεκτος, όμως, στα οικονομικά. Με αυτό εννοώ πως δεν πρέπει να πάρεις ρίσκα, όσο δελεαστικά κι αν σου φαίνονται. Γενικώς μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, απλά και μόνο επειδή σου φαίνεται σίγουρο το αποτέλεσμα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ξεκινάς τη μέρα σου με μία πολύ καλή διάθεση. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μπορέσεις να τη διαφυλάξεις, έτσι; Πάρε κάποιες αποστάσεις και λειτούργησε λίγο πιο ατομικά, θα πω εγώ. Μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλεις να κάνεις μεν, τσέκαρε διπλά τις λεπτομέρειες που μπορούν να σου φέρουν το αποτέλεσμα που θέλεις δε.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις οικονομικές συμφωνίες που τρέχουν αυτή την στιγμή, γιατί ίσως σήμερα να μπουν στην τελική ευθεία. Αν όχι όλες, τότε κάποιες. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις με την σχέση ή με κάποιους συναδέλφους σου. Μην τραβάς το πράγμα από τα μαλλιά, γιατί η ένταση είναι μεγάλη. Και η υπερβολή!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω της παρέας, για να ανοιχτείς και να πεις όσα σε προβληματίζουν. Ίσως το να συζητήσεις μαζί τους τα θέματα που σε απασχολούν να σε ξαλαφρώσει έστω ή να σου δώσει ένα γερό χαστούκι αλήθειας! Παράλληλα, μπορείς να διεκδικήσεις λίγο πιο άμεσα κάποια πράγματα που θέλεις γενικώς.

DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν προς διαχείριση, καθώς σήμερα είναι μια καλή μέρα, για να πάρουν τον δρόμο τους. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός. Ειδικά στις αντιδράσεις σου. Μην είσαι ούτε επαναστάτης χωρίς αιτία, γιατί θα μπλέξεις το όνομά σου σε συζητήσεις που δεν πρέπει.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει και να δεις ξανά κάποια πράγματα, αλλά και να δράσεις παρασκηνιακά. Έτσι θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου σε ησυχία και να παραδώσεις το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν από εσένα. Από την άλλη, όσο αναλαμβάνεις να κάνεις κάποιες δουλειές ατομικά, τόσο πιο πολύ θα ενισχύεις την εικόνα σου.

DON’TS: Μην αρνηθείς να βοηθήσεις ή να υποστηρίξεις τους δικούς σου ανθρώπους μεν. Μην το βροντοφωνάζεις δε. Δεν κατάλαβα πώς σε βοηθάει το να κάνεις το δεύτερο; Μη γίνεις υπερβολικός. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να ξεφύγουν, γιατί τότε μπορεί εύκολα να απομακρυνθείς από τους στόχους σου ή να χάσεις τις ισορροπίες σου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

ΟΗΕ: Κλίμα, οικονομία και ΑΕΠ – Το λάθος μοντέλο ανάπτυξης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

inWellness
inTown
Stream magazin
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παίρνεις ναρκωτικά;» – Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας – Αυτός κέρδισε το Όσκαρ
Boost-άρισμα 10.02.26

«Παίρνεις ναρκωτικά;» - Ο σκηνοθέτης του Wall Street υποτίμησε τον Μάικλ Ντάγκλας - Αυτός κέρδισε το Όσκαρ

Ο Μάικλ Ντάγκλας λέει ότι ο Όλιβερ Στόουν, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Wall Street» τον ρώτησε «Παίρνεις ναρκωτικά;» επειδή «φαίνεσαι σαν να μην έχεις ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή σου». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός κέρδισε το Όσκαρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»
Η «οπτική» του Ισραήλ 10.02.26

Ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις ΗΠΑ και η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Μην τον αφήσεις να τα διαλύσει όλα»

«Εμείς διαπραγματευόμαστε με την Αμερική. Σ' εκείνη εναπόκειται να αποφασίσει να ενεργήσει ανεξάρτητα από τις καταστροφικές επιρροές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου
Σε θέση μάχης 10.02.26

Διχασμός στους «πράσινους» συνδικαλιστές για τα μάτια του Παναγόπουλου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, διχάζουν το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αποφάσεις καλείται να πάρει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Η ξεκάθαρη θέση του Δικτύου Συνδικαλιστικού του κόμματος εξόργισε την ΠΑΣΚΕ.

Σύνταξη
Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση
Μπάσκετ 10.02.26

Μονακό: «Ηχηρά» ονόματα απειλούν με αποχώρηση

Παίκτες όπως ο Τζέιμς, ο Μίροτιτς, ο Μπλοσομγκέιμ αλλά και ο Ντιαλό κάθε άλλο παρά σίγουροι θα πρέπει να θεωρούνται στη Μονακό, παρά το γεγονός ότι ο Πρίγκιπας Αλβέρτος προσπαθεί να βρει

Σύνταξη
Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Σε πανικό η κυβέρνηση εκφοβίζει με ποινικές διώξεις κατά δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων

Όχι μόνο επιμένει στην επιχείρηση εκφοβισμού, περί «νομικών συνεπειών» κατά δημοσιογράφου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, αλλά φτάνει στο σημείο να μιλήσει για «κύκλωμα» σε «διάφορα Μέσα» με στόχο την «αποσταθεροποίηση». Ανάλογη επιχείρηση εκφοβισμού για ποινικές διώξεις και από Βορίδη κατά κεντρικών στελεχών της Νέας Αριστεράς.

