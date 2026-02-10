Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης ασφάλειας των νέων γονέων από τις πρώτες ημέρες με το βρέφος, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη δωρεάν μαθημάτων προετοιμασίας γονεϊκότητας στα Δημοτικά Ιατρεία, με στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την ουσιαστική υποστήριξη των μελλοντικών γονέων πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
«Η περίοδος της εγκυμοσύνης συνοδεύεται από προσδοκίες, συναισθηματικές μεταβολές και εύλογες απορίες. Μέσα από οργανωμένες συναντήσεις, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Δήμου Θεσσαλονίκης προσφέρει ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, τη διατροφή και την ψυχολογική προσαρμογή στη νέα οικογενειακή πραγματικότητα» προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου.
- Λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση για τον θηλασμό,
- Εκπαιδεύονται στην περιποίηση του βρέφους (μπάνιο, ντύσιμο, κράτημα),
- Προετοιμάζονται για την ασφαλή και οργανωμένη υποδοχή του μωρού στο σπίτι.
