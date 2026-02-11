DO’S: Εστίασε στο να βρεις τι πρέπει να κάνεις, ώστε να φτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου. Πρέπει να βρεις και το πώς θα μπορέσεις να διαχειριστείς ορισμένες δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν κι αυτές! Βρες και τις κατάλληλες διεξόδους στα προβλήματά σου. Κάνε αυτό που πρέπει, δηλαδή, προκειμένου να αποφύγεις τις εντάσεις.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς την αισιοδοξία σου, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να σε κρατήσει μακριά από τις εντάσεις. Μην απαντάς, όμως, στα σχόλια που γίνονται απλά για να σε εκνευρίσουν. Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει τις ισορροπίες σου. Μην είσαι απρόσεκτος ή επίμονος. Μη βιαστείς να υποστηρίξεις σιγανά ποταμάκια.