Σύνταξη
Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό
Κόσμος 10.02.26

Γαλλία: Η εφημερίδα Le Monde δημοσιεύει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό

Η Ζιζέλ Πελικό έγραψε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την συγκλονιστική δίκη και το σοκ που έζησε μαθαίνοντας πως ο σύζυγός της ωθούσε άτομα να την κακοποιούν σεξουαλικά.

Σύνταξη
Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους
«Barbara Rose» 10.02.26

Απασφάλισε ο παραγωγός του Melania με τους Γκρίνγουντ και Άντερσον: «Γελοίες» οι κατηγορίες ότι κλάπηκε η μουσική τους

O συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον κατήγγειλαν δημόσια τη χρήση μουσικής από το Phantom Thread στο Melania, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δώσει τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Κατάρ: Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ – Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές
Δορυφορικές εικόνες 10.02.26

Σε θέση επιφυλακής οι ΗΠΑ - Τοποθέτησαν πυραύλους σε κινητούς εκτοξευτές

Πύραυλοι Patriot έχουν τοποθετηθεί σε κινητές πλατφόρμες και όχι σε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις εκτόξευσης, στη βάση Αλ-Ουντέιντ του Κατάρ, μεταδίδει το Reuters. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Σύγκρουση δύο κόσμων στην Ευρώπη – Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή
Λεπτές ισορροπίες 10.02.26

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων στην Ευρώπη - Οι Βρυξέλλες, η Ισπανία και η Ελλάδα

Η Ισπανία έβαλα «φωτιά» στην Ευρώπη με την απόφαση να προχωρήσει σε μια ιστορική αμνηστία για περίπου μισό εκατομμύριο μετανάστες. Η κίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ αντιμετωπίστηκε με αποδοκιμασία στις Βρυξέλλες ενώ στην Αθήνα η μετανάστευση δοκιμάζει τις αντοχές της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ν. Ανδρουλάκης: Δεν είναι κομματικό μας καθήκον, αλλά εθνικό να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία

Στην αναποτελεσματικότητα και την αποτυχία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει πράξη μόνο από το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη
Ομορφιά και σκάνδαλο 10.02.26

Το πρώτο supermodel και η δίκη του αιώνα: Η άνοδος και η πτώση της Έβελιν Νέσμπιτ σε έναν κόσμο που δεν είχε φτιαχτεί για εκείνη

Στα 16 της χρόνια ήταν το πιο γνωστό πρόσωπο και η πιο ωραία γυναίκα στις ΗΠΑ. Προτού κλείσει τα 22 της, η Έβελιν Νέσμπιτ είχε μεταμορφωθεί στην «πέτρα του σκανδάλου» στη δίκη του αιώνα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;
Βουλγαρικό «Tween Peaks» 10.02.26

Βουλγαρία: Έξι μυστηριώδεις θάνατοι στα βουνά ζητούν απαντήσεις – Δολοφονίες ή αυτοκτονίες;

Οι θάνατοι των έξι ανδρών σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες φαίνεται ότι συνδέονται. Όλοι έφεραν σφαίρες στο κεφάλι. Αλλά όσο οι αρχές καθυστερούν να διελευκάνουν την υπόθεση, οι θεωρίες φουντώνουν.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι
Κόσμος 10.02.26

Έξι ονόματα που προστατεύτηκαν από τη δημοσίευση της λίστας Έπσταϊν, πλέον κατονομάστηκαν – Θεωρούνται ύποπτοι

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τις ταυτότητες έξι ανδρών που επισημάνθηκαν από τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τόμας Μέισι και τον Δημοκρατικό βουλευτή Ρο Χάνα ως πιθανοί συνωμότες του Έπσταϊν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σ. Ζαχαράκη: Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου – Τα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Τα πρώτα δείγματα της αρχιτεκτονικής του νέου Λυκείου - Τέσσερα κομβικά σημεία πριν το «Εθνικό Απολυτήριο»

Σε διαδικασία διαλόγου εισέρχεται το υπουργείο Παιδείας για τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, με στόχο, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο το Λύκειο και να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας
On Field 10.02.26

Μεγάλες αλλαγές στο «Ντιέγκο Μαραντόνα», για λόγους ασφαλείας

Η διοίκηση της Νάπολι και ο δήμος της πόλης παίρνουν άμεσα μέτρα για το ιστορικό γήπεδο, μετά τις σοκαριστικές εικόνες στα social media, από το παιχνίδι των «παρτενοπέι» με την Τσέλσι για το Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ

LIVE: Έβερτον – Μπόρνμουθ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μπόρνμουθ για την 26η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο