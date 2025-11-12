magazin
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
12 Νοεμβρίου 2025

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Gen Z: Ποια φράση την εξοργίζει;

Spotlight

Σε πρόσφατη συνέντευξη της στο περιοδικό GQ, η Χέιλι Μπίμπερ μίλησε για το πώς η ίδια και ο σύζυγός της, Τζάστιν Μπίμπερ, κατάφεραν να βρουν την χρυσή τομή σε ότι αφορά την γονεϊκότητα και την προσωπική τους ζωή, δεδομένου ότι και οι δύο είναι ιδιαιτέρως πολυάσχολοι.

«Ακολουθούμε έναν χαλαρό ρυθμό», ξεκίνησε η Χέιλι.

«Και οι δύο είμαστε πολύ προστατευτικοί απέναντι στον γιο μας [Τζακ] και δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά η ζωή μας, παραμένει η ζωή μας», συνέχισε η ιδρύτρια της Rhode.

«Συνεχώς εξελίσσεσαι»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν πιστεύει ότι «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά, μέχρι να το ζήσεις ο ίδιος. Και νομίζω ότι, τουλάχιστον για μένα προσωπικά, υπάρχουν τόσα πολλά που ακόμη δεν γνωρίζω, ωστόσο, συμβαίνουν τόσα πολλά συνεχώς που εξελίσσεσαι με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσες καν να φανταστείς, μέχρι που έρχεται η ώρα να το κάνεις», συνέχισε.

Η Χέιλι Μπίμπερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν ντρέπεται» να παραδεχτεί ότι λαμβάνει βοήθεια για τη φροντίδα του γιου της, Τζακ. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «In Your Dreams with Owen Thiele», το μοντέλο μίλησε για την ανατροφή του παιδιού της και τους ανθρώπους που βοηθούν στην ανατροφή του.

«Έχω βοήθεια πλήρους απασχόλησης και δεν ντρέπομαι καθόλου να το παραδεχτώ, και δεν θα δίσταζα ποτέ να το συζητήσω, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα μπορούσα να έχω την καριέρα μου και να κάνω τα πράγματα που κάνω, και είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτό».

«Αν δεν είναι μαζί μου, είναι με τον μπαμπά του», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον τραγουδιστή.

«Είναι πάντα με την οικογένειά του και πάντα με έναν από εμάς ή με τους νονούς του», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
