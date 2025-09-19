Ο Ανδρέας Γεωργίου για την γονεϊκότητα: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα»

Ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε για την ομορφιά αλλά και τις δυσκολίες που φέρνει η γονεϊκότητα, μόλις ένα μήνα αφότου η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου, έφερε στον κόσμο την κόρη τους.

Καλεσμένος στην εκπομπή του MEGA «Buongiorno», o ηθοποιός και σκηνοθέτης αποκάλυψε πως παρόλο που πάντοτε έτρεφε σεβασμό για τις γυναίκες, βιώνοντας όλη τη διαδικασία της κυοφορίας, του τοκετού αλλά και της ανατροφής, άρχισε να νιώθει ακόμη περισσότερο το εν λόγω συναίσθημα.

Μιλώντας για την γονεϊκότητα από την δική του πλευρά, ανέφερε πως «ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της».

«Η Σιμώνη είναι υπέροχη»

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Γεωργίου, είπε: «Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας έναν τοκετό, μια εγκυμοσύνη και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο τις βλέπω, έχω ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της, γιατί ο [ρόλος του πατέρα είναι πιο περιοριστικός]. Εγώ [για παράδειγμα], δεν μπορώ να θηλάσω το παιδί. Αν μπορούσα θα το έκανα. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα και μια καινούργια περιπέτεια».

Σε ότι αφορά το αίσθημα του φόβου που συνοδεύει την γέννηση ενός παιδιού, υποστήριξε: «Ό,τι και να πω, είναι λίγο μπροστά σε αυτό που ζήσαμε με τη σύζυγό μου. Όταν κυκλοφορούσαμε με την εγκυμοσύνη, μας έλεγαν όλοι για τις πρώτες μέρες, τα πρώτα βράδια, τον πρώτο καιρό, όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που βιώνει ένα ζευγάρι με ένα πρώτο παιδί. Είναι όλα τόσο πρωτόγνωρα. Τόσο φοβιστικά θα έλεγα».