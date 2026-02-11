Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 11.02.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στο να βρεις τι πρέπει να κάνεις, ώστε να φτάσεις ένα βήμα πιο κοντά στους στόχους σου. Πρέπει να βρεις και το πώς θα μπορέσεις να διαχειριστείς ορισμένες δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν κι αυτές! Βρες και τις κατάλληλες διεξόδους στα προβλήματά σου. Κάνε αυτό που πρέπει, δηλαδή, προκειμένου να αποφύγεις τις εντάσεις.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς την αισιοδοξία σου, καθώς είναι η μόνη που μπορεί να σε κρατήσει μακριά από τις εντάσεις. Μην απαντάς, όμως, στα σχόλια που γίνονται απλά για να σε εκνευρίσουν. Μην αφήσεις τίποτα να διαταράξει τις ισορροπίες σου. Μην είσαι απρόσεκτος ή επίμονος. Μη βιαστείς να υποστηρίξεις σιγανά ποταμάκια.
Ταύρος
DO’S: Άνοιξε τα αυτιά σου, γιατί μπορεί να πέσουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι. Δούλεψε περισσότερο πάνω στα οικονομικά σου, γιατί όλο και κάτι καλό μπορεί να βγει μέσω αυτής της διαδικασίας. Στα επαγγελματικά, υπάρχουν επίσης κάποιες διευκολύνσεις που μπορούν να σε βγάλουν από δύσκολες καταστάσεις. Άρα σταμάτα να αγχώνεσαι.
DON’TS: Μην αφήνεις τις δεύτερες σκέψεις να σε κάνουν να μεγαλοποιείς λόγια που ακούς και καταστάσεις που βλέπεις. Παράλληλα, μη δίνεις υποσχέσεις και μη δεσμεύεσαι, όταν ξέρεις ότι ίσως και να μην μπορέσεις να ανταποκριθείς, έτσι; Μην πιστεύεις ούτε τις πολλές υποσχέσεις κάποιων. Όμως μην είσαι ούτε και υπερβολικά απαιτητικός.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών μπορείς να εκφράσεις τις όμορφες ιδέες σου. Προσπάθησε να λύσεις τα θέματα που ενδέχεται να υπάρχουν μεταξύ εσού και της σχέσης ή κάποιων συναδέλφων σου. Ή έστω ρίξε μια πρώτη γέφυρα επικοινωνίας. Be the bigger person. Πώς να το πω απλά; Έχε καλή διάθεση και άκου τους άλλους.
DON’TS: Μην πέσεις θύμα κάποιων ατόμων που δεν έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σου μεν, σε «σπρώχνουν» να ανοιχτείς δε. Ύποπτο, δε νομίζεις; Πρόσεχε, λοιπόν, τις υποσχέσεις που ακούς. Όπως επίσης και τα οικονομικά. Έστω μην προχωρήσεις κάποια συνεργασία, αν δεν το έχεις κάνει πριν. Μην αφήσεις τίποτα να σου χαλάσει το μουντ.
Καρκίνος
DO’S: Να ξέρεις πως σήμερα το πρόγραμμα μπορεί να είναι γεμάτο μεν, είναι άνετο και ευέλικτο δε. Επειδή εσύ έχεις περίεργη διάθεση, όμως, σου προτείνω να ασχοληθείς με τα διάφορα που υπάρχουν γύρω σου, προκειμένου να διοχετεύσεις αυτή την ενέργεια κάπου πιο παραγωγικά. Α! Και όλη την συσσωρευμένη σου ένταση. Αυτή πού την πας;
DON’TS: Μην αφήνεις τα οικονομικά σου θέματα χωρίς σωστή διαχείριση, γιατί σήμερα μπορούν και αυτά να τακτοποιηθούν (σχετικά) εύκολα. Μην αφήνεις ούτε τις ευκαιρίες που σου τραβάνε την προσοχή να περάσουν και να μην ακουμπήσουν, που λέμε. Ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε βγάλουν, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος ή και υπερβολικός.
Λέων
DO’S: Αξιοποίησε την καλή σου διάθεση, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα πλάνα σου. Έτσι αυτά θα βγουν και λίγο πιο εύκολα. Άρα γιατί να την χάσεις αυτή την ευκαιρία; Από την άλλη, ίσως υπάρξουν οι κατάλληλες «πάσες», για να το προχωρήσεις και λίγο παραπέρα. Δέξου τη βοήθεια των συναδέλφων εκείνων που είναι κοντά σου.
DON’TS: Μην αρνείσαι να κάνεις επαφές, καθώς μέσω αυτών ίσως κάνεις κάποια γνωριμία που μπορεί να σε ωφελήσει στα επαγγελματικά ή και στα ερωτικά. Ωστόσο μη διστάσεις να κάνεις κι εσύ κάτι, για να ενισχύσεις και τους δύο τομείς. Μην πάρεις μέρος σε κουτσομπολιά και παρασκηνιακές συζητήσεις, όσο κι αν θέλεις να μάθεις πολλά.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, επικρατεί μία ήρεμη διάθεση, άρα προσπάθησε κι εσύ να πας στη δουλειά με ένα θετικό vibe. Να ξέρεις πως έτσι μόνο μπορείς να προχωρήσεις τις δουλειές σου άνετα και να τις πας πιο μακριά. Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός, για να μπορέσεις να εντοπίσεις έγκαιρα πιθανά εμπόδια ή και λάθη. Βρες, λοιπόν, και την άκρη τους.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς να λέγονται είτε από κάποιους συναδέλφους είτε από κάποια μέλη της παρέας σου. Μιλάμε για πολλή πληροφορία μαζεμένη, αλλά εσύ δεν πρέπει να χαωθείς από αυτό. Βέβαια δεν πρέπει ούτε και να υπερασπιστείς άτομα με το να μπλεχτείς σε καταστάσεις που καθόλου δεν σε αφορούν.
Ζυγός
DO’S: Μιας και που σήμερα έχεις μία καλύτερη διάθεση, γιατί δεν εκφράζεις τις ιδέες και τις σκέψεις σου λίγο πιο άνετα; Πάρε μέρος σε συζητήσεις με την προϋπόθεση να δεχτείς το feedback που σου δίνεται εκεί πέρα. Έτσι θα μπορέσεις να κάνεις όλα όσα έχεις βάλει στο πρόγραμμά σου. Φλέρταρε με το να δείξεις το ενδιαφέρον σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν πρέπει να είσαι ούτε και υπερβολικός σε όσα βλέπεις να διαδραματίζονται. Μη λες μεγάλα λόγια και μην κάνεις βαρύγδουπες δηλώσεις, γιατί μπορεί να εκτεθείς. Σίγουρα δηλαδή, αλλά λέμε τώρα! Μη γιγαντώνεις κάποια γεγονότα, επειδή σε έχουν ενοχλήσει.
Σκορπιός
DO’S: Τα πράγματα φαίνεται πως ρολάρουν πολύ πιο εύκολα σήμερα, αρκεί να μην αφήσεις τίποτα να διαφύγει της προσοχής σου. Όμως υπάρχει μία κάποια ένταση στο σπίτι. Για να μην επηρεαστείς ακραία από αυτήν, μπορείς να βρεις ωφέλιμους τρόπους, για να τη διοχετεύσεις κάπου αλλού. Ίσως κάπου πιο παραγωγικά. Επικοινώνησε όσα θες!
DON’TS: Μην αρνείσαι να δεχτείς κάποια βοήθεια, προκειμένου να διευθετήσεις τα οικονομικά σου ζητήματα και να χαλαρώσεις, επιτέλους, λιγάκι. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις συζητήσεις που παίρνεις μέρος, αλλά ούτε και στις απαντήσεις που δίνεις στα όσα ακούς. Μην λες μεγάλα λόγια. Γενικώς μη γίνεσαι τόσο υπερβολικός. Δεν σε ωφελεί!
