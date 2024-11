Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ: Η πρώτη οικογενειακή φωτογραφία με το νεογέννητο

Η Χάιλι και ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράστηκαν για πρώτη φορά μια οικογενειακή φωτογραφία με τον γιο τους, Jack, γιορτάζοντας τη χαρά του Halloween. Στην ανάρτησή της στο Instagram, η νεαρή μητέρα εμφανίζεται ντυμένη ως Kim Possible, ενώ ο Justin υποδύεται τον Ron Stoppable, κρατώντας τρυφερά τον μικρό Jack στην αγκαλιά του.

Ο μικρούλης σε απόλυτα εναρμονισμένο πνεύμα με τη γιορτή, φορούσε μια στολή ροζ, ολόσωμη στολή, προσθέτοντας μια γλυκιά πινελιά στην εικόνα.

Η φωτογραφία αυτή είναι η πρώτη ολόσωμη εμφάνιση του Jack από τότε που η Hailey είχε ανακοινώσει τη γέννησή του τον Αύγουστο, δημοσιεύοντας μια διακριτική φωτογραφία με τα πόδια του. Στο παρελθόν, η Hailey είχε μιλήσει για την εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας μάλιστα σε συνέντευξή της ότι κατάφερε να τη διατηρήσει κρυφή για αρκετό καιρό καθώς δεν είχε εμφανή κοιλιά μέχρι τον 6ο μήνα.

Ο 30χρονος τραγουδιστής που πρόσφατα απέκτησε το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του Χέιλι, στην τελευταία του εμφάνιση, στην οποία ήταν αρκετά αδυνατισμένος προκάλεσε ανησυχία τους θαυμαστές του. Φορώντας ένα καπέλο, μαύρα γυαλιά, γκρι φούτερ και φαρδύ τζιν, ο Μπίμπερ εθεάθη σε δείπνο στο Λος Άντζελες με τη σύζυγό του.

Justin Bieber sparks concern for his health as he breaks cover looking ‘thin’ amid Diddy scandal in first sighting since shock indictment https://t.co/YXZE7ykYbF pic.twitter.com/uNdnZ5KMP8

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 25, 2024