Τοξότης
DO’S: Μιας και που έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν επικοινωνείς πιο άνετα τα θέλω σου; Μπορείς να ανοιχτείς πάντως. Πάρε το θάρρος κι εξέτασε ξανά κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που σου είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, καθώς τώρα μπορεί να τις δεις με άλλο μάτι. Ποτέ δεν ξέρεις! Κινήσου άμεσα, για να έχεις τα αποτελέσματα που θες.
DON’TS: Μη δυσκολεύεσαι να πάρεις αποφάσεις, καθώς σήμερα η αλήθεια είναι πως μπορείς να το κάνεις εύκολα. Μην είσαι απρόσεκτος, όμως, στα οικονομικά. Με αυτό εννοώ πως δεν πρέπει να πάρεις ρίσκα, όσο δελεαστικά κι αν σου φαίνονται. Γενικώς μην κάνεις βιαστικές κινήσεις, απλά και μόνο επειδή σου φαίνεται σίγουρο το αποτέλεσμα.
Αιγόκερως
DO’S: Ξεκινάς τη μέρα σου με μία πολύ καλή διάθεση. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να μπορέσεις να τη διαφυλάξεις, έτσι; Πάρε κάποιες αποστάσεις και λειτούργησε λίγο πιο ατομικά, θα πω εγώ. Μείνε συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλεις να κάνεις μεν, τσέκαρε διπλά τις λεπτομέρειες που μπορούν να σου φέρουν το αποτέλεσμα που θέλεις δε.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι για τις οικονομικές συμφωνίες που τρέχουν αυτή την στιγμή, γιατί ίσως σήμερα να μπουν στην τελική ευθεία. Αν όχι όλες, τότε κάποιες. Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις που κάνεις με την σχέση ή με κάποιους συναδέλφους σου. Μην τραβάς το πράγμα από τα μαλλιά, γιατί η ένταση είναι μεγάλη. Και η υπερβολή!
Υδροχόος
DO’S: Άρπαξε τις ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται μέσω της παρέας, για να ανοιχτείς και να πεις όσα σε προβληματίζουν. Ίσως το να συζητήσεις μαζί τους τα θέματα που σε απασχολούν να σε ξαλαφρώσει έστω ή να σου δώσει ένα γερό χαστούκι αλήθειας! Παράλληλα, μπορείς να διεκδικήσεις λίγο πιο άμεσα κάποια πράγματα που θέλεις γενικώς.
DON’TS: Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν προς διαχείριση, καθώς σήμερα είναι μια καλή μέρα, για να πάρουν τον δρόμο τους. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και υπερβολικός. Ειδικά στις αντιδράσεις σου. Μην είσαι ούτε επαναστάτης χωρίς αιτία, γιατί θα μπλέξεις το όνομά σου σε συζητήσεις που δεν πρέπει.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει και να δεις ξανά κάποια πράγματα, αλλά και να δράσεις παρασκηνιακά. Έτσι θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις τη δουλειά σου σε ησυχία και να παραδώσεις το αποτέλεσμα που όλοι περιμένουν από εσένα. Από την άλλη, όσο αναλαμβάνεις να κάνεις κάποιες δουλειές ατομικά, τόσο πιο πολύ θα ενισχύεις την εικόνα σου.
DON’TS: Μην αρνηθείς να βοηθήσεις ή να υποστηρίξεις τους δικούς σου ανθρώπους μεν. Μην το βροντοφωνάζεις δε. Δεν κατάλαβα πώς σε βοηθάει το να κάνεις το δεύτερο; Μη γίνεις υπερβολικός. Μην αφήσεις τα συναισθήματά σου να ξεφύγουν, γιατί τότε μπορεί εύκολα να απομακρυνθείς από τους στόχους σου ή να χάσεις τις ισορροπίες σου